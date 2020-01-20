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Раскрыть все грани города на насыщенной обзорной экскурсии с профессиональным гидом

Нина
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Нина – представитель гидов
Шанхай — один из самых интересных и современных китайских мегаполисов.

Вы услышите его историю и увидите, как органично сочетаются в нем восточная и западная культуры.

Погуляете по живописной набережной и впечатлитесь панорамой города со стеклянной смотровой площадки Телебашни!
$262
$236 за экскурсию
скидка10%
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Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 8 часов
До 4 человек
Можно с детьми
Встреча в лобби вашего отеля
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У этой экскурсии1 отзыв
5
Незабываемый Шанхай на автомобиле
Незабываемый Шанхай на автомобиле

Что вас ожидает

Многоликий Шанхай
В программе экскурсии все классические достопримечательности города:

  • Телебашня «Восточная жемчужина» — вы посетите расположенный в ней музей городской истории и рассмотрите уменьшенные копии старинных улиц и домов. А со стеклянной обзорной площадки на высоте 259 метров насладитесь живописным видом на город и набережную.
  • Старый китайский квартал — исследуя его извилистые улочки, вы увидите многовековые дома, чайные беседки и уличные лавочки с национальными закусками. А если повезет, встретите местных жителей в традиционных костюмах.
  • Сад Юйюань — прекрасный образец китайского сада. В этом тихом и уютном месте вы подышите свежим воздухом и увидите искусственные горы и пруды, камни причудливой формы и старинные беседки.
  • Храм Нефритового Будды — один из самых знаменитых действующих буддийских храмов в Шанхае. Я покажу его главное сокровище: две статуи Будды, высеченные из цельных глыб белого нефрита.
  • Французский квартал — самый модный и романтичный район Шанхая с галереями, магазинами и уютными кофейнями. Вы узнаете его историю и рассмотрите сохранившиеся здания во французском стиле.
  • Улица Нанкинлу — главная торговая улица материкового Китая. Я раскрою ее прошлое и подскажу, что на ней можно купить.
  • Набережная — прогуливаясь по ней, вы насладитесь великолепием Старого и Нового Шанхая. С одной стороны увидите европейскую постройку 30-х годов XX века, сочетающую древнегреческий стиль, барокко и ренессанс. С другой — современный мегаполис с небоскребами.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле

Что входит в стоимость, а что — нет

  • Входные билеты не включены в стоимость: Телебашня — 15$ с человека, сад Юйюань (закрыт по понедельникам) — 6$ с человека, храм Нефритового Будды — 3$ с человека
  • Еда и напитки оплачиваются дополнительно
Незабываемый Шанхай на автомобиле
Незабываемый Шанхай на автомобиле
Незабываемый Шанхай на автомобиле
Незабываемый Шанхай на автомобиле
Незабываемый Шанхай на автомобиле
Незабываемый Шанхай на автомобиле
Незабываемый Шанхай на автомобиле
Незабываемый Шанхай на автомобиле
Незабываемый Шанхай на автомобиле
Незабываемый Шанхай на автомобиле

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура в лобби вашего отеля.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Нина
Нина
Добрый день! Мы — команда лицензированных русскоговорящих гидов, работающая в Китае более 10 лет. С радостью покажем вам эту удивительную страну и раскроем ее богатую историю, самобытную архитектуру и загадочную культуру. Надеемся на скорую встречу!
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1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

20 января 2020
Все было здорово!
Может быть недостаточно подробно, но понятно, что очень сложно в такой короткий период вместить такой большой маршрут.
Еще хотел бы предложить в маршрут включить посещение какой-нибудь гастрономической достопримечатрельности, думаю будет интересно :)

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