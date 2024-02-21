Русский Шанхай
Индивидуальная экскурсия в Шанхае

Узнать о жизни эмигрантов в Китае и об оставленном ими культурном наследии

Места русской эмиграции в Шанхае — очень личная для меня история, тесно связанная с 20 годами жизни моей семьи в Китае.

Я проведу вас тихими улочками, где звучала русская речь и шла бойкая торговля в лавках на «Невской авеню». Расскажу о личных встречах с пожилыми русскими эмигрантами, их особом языке-суржике. А также заглянем во дворы коммуналок и винтажные подъезды шикуменов.
Русский Шанхай
Русский Шанхай
Русский Шанхай
Ближайшие даты:
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Описание

Что вас ожидает

Это прогулка для тех, кому недостаточно описаний в путеводителе и стандартных туристических точек. Я открою вам необычный ракурс истории огромного китайского мегаполиса в самой атмосферной части города.

Вы увидите

  • Роскошные европейские виллы, в которых сейчас находятся коммунальные квартиры — обязательно заглянем в некоторые из них
  • Винтажные отели и иностранные клубы, напоминающие о золотой эпохе джазовых оркестров Олега Лундстрема и Сержа Ермола
  • Самый необычный современный храм-книжный магазин в стиле хай-тек
  • Образцы архитектуры ар-деко и наследие русских архитекторов.

Вы узнаете

  • Как беженцы из Приморья оказались в Шанхае и почему задержались здесь почти на три десятилетия
  • Как «французская» улица стала «русской»
  • Как в городе появились два каменных православных храма
  • Куда исчезли эмигранты после 1949 года

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Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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