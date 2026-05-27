Фотосессия в Шанхае

Получить разнообразные атмосферные кадры на фоне знаковых мест города
Футуристичный Банд, сад Юй Юань или водный городок Чибао — приглашаю вас на лёгкую прогулку по одному из колоритных мест Шанхая. Я помогу вам расслабиться, подскажу ракурсы и поймаю живые моменты. Даже если вы никогда не снимались профессионально, вы будете чувствовать себя непринуждённо. Готовые фото и несколько рилс будут у вас уже через неделю.
Описание фото-прогулки

Перед съёмкой мы выберем одну из локаций, и я выстрою маршрут так, чтобы за 1–1,5 часа получить максимум разнообразных и атмосферных кадров.

  • Банд — визитная карточка Шанхая: небоскрёбы Пудуна и колониальная архитектура. Здесь получаются стильные городские кадры
  • Сад Юй Юань — изогнутые крыши, красные фонари и мостики через пруды. Атмосфера старого Китая в самом сердце современного города
  • Чибао — аутентичный водный городок с каналами, каменными мостами и узкими улочками. Уютные и романтичные кадры в стиле древнего Китая

Как проходит фотосессия

  • До встречи мы обсудим стиль съёмки и ваши пожелания
  • На месте я при необходимости мягко направлю, помогу с позированием и поймаю живые эмоции
  • Поснимаем портреты, детали и общие планы в самых живописных уголках

Организационные детали

  • Съёмка проходит на Canon R6 с объективами Canon и Tamron
  • Часть стоимости оплачивается на сайте, остаток — в день съёмки юанями (наличными или Alipay)
  • Через 7 дней вы получите ссылку на Яндекс Диск и Google Drive с готовыми фотографиями: 10 фото в ретуши, 50–80 фото в цветокоррекции и короткое видео-рилс в подарок

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Индира
Индира — ваш гид в Шанхае
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Я с детства занимаюсь фотографией и больше 15 лет живу в Шанхае. Последние годы занимаюсь съёмкой фотопрогулок в знаковых Шанхайских локациях. Люблю снимать эмоции моих клиентов и играть с естественным светом. Несколько фото из фотосессии отправляю в ретуши по своему виденью или запросу клиента.

