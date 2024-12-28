Найдено 3 экскурсии в категории « Трансфер из аэропорта » в Шанхае на русском языке, цены от $62. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году

1 чел. По популярности На машине 1 час Индивидуальная до 3 чел. Индивидуальный трансфер из аэропорта Шанхая в город Комфортно добраться до отеля и насладиться видами из окна авто Начало: У выхода из аэропорта $ 63 за всё до 3 чел. 3 часа Круиз Вечерний круиз по реке с ужином в стиле Синьцзян Погрузитесь в атмосферу Шанхая на индивидуальном круизе по реке Хуанпу с ужином в стиле Синьцзян. Откройте для себя захватывающие виды и уникальные вкусы Начало: Ваш отель, аэропорт или круизный порт Расписание: Ежедневно в 17:00, 17:10, 17:25, 17:30, 17:55, 18:00, 18:30. от $ 261.73 за человека 1 час Индивидуальная Аэропорт Пудун (PVG) в Шанхае: частный трансфер Ощутите комфорт и безопасность с индивидуальным трансфером из аэропорта Пудун в ваш отель в центре Шанхая. Без ожидания и языковых барьеров Начало: Ваш отель Расписание: Ежедневно. от $ 62 за всё до 3 чел. Другие экскурсии Шанхая

Ответы на вопросы от путешественников по Шанхаю в категории «Трансфер из аэропорта»

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