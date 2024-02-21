Узнать о жизни эмигрантов в Китае и об оставленном ими культурном наследии
Места русской эмиграции в Шанхае — очень личная для меня история, тесно связанная с 20 годами жизни моей семьи в Китае.
Я проведу вас тихими улочками, где звучала русская речь и шла бойкая торговля в лавках на «Невской авеню». Расскажу о личных встречах с пожилыми русскими эмигрантами, их особом языке-суржике. А также заглянем во дворы коммуналок и винтажные подъезды шикуменов.
Я проведу вас тихими улочками, где звучала русская речь и шла бойкая торговля в лавках на «Невской авеню». Расскажу о личных встречах с пожилыми русскими эмигрантами, их особом языке-суржике. А также заглянем во дворы коммуналок и винтажные подъезды шикуменов.
Ближайшие даты:
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Описание
Что вас ожидает
Это прогулка для тех, кому недостаточно описаний в путеводителе и стандартных туристических точек. Я открою вам необычный ракурс истории огромного китайского мегаполиса в самой атмосферной части города.
Вы увидите
- Роскошные европейские виллы, в которых сейчас находятся коммунальные квартиры — обязательно заглянем в некоторые из них
- Винтажные отели и иностранные клубы, напоминающие о золотой эпохе джазовых оркестров Олега Лундстрема и Сержа Ермола
- Самый необычный современный храм-книжный магазин в стиле хай-тек
- Образцы архитектуры ар-деко и наследие русских архитекторов.
Вы узнаете
- Как беженцы из Приморья оказались в Шанхае и почему задержались здесь почти на три десятилетия
- Как «французская» улица стала «русской»
- Как в городе появились два каменных православных храма
- Куда исчезли эмигранты после 1949 года
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Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Aleksandra — ваш гид в Шанхае
Провёл экскурсии для 29 туристов
Я живу в Шанхае с 2000 года, стажировалась в Фуданьском университете. Это время подарило мне возможность общения с известными русскими писателями и поэтами, актерами и музыкантами, церковными иерархами и учеными, журналистами и политиками. Каждому из них я хотела показать «мой Шанхай» — город, который менялся на моих глазах и во многом стал моей судьбой. Многие такие встречи с интересными и глубокими людьми перерастали в дружбу. Традиции, уклад жизни и характеры китайцев становились предметом дальнейшего обсуждения за вечерним чаем. И в какой-то момент мне пришла в голову мысль, что «мой Шанхай» я могу показывать не только друзьям, но и тем, кто может ими стать.
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