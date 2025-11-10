Прогулка по ключевым местам Шанхая — идеальный вариант для знакомства с городом. Я покажу вам Шанхай во всей его многогранности! На одних улицах вы встретите колониальные фасады и футуристические небоскрёбы, старые чайные дома и блестящие витрины. Не только узнаете об истории, архитектуре и жизни города, но поймёте, чем он притягивает путешественников со всего мира.

Описание экскурсии

Набережная Бунд — знаковая набережная с колониальной архитектурой и видом на Пудун. Я расскажу, почему Бунд называют витриной Шанхая и какие здания хранят финансовую историю города.

Наньцзинская улица — главная торговая улица. Вы услышите, как из обычной дороги она превратилась в лицо нового Китая и почему шанхайцы любили гулять здесь в 30-е годы.

Французская концессия — квартал с особняками и европейской планировкой. Обсудим, почему в этом районе сохранилась атмосфера прошлого и как французы повлияли на облик Шанхая.

Старый город — сердце традиционного Шанхая с чайными домами и узкими улочками. Вы узнаете, каким был город до эпохи иностранных концессий и где ощущается дух Китая.

Организационные детали