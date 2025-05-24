Индивидуальная
до 3 чел.
Трансфер из аэропорта Шанхая
Путешествие в Шанхай начинается с комфортного трансфера из аэропорта. Вас встретят с табличкой, помогут с багажом и доставят в центр города. Забронируйте
Начало: У выхода из аэропорта
«Стоимость указана за трансфер в дневное время (09:00-18:00), в отсальное время — уточняйте цену в переписке»
Сегодня в 17:00
9 июн в 00:00
$68 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Трансфер в сафари-парк Шанхая
Панды, тигры и слоны - познакомиться с животными в среде их обитания
«Трансфер проходит на седане BYD, минивэне Honda/Buick или аналогичных автомобилях»
Завтра в 21:00
9 июн в 08:00
$275 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 1 чел.
Аэропорт Пудун (PVG) в Шанхае: частный трансфер
Ощутите комфорт и безопасность с индивидуальным трансфером из аэропорта Пудун в ваш отель в центре Шанхая. Без ожидания и языковых барьеров
Начало: Ваш отель
«Закажите безопасный и надёжный круглосуточный индивидуальный трансфер из центрального отеля в Шанхае в аэропорт Пудун (PVG) или из аэропорта в ваш отель (в зависимости от выбранного варианта)»
Расписание: Ежедневно.
Завтра в 20:00
9 июн в 01:00
$62 за экскурсию
Последние отзывы на экскурсии
- OOKSANA24 мая 2025Спасибо большое Кириллу за организацию трансфера. Была задержка рейса, но все отследили, предоставили где получить багаж, на какой выход пройти и все время на связи.
- ИИнна3 мая 2025Очень удобно для 1 визита. Встречают с табличкой. Отвозят, не надо заморачиваться чтением и поиском входов/выходов
- ВВиктор28 апреля 2025Все очень классно, продумано, организованно Коммуникация немного страдает из-за языкого барьера с двух сторон
Ответы на вопросы от путешественников по Шанхаю в категории «Трансфер»
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Сколько стоит экскурсия по Шанхаю в июне 2025
Сейчас в Шанхае в категории "Трансфер" можно забронировать 3 экскурсии от 62 до 275. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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