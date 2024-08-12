Встретьтесь с гидом и отправьтесь на скоростном поезде к Южной Великой Китайской стене в Линьхае. Прогуляйтесь по уникальной исторической стене, узнайте её тайны и окунитесь в атмосферу древности. Завершите день прогулкой по Старой улице Цзыян с её аутентичной архитектурой и магазинами.
Описание экскурсииУдобное путешествие на скоростном поезде Встретьтесь с гидом в холле отеля и отправьтесь на скоростном поезде в Линьхай. Во время поездки обсудите план дня с индивидуальным гидом, который подстроит программу под ваши интересы. Южная Великая Китайская стена Исследуйте уникальную Южную Великую Китайскую стену — одну из древнейших частей стены длиной 5 км. Прогулка по ней займет 2–3 часа, а гид расскажет увлекательные истории и погрузит в атмосферу древности. Завершите экскурсию на Старой улице Цзыян с её традиционной архитектурой и множеством сувениров. По желанию настройте тур и посетите парк Линху или Восточное озеро, обсудив варианты с гидом. Важная информация:
- Что взять с собой: удобную обувь.
- Для бронирования билетов на поезд потребуется ксерокопия вашего паспорта.
Ежедневно в 7:00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Южная Великая Китайская стена
- Старая улица Цзыян
Что включено
- Услуги гида
- Билеты на скоростной поезд туда и обратно
- Обед
- Билет на Южную Великую Китайскую стену
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Холл отеля
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Арсения
12 авг 2024
Прекрасная экскурсия — всё было организовано на высоком уровне. За день нам удалось многое увидеть, при этом не было чувства спешки, хоть и пришлось несколько часов провести в поезде. Наш гид Дженни была очень дружелюбной и делилась интересной информацией. Она прекрасно заботилась о группе и предлагала варианты, чтобы экскурсия была максимально насыщенной, даже подарив несколько неожиданных впечатлений. Настоятельно рекомендую!
Л
Людмила
11 июн 2024
Прекрасная поездка с гидом Дженни, чья профессиональность и улыбка сделали день комфортным от начала до конца. Её знания и искренняя любовь к местным традициям заряжали позитивом. Жаркая погода помешала пройти длинный маршрут по стене, но сама стена, деревня, еда и красота Восточного озера оставили яркие воспоминания. Очень рекомендую.
b
best
3 июн 2024
Экскурсия была замечательной, и отсутствие толп только добавило удовольствия. Наш гид был добрым и хорошо разбирался в теме. Помимо стены, древний город и традиционная церемония произвели большое впечатление.
М
Милана
15 мар 2024
Потрясающее место с небольшим количеством туристов. Вкусная еда и отличная организация экскурсии
