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один день». До бронирования были вопросы, на которые Женя-организатор в команде гидов отвечал быстро и содержательно. В итоге согласовали удобное для нас время. Экскурсию проводила Лена- очень приветливая, внимательная и знающая экскурсовод. Шесть часов пролетели как один: мы посетили все знаковые места и узнали много интересного. Хорошо то, что Лена не перегружала датами (которые всё равно не запомнишь), не подгоняла и после экскурсии ответила на все интересующие нас вопросы- как устроено метро, как куда добраться и что где купить. Машина на которой проходила экскурсия была комфортабельная, а водитель очень аккуратен на дороге (что тоже немаловажно). Были на экскурсии 18.04.25. Всем рекомендую- не пожалеете!