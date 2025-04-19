Индивидуальная
до 4 чел.
Весь Шанхай за один день: храм Нефритового Будды, Сад Радости, Вайтань
Уникальная экскурсия по Шанхаю за один день, охватывающая ключевые достопримечательности города и его богатую историю. Погрузитесь в атмосферу мегаполиса
Начало: В центре города
22 апр в 08:00
23 апр в 08:00
$330 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Шанхая - в райский город Сучжоу: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу древнего Сучжоу, насладитесь красотой садов и каналов, узнайте о богатой истории города. Это уникальная возможность увидеть лучшие места
Начало: В центре города
8 мая в 08:00
9 мая в 08:00
$420 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Жемчужины Шанхая
Увидеть главные символы города - от древних до современных
Начало: У вашего отеля в центре города
22 апр в 09:00
23 апр в 09:00
$280 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга19 апреля 2025Мы в Китае впервые. Чтобы иметь представление о городе, стране, обычаях взяли индивидуальную экскурсию на машине « Весь Шанхай за
- ИИлья19 апреля 2025Очень понравилась экскурсия, которую провела гид Лена - профессиональный гид, хороший маршрут по достопримечательностям Шанхая, отличное знание истории Шанхая и всего Китая в целом. Всем рекомендую!
- ААнастасия19 апреля 2025Прекрасная экскурсия! Гена отличный гид, который хорошо чувствует собеседников, интересно подаёт информацию и учитывает личные предпочтения туристов, всё прошло хорошо
- ААртём1 апреля 2025Интересная экскурсия с гидом Андреем. Рассказал про историю города, показал красивые места, подсказал, где пообедать. В экскурсию включено посещение тигриного
- ООксана21 сентября 2024Экскурсия интересная и отлично организована! Будем рекомендовать друзьям!
- ВВладимир21 мая 2024Спасибо Жене за отличную организацию! Все было организовано на прекрасном уровне, вопросы решались очень оперативно. Молодец!!
Ответы на вопросы от путешественников по Шанхаю в категории «Из центра»
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Сколько стоит экскурсия по Шанхаю в апреле 2025
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