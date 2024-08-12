А Арсения

Прекрасная экскурсия — всё было организовано на высоком уровне. За день нам удалось многое увидеть, при этом не было чувства спешки, хоть и пришлось несколько часов провести в поезде. Наш гид Дженни была очень дружелюбной и делилась интересной информацией. Она прекрасно заботилась о группе и предлагала варианты, чтобы экскурсия была максимально насыщенной, даже подарив несколько неожиданных впечатлений. Настоятельно рекомендую!