Данный маршрут позволит вам не только увидеть главные достопримечательности Ханчжоу — озеро Сиху и пагоду Лэйфэн, с которыми связана прекрасная легенда о Белой змее, но и погрузиться в традиционную чайную культуру.
Вы сможете поучаствовать в сборе и обжарке чайных листьев, принять участие в чайной церемонии, а также полюбоваться живописными террасными плантациями знаменитого чая Лунцзин.
Описание экскурсииПагода Лэйфэн Это знаменитая достопримечательность на берегу озера Сиху в Ханчжоу. Первоначально она была построена еще в 977 году, но обрушилась в 1924 году. Та пагода, которую вы видите сегодня, является современной реконструкцией, завершенной в 2002 году. Она знаменита благодаря древней китайской легенде о Белой Змее. Поднимитесь на лифте на самый верхний этаж, чтобы полюбоваться потрясающим панорамным видом на озеро и город. Особенно красиво здесь во время заката. У основания пагоды можно увидеть руины её оригинального фундамента. Чайная церемония На живописной чайной плантации в Мэйцзяу — одном из старейших чайных регионов Китая, вам выдадут традиционный китайский костюм и бамбуковую корзину. Местные, поколениями выращивающие знаменитый чай Лунцзин, познакомят вас с искусством сбора нежных чайных почек на укрытых туманом террасах. Затем под руководством мастера вы освоите ручное обжаривание листьев в дровяной печи для раскрытия их изысканного аромата. Кульминацией станет церемония чаепития, где вы оцените вкус собственноручно приготовленного чая. Каждый участник получит в подарок видео с квадрокоптера, запечатлевшее этот уникальный опыт с высоты птичьего полета! Западное озеро Это природная картина, полная волшебства и очарования. Его чистые и прозрачные воды, отражающие небо и окружающие горы, создают необычайную атмосферу покоя и гармонии. Вся эта красота, в сочетании с тысячелетней историей и культурой города, привлекает туристов от всего мира. Здесь можно насладиться не только пейзажами, но и различными историческими достопримечательностями, которые расположены по берегу озера. Западное озеро Ханчжоу — это не просто красивое место, это волшебный мир, в котором можно отдохнуть, забыть о всех заботах и погрузиться в атмосферу тишины и гармонии. Если хочется покататься на лодке, лучше заранее выделить час на умиротворяющий обзорный заплыв. Важная информация:
- Если вы поедете в Ханчжоу самостоятельно на поезде, цена экскурсии будет ниже на $150. Напишите, пожалуйста, об этом заранее;
- Мы можем бесплатно встретить вас в вашем отеле или на вокзале в центральной части города. Также за доплату возможна встреча в аэропорту;
- Экскурсия в Ханчжоу проходит на автомобиле Buick GL8 или Volkswagen Passat;
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Западное озеро (Сиху)
- Пагода Лэйфэн
- Чайная плантация в Мэйцзяу
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер в центральной части Шанхая (за доплату возможна встреча в аэропорту). Если вы поедете в Ханчжоу самостоятельно на поезде, цена экскурсии будет ниже на $150. Напишите, пожалуйста, об этом заранее.
Что не входит в цену
- Билет на чайную плантацию (38$ с человека). Включает сбор, приготовление и дегустацию чая, участие в чайной церемонии и видео с воздуха
- Катание на лодке по озеру (вместимость лодки - 4 человека, примерно 150 юаней).
Место начала и завершения?
Можно в Шанхае или в Ханчжоу. Мы можем бесплатно встретить вас в вашем отеле или на вокзале в центр
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
М
Мария
9 ноя 2025
Очень понравилось, спасибо
О
Ольга
9 ноя 2025
Спасибо, всё хорошо. Отличный гид, инетерсная экскурсия
а
анна
29 окт 2025
Экскурсия прошла отлично, все очень понравилось! Спасибо большое
м
матвей
25 окт 2025
всё было отлично!
Н
Надежда
25 окт 2025
Мы очень довольны и гидом, и экскурсией! Большое спасибо! Будем рекомендовать друзьям вашу фирму!
И
Ирина
12 окт 2025
Спасибо за экскурсию, гиду Косте и водителю пять баллов. Буду рекомендовать знакомым.
Д
Дарья
5 окт 2025
Экскурсия прошла отлично, всё очень понравилось! Спасибо большое.
А
Алина
16 авг 2025
Гид очень понравился, экскурсия прошла легко и и интересно. Буду вас рекомендовать друзьям! Спасибо 🌺
Входит в следующие категории Шанхая
