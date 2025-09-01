Добро пожаловать в азиатскую Венецию! Экскурсия начнется с прогулки по набережной реки Хуанпу, где вы увидите здания 1920-х годов. Затем посетите Сад Радости, созданный в 1577 году, чтобы насладиться его

элегантностью. Участие в чайной церемонии позволит вам узнать больше о китайской культуре. Завершите день, поднявшись на телебашню «Восточная жемчужина», откуда открывается потрясающий вид на город. Если билеты недоступны, возможен вечерний круиз по реке

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для знакомства с Шанхаем - март, сентябрь и ноябрь. В эти месяцы погода наиболее комфортная, а количество туристов умеренное, что позволяет насладиться прогулками и достопримечательностями. В апреле, мае и октябре также можно насладиться экскурсиями, но стоит учитывать возможные дожди и увеличенное количество туристов. В остальные месяцы, особенно летом, из-за жары и влажности прогулки могут быть менее комфортными, но всё же остаётся возможность насладиться культурными мероприятиями и видами города.

Сейчас ноябрь — это идеальное время.