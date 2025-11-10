Мои заказы

Шанхай - максимум за 4 часа

Почувствовать ритм мегаполиса и увидеть основные символы на экскурсии с журналистом
Прогулка по ключевым местам Шанхая — идеальный вариант для знакомства с городом.

Я покажу вам Шанхай во всей его многогранности! На одних улицах вы встретите колониальные фасады и футуристические небоскрёбы, старые чайные дома и блестящие витрины.

Не только узнаете об истории, архитектуре и жизни города, но поймёте, чем он притягивает путешественников со всего мира.
Описание экскурсии

Набережная Бунд — знаковая набережная с колониальной архитектурой и видом на Пудун. Я расскажу, почему Бунд называют витриной Шанхая и какие здания хранят финансовую историю города.

Наньцзинская улица — главная торговая улица. Вы услышите, как из обычной дороги она превратилась в лицо нового Китая и почему шанхайцы любили гулять здесь в 30-е годы.

Французская концессия — квартал с особняками и европейской планировкой. Обсудим, почему в этом районе сохранилась атмосфера прошлого и как французы повлияли на облик Шанхая.

Старый город — сердце традиционного Шанхая с чайными домами и узкими улочками. Вы узнаете, каким был город до эпохи иностранных концессий и где ощущается дух Китая.

Организационные детали

  • Будем передвигаться пешком + такси (частично можно метро). По вашему желанию можно арендовать трансфер — уточняйте подробности у организатора
  • Дополнительные расходы: транспорт, входные билеты, питание
    По желанию можно заказать трансфер

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 7 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктория
Виктория — ваш гид в Шанхае
Я закрываю глаза — и снова оказываюсь в том Китае двадцатилетней давности. Это был мой первый полёт и первая страна. Тогда Китай ещё не был таким мультискоростным и космическим, как
читать дальше

сейчас. Не было смартфонов, скоростных поездов и GPS-навигаторов. Приходилось разбираться в хитросплетениях направлений: житель Поднебесной не отправит вас на двести метров вперёд и не скажет «поверните направо» — он направит на северо-восток, слегка отклоняясь на юго-запад. После первых услышанных вживую слов на тональном китайском языке я день за днём училась понимать и слышать чистую литературную речь. А когда уши уставали, старалась слушать сердцем — чтобы уловить, о чём с улыбкой говорят бабушки в далёких деревнях провинции Юньнань. Я пишу и снимаю о Китае. Каждый день жизни в этой стране наполнен множеством глаголов — и я готова поделиться своими знаниями и атмосферными маршрутами.

Отзывы и рейтинг

О
Ольга
10 ноя 2025
Огромное спасибо за экскурсию, все прошло увлекательно и познавательно. Виктория - очень интересный рассказчик

