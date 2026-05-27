Футуристичный Банд, сад Юй Юань или водный городок Чибао — приглашаю вас на лёгкую прогулку по одному из колоритных мест Шанхая. Я помогу вам расслабиться, подскажу ракурсы и поймаю живые моменты. Даже если вы никогда не снимались профессионально, вы будете чувствовать себя непринуждённо. Готовые фото и несколько рилс будут у вас уже через неделю.
Описание фото-прогулки
Перед съёмкой мы выберем одну из локаций, и я выстрою маршрут так, чтобы за 1–1,5 часа получить максимум разнообразных и атмосферных кадров.
- Банд — визитная карточка Шанхая: небоскрёбы Пудуна и колониальная архитектура. Здесь получаются стильные городские кадры
- Сад Юй Юань — изогнутые крыши, красные фонари и мостики через пруды. Атмосфера старого Китая в самом сердце современного города
- Чибао — аутентичный водный городок с каналами, каменными мостами и узкими улочками. Уютные и романтичные кадры в стиле древнего Китая
Как проходит фотосессия
- До встречи мы обсудим стиль съёмки и ваши пожелания
- На месте я при необходимости мягко направлю, помогу с позированием и поймаю живые эмоции
- Поснимаем портреты, детали и общие планы в самых живописных уголках
Организационные детали
- Съёмка проходит на Canon R6 с объективами Canon и Tamron
- Часть стоимости оплачивается на сайте, остаток — в день съёмки юанями (наличными или Alipay)
- Через 7 дней вы получите ссылку на Яндекс Диск и Google Drive с готовыми фотографиями: 10 фото в ретуши, 50–80 фото в цветокоррекции и короткое видео-рилс в подарок
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Индира — ваш гид в Шанхае
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Я с детства занимаюсь фотографией и больше 15 лет живу в Шанхае. Последние годы занимаюсь съёмкой фотопрогулок в знаковых Шанхайских локациях. Люблю снимать эмоции моих клиентов и играть с естественным светом. Несколько фото из фотосессии отправляю в ретуши по своему виденью или запросу клиента.
Входит в следующие категории Шанхая
Похожие экскурсии на «Фотосессия в Шанхае»
Индивидуальная
до 5 чел.
Незабываемый Шанхай на автомобиле
Шанхай - один из самых интересных и современных китайских мегаполисов. Узнайте его историю и увидьте, как сочетаются восточная и западная культуры
Начало: В лобби вашего отеля в центральной части города
Сегодня в 16:00
Завтра в 08:00
$320 за всё до 5 чел.
-
5%
Индивидуальная
до 5 чел.
Лучший выборШанхай - столица волшебства
Начало: Шанхай
Сегодня в 13:00
29 мая в 08:00
$339.20
$357 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
Русский Шанхай
Прогулка по русским местам Шанхая - уникальная возможность узнать историю русской эмиграции и увидеть необычные архитектурные памятники
Начало: Xintiandi
3 июн в 09:30
4 июн в 09:30
от $300 за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
Знакомство с Шанхаем
Погрузитесь в атмосферу Шанхая, прогуливаясь по его историческим местам и наслаждаясь видом с телебашни. Узнайте секреты чайной церемонии и больше
Начало: У вашего отеля
Завтра в 10:00
29 мая в 08:00
$411 за всё до 5 чел.
от $215 за экскурсию