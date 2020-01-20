Вечерний Шанхай

Экскурсия-прогулка по сияющим улицам, набережной и базару

На экскурсии вас ждёт лучший открыточный вид Шанхая: мерцающие отражения огней на воде, где на горизонте устремлены в небо самые разнообразные небоскрёбы. За историей этого современного мегаполиса вы отправитесь в старый город, где полюбуетесь традиционной архитектурой Китая и узнаете об особенностях национальных ремёсел. А также пройдёте по Нанкинской улице — одной из самых оживлённых торговых артерий мира. И узнаете всё о Шанхай Тауэр, «небоскрёбе-открывашке» и телебашне «Жемчужина Востока».