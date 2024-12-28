1 час
Индивидуальная
до 3 чел.
Индивидуальный трансфер из аэропорта Шанхая в город
Комфортно добраться до отеля и насладиться видами из окна авто
Начало: У выхода из аэропорта
Завтра в 06:00
29 дек в 00:00
$63 за всё до 3 чел.
3 часа
Круиз
Вечерний круиз по реке с ужином в стиле Синьцзян
Погрузитесь в атмосферу Шанхая на индивидуальном круизе по реке Хуанпу с ужином в стиле Синьцзян. Откройте для себя захватывающие виды и уникальные вкусы
Начало: Ваш отель, аэропорт или круизный порт
Расписание: Ежедневно в 17:00, 17:10, 17:25, 17:30, 17:55, 18:00, 18:30.
29 дек в 17:00
30 дек в 17:00
от $261.73 за человека
1 час
Индивидуальная
Аэропорт Пудун (PVG) в Шанхае: частный трансфер
Ощутите комфорт и безопасность с индивидуальным трансфером из аэропорта Пудун в ваш отель в центре Шанхая. Без ожидания и языковых барьеров
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно.
Завтра в 22:00
29 дек в 01:00
от $62 за всё до 3 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Шанхаю в категории «Трансфер из аэропорта»
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Сколько стоит экскурсия по Шанхаю в декабре 2024
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