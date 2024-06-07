1 чел.
По популярности
Индивидуальная
6 часов
Весь Шанхай за один день
Знакомство с главными культурными и архитектурными объектами «китайского Нью-Йорка»
Начало: В центре города
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
$330 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Популярное предложение
Незабываемый Шанхай на автомобиле
Раскрыть все грани города на насыщенной обзорной экскурсии с профессиональным гидом
Начало: В лобби вашего отеля в центральной части города
Завтра в 16:00
10 июня в 19:00
$320 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Чжуцзяцзяо - шанхайская Венеция
Архитектура и история древнего города на воде
Начало: В холле отеля
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
$360 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Из Шанхая - в древний Ситан
Увидеть место, сотканное из мостов, каналов, навесных галерей и извилистых «лун»
Начало: В вашем отеле
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
$365 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Из Шанхая - в прекрасный Сучжоу
Посетить родину шёлка и узнать, почему её зовут «краем риса и рыбы»
Начало: В вашем отеле
Завтра в 12:00
10 июня в 19:00
$375 за всё до 4 чел.
скидка
5%
Индивидуальная
12 часов
Из Шанхая в Ханчжоу - китайский рай на Земле
Попасть в волшебный мир на экскурсии по самым живописным и интересным местам провинциальной столицы
Завтра в 07:00
11 июня в 07:00
525$499 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Из Шанхая - в райский город Сучжоу
Посетить с профессиональным гидом идиллический город с каналами, озёрами и парками
Начало: В центре города
14 июня в 08:00
15 июня в 08:00
$385 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2 часа
Сердце Шанхая: Старый город и сад Радости
Погулять по историческому центру города, погружаясь в китайские традиции и культуру
11 июня в 08:00
12 июня в 08:30
от $200 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Русский Шанхай
Узнать о жизни эмигрантов в Китае и об оставленном ими культурном наследии
11 июня в 10:00
13 июня в 10:00
от $250 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
4 часа
Шанхай-экспресс: главное за 4 часа
Обзорная экскурсия для тех, кто не хочет ждать следующего рейса в аэропорту
Начало: У станции «Лунъян Лу»
11 июня в 10:30
13 июня в 10:30
$300 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ККонстантин7 июня 2024Экскурсия очень понравилась. Спасибо гиду Сергею и организатору Нине. Перемещались на комфортабельном автомобиле. Сергей провел подробную экскурсию и ответил на все интересующие нас вопросы. Общаться было легко и интересно. Рекомендую.
- ССергей4 июня 2024С нами был гид София. Нам все очень понравилось!
- ААнна3 июня 2024Ездили на экскурсию с коллегами. Ч нами была гид Яна. Яна отлично говорит по-русски, очень много рассказывает занимательного по пути
- ЕЕвгений3 июня 2024Все понравилось. Забрали нас из гостиницы в точно обозначенное время. Насыщенная программа, познавательно и интересно. Поговорили на разные темы. Спасибо.
- ЕЕлена2 июня 2024Заказывала экскурсию для знакомых. Их эмоции после экскурсии: Просто огонь! Супер круто! Безумно красиво!
- ССветлана29 мая 2024Были 28.05. Безупречная организация, отличный подбор локаций. Очень дружелюбный и приятный в общении Дима. Ответил на все интересующие нас вопросы, подсказал и помог выбрать интересные сувениры, за что отдельное спасибо) Хороший, а главное нескучный рассказ. Все было душевно.
- ЕЕвгений29 мая 2024С нами была Лена, она очень хорошо говорила на русском, была очень внимательна к нашим запросам, интересно рассказывала про историю и современный уклад жизни в Китае. Гам очень понравилось.
- ММарина29 мая 2024Гид Ася провела замечательную экскурсию! Все организовано на высшем уровне – сама дорога до Хуанчжоу на комфортной машине, все организационные
- ООлег26 мая 2024Экскурсию проводила Женя. Она отличный рассказчик и замечательный человек. У неё очень хороший русский язык, всё понятно, по делу, с шутками и юмором. Очень любит свой родной Шанхай! Всем рекомендую! Отлично провели время и много чего узнали!
- ННадежда26 мая 2024Александра провела для нас с мужем очень интересную экскурсию. Много информации по истории Китая и Шанхая. Чувствуется глубокое знание темы. Прошлись по старым улочкам, увидели как люди живут, готовят. Погода в мае очень комфортная для пешей прогулки.
Ответы на вопросы от путешественников по Шанхаю в категории «Можно с детьми»
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