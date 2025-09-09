Индивидуальная
до 4 чел.
Из Шанхая в Ханчжоу на поезде
Путешествие в Ханчжоу - это возможность увидеть озеро Сиху, храм Линъинь и чайные плантации. Узнайте больше о культуре Китая в этом увлекательном туре
Начало: В лобби вашего отеля в центральной части Шанхая
«6:50–7:40 — трансфер на ж/д вокзал»
9 окт в 08:00
10 окт в 08:00
$500 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Экскурсия на скоростном поезде к Южной Великой Китайской стене
Начало: Холл отеля
«Удобное путешествие на скоростном поезде Встретьтесь с гидом в холле отеля и отправьтесь на скоростном поезде в Линьхай»
Расписание: Ежедневно в 7:00
Завтра в 07:00
4 окт в 07:00
$549 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Сучжоу за один день: поездка на скоростном поезде и традиционный обед
Начало: Трансфер из отеля
«Живописная поездка из Шанхая в Сучжоу Начните путешествие с комфортного трансфера из отеля и поездки на сверхскоростном поезде в Сучжоу»
9 окт в 08:00
10 окт в 08:00
$416.32 за всё до 10 чел.
- NNadia9 сентября 2025Нина - очень хороший организатор: она прислала ваучер, где расписала по часам все наши передвижения, билеты на поезд, нас встречали
