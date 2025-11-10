Прогулка по ключевым местам Шанхая — идеальный вариант для знакомства с городом.
Я покажу вам Шанхай во всей его многогранности! На одних улицах вы встретите колониальные фасады и футуристические небоскрёбы, старые чайные дома и блестящие витрины.
Не только узнаете об истории, архитектуре и жизни города, но поймёте, чем он притягивает путешественников со всего мира.
Описание экскурсии
Набережная Бунд — знаковая набережная с колониальной архитектурой и видом на Пудун. Я расскажу, почему Бунд называют витриной Шанхая и какие здания хранят финансовую историю города.
Наньцзинская улица — главная торговая улица. Вы услышите, как из обычной дороги она превратилась в лицо нового Китая и почему шанхайцы любили гулять здесь в 30-е годы.
Французская концессия — квартал с особняками и европейской планировкой. Обсудим, почему в этом районе сохранилась атмосфера прошлого и как французы повлияли на облик Шанхая.
Старый город — сердце традиционного Шанхая с чайными домами и узкими улочками. Вы узнаете, каким был город до эпохи иностранных концессий и где ощущается дух Китая.
Организационные детали
- Будем передвигаться пешком + такси (частично можно метро). По вашему желанию можно арендовать трансфер — уточняйте подробности у организатора
- Дополнительные расходы: транспорт, входные билеты, питание
По желанию можно заказать трансфер
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 7 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктория — ваш гид в Шанхае
Я закрываю глаза — и снова оказываюсь в том Китае двадцатилетней давности. Это был мой первый полёт и первая страна.
Отзывы и рейтинг
5
О
Ольга
10 ноя 2025
Огромное спасибо за экскурсию, все прошло увлекательно и познавательно. Виктория - очень интересный рассказчик
