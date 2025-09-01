Добро пожаловать в азиатскую Венецию! Экскурсия начнется с прогулки по набережной реки Хуанпу, где вы увидите здания 1920-х годов. Затем посетите Сад Радости, созданный в 1577 году, чтобы насладиться его
5 причин купить эту экскурсию
- 🌆 Уникальные виды с телебашни
- 🌿 Посещение исторического Сада Радости
- 🍵 Участие в традиционной чайной церемонии
- 🚶 Прогулка по набережной Вайтань
- 🛥️ Альтернатива: вечерний круиз по реке
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для знакомства с Шанхаем - март, сентябрь и ноябрь. В эти месяцы погода наиболее комфортная, а количество туристов умеренное, что позволяет насладиться прогулками и достопримечательностями. В апреле, мае и октябре также можно насладиться экскурсиями, но стоит учитывать возможные дожди и увеличенное количество туристов. В остальные месяцы, особенно летом, из-за жары и влажности прогулки могут быть менее комфортными, но всё же остаётся возможность насладиться культурными мероприятиями и видами города.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00
Что можно увидеть
- Сад Радости
- Телебашня Восточная жемчужина
- Набережная Вайтань
Описание экскурсии
Мы изучим Сад Радости, который появился в 1577 году. Мозаика прудов и павильонов, сады камней, мостики — всё здесь отличается элегантностью и задумано для атмосферы покоя.
После вас ждёт чайная церемония. Вы отдохнёте, продегустируете разные сорта и узнаете любопытные факты про нашу чайную культуру.
Затем прогуляемся по набережной Вайтань — вдоль берега реки Хуанпу. Вы рассмотрите коммерческими зданиями 1920-х и 1930-х годов.
В завершении поднимемся на телебашню «Восточная жемчужина». Вы пройдёте по прозрачному полу и полюбуетесь красотой города.
Организационные детали
- В городе сложная ситуация с парковками, поэтому гид вызовет машину с помощью приложения за наш счёт
- Билет на телебашню нужно бронировать минимум за 1 день — для этого нам понадобятся фото вашего паспорта (пришлите их сразу после внесения предоплаты)
- Обратите внимание! Если билетов на телебашню не будет, мы заменим её на вечерний круиз по реке Хуанпу
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Дополнительные расходы
- Билет в сад Радости — 30 юаней до 31.04, далее — 40 юаней за чел.
- Билет на телебашню — 199 юаней (плюс билет гиду)
- Вечерний круиз по реке Хуанпу — 150 юаней за чел.
- Если ваш отель на окраине города, то трансфер нужно будет оплатить отдельно — подробности уточняет в переписке
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Пэн — ваша команда гидов в Шанхае
Провели экскурсии для 1780 туристов
Отзывы и рейтинг
4.2
Основано на 5 отзывах
А
Андрей
1 сен 2025
Отличная организация, все вовремя, прекрасный гид. Рекомендую
Дата посещения: 24 августа 2025
З
Зинаида
3 ноя 2025
Да все хорошо. Для начала даже очень. Есть над чем поработать конечно. Но в целом спасибо огромное.
Мы же понимаем что русскоговорящих пока мало:)) Александр старался и за это ему спасибо и удачи!!!
Мы же понимаем что русскоговорящих пока мало:)) Александр старался и за это ему спасибо и удачи!!!
Ксения
29 окт 2025
По организации все не плохо.
Все было выполнено по договоренности.
Однако, информации о нации, культуре, традиции, истории города и все, что подразумевает экскурсия - не было
Все было выполнено по договоренности.
Однако, информации о нации, культуре, традиции, истории города и все, что подразумевает экскурсия - не было
Ю
Юлия
3 мая 2025
Гид Саша, очень приятная девушка, все успели, все посмотрели, на башню благодаря скорости, организации и усилиям Саши попали почти без очереди 👍))) Рекомендую
N
Novikov
23 апр 2025
У гида проблемы с дикцией. Половину слов не получается понять. На экскурсии дал минимум информации "этот дом построил …"
В целом получилась просто прогулка, но точно не экскурсия. Этот гид не стоит таких денег.
В целом получилась просто прогулка, но точно не экскурсия. Этот гид не стоит таких денег.
Пэн
Ответ организатора:
Здравствуйте Novikov! Спасибо вам за ваш отзыв и еще раз просим у вас прощение. я, как организатор, обязательно принесу ответственность
Входит в следующие категории Шанхая
