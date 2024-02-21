Aleksandra — ваш гид в Шанхае

Провёл экскурсии для 29 туристов

Я живу в Шанхае с 2000 года, стажировалась в Фуданьском университете. Это время подарило мне возможность общения с известными русскими писателями и поэтами, актерами и музыкантами, церковными иерархами и учеными, журналистами и политиками. Каждому из них я хотела показать «мой Шанхай» — город, который менялся на моих глазах и во многом стал моей судьбой. Многие такие встречи с интересными и глубокими людьми перерастали в дружбу. Традиции, уклад жизни и характеры китайцев становились предметом дальнейшего обсуждения за вечерним чаем. И в какой-то момент мне пришла в голову мысль, что «мой Шанхай» я могу показывать не только друзьям, но и тем, кто может ими стать.

Задать вопрос