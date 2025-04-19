Экскурсии из центра Шанхая

Найдено 3 экскурсии в категории «Из центра» в Шанхае на русском языке, цены от $280. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
Весь Шанхай за один день
На машине
6 часов
243 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Весь Шанхай за один день: храм Нефритового Будды, Сад Радости, Вайтань
Уникальная экскурсия по Шанхаю за один день, охватывающая ключевые достопримечательности города и его богатую историю. Погрузитесь в атмосферу мегаполиса
Начало: В центре города
22 апр в 08:00
23 апр в 08:00
$330 за всё до 4 чел.
Из Шанхая - в райский город Сучжоу
На машине
7 часов
7 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Шанхая - в райский город Сучжоу: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу древнего Сучжоу, насладитесь красотой садов и каналов, узнайте о богатой истории города. Это уникальная возможность увидеть лучшие места
Начало: В центре города
8 мая в 08:00
9 мая в 08:00
$420 за всё до 4 чел.
Жемчужины Шанхая
На машине
4 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Жемчужины Шанхая
Увидеть главные символы города - от древних до современных
Начало: У вашего отеля в центре города
22 апр в 09:00
23 апр в 09:00
$280 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    19 апреля 2025
    Весь Шанхай за один день
    Мы в Китае впервые. Чтобы иметь представление о городе, стране, обычаях взяли индивидуальную экскурсию на машине « Весь Шанхай за
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    один день». До бронирования были вопросы, на которые Женя-организатор в команде гидов отвечал быстро и содержательно. В итоге согласовали удобное для нас время. Экскурсию проводила Лена- очень приветливая, внимательная и знающая экскурсовод. Шесть часов пролетели как один: мы посетили все знаковые места и узнали много интересного. Хорошо то, что Лена не перегружала датами (которые всё равно не запомнишь), не подгоняла и после экскурсии ответила на все интересующие нас вопросы- как устроено метро, как куда добраться и что где купить. Машина на которой проходила экскурсия была комфортабельная, а водитель очень аккуратен на дороге (что тоже немаловажно). Были на экскурсии 18.04.25. Всем рекомендую- не пожалеете!

  • И
    Илья
    19 апреля 2025
    Весь Шанхай за один день
    Очень понравилась экскурсия, которую провела гид Лена - профессиональный гид, хороший маршрут по достопримечательностям Шанхая, отличное знание истории Шанхая и всего Китая в целом. Всем рекомендую!
    Очень понравилась экскурсия, которую провела гид Лена - профессиональный гид, хороший маршрут по достопримечательностям Шанхая, отличноеОчень понравилась экскурсия, которую провела гид Лена - профессиональный гид, хороший маршрут по достопримечательностям Шанхая, отличноеОчень понравилась экскурсия, которую провела гид Лена - профессиональный гид, хороший маршрут по достопримечательностям Шанхая, отличноеОчень понравилась экскурсия, которую провела гид Лена - профессиональный гид, хороший маршрут по достопримечательностям Шанхая, отличноеОчень понравилась экскурсия, которую провела гид Лена - профессиональный гид, хороший маршрут по достопримечательностям Шанхая, отличноеОчень понравилась экскурсия, которую провела гид Лена - профессиональный гид, хороший маршрут по достопримечательностям Шанхая, отличноеОчень понравилась экскурсия, которую провела гид Лена - профессиональный гид, хороший маршрут по достопримечательностям Шанхая, отличное
  • А
    Анастасия
    19 апреля 2025
    Весь Шанхай за один день
    Прекрасная экскурсия! Гена отличный гид, который хорошо чувствует собеседников, интересно подаёт информацию и учитывает личные предпочтения туристов, всё прошло хорошо
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    и даже лучше чем мы думали 😊благодарим за прекрасный сервис и индивидуальный подход к клиентам, прекрасный тур по городу где вы сможете за день посмотреть всё самое важное 😊 ❤️ благодарим за прекрасный день и отличное начало путешествия 😊🪴

    Прекрасная экскурсия! Гена отличный гид, который хорошо чувствует собеседников, интересно подаёт информацию и учитывает личные предпочтенияПрекрасная экскурсия! Гена отличный гид, который хорошо чувствует собеседников, интересно подаёт информацию и учитывает личные предпочтенияПрекрасная экскурсия! Гена отличный гид, который хорошо чувствует собеседников, интересно подаёт информацию и учитывает личные предпочтения
  • А
    Артём
    1 апреля 2025
    Из Шанхая - в райский город Сучжоу
    Интересная экскурсия с гидом Андреем. Рассказал про историю города, показал красивые места, подсказал, где пообедать. В экскурсию включено посещение тигриного
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    холма с падающей башней, затем поездка на лодке, торговая улица (пробежали бегом, стандартный туристический ассортимент), затем сад уединения. Под конец привезли в магазин шелка, где интересно рассказывали про процесс его производства и настойчиво предлагали приобрести шёлковые изделия. Мы стойко отказались.

  • О
    Оксана
    21 сентября 2024
    Из Шанхая - в райский город Сучжоу
    Экскурсия интересная и отлично организована! Будем рекомендовать друзьям!
  • В
    Владимир
    21 мая 2024
    Из Шанхая - в райский город Сучжоу
    Спасибо Жене за отличную организацию! Все было организовано на прекрасном уровне, вопросы решались очень оперативно. Молодец!!

Ответы на вопросы от путешественников по Шанхаю в категории «Из центра»

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Сколько стоит экскурсия по Шанхаю в апреле 2025
Сейчас в Шанхае в категории "Из центра" можно забронировать 3 экскурсии от 280 до 420. Туристы уже оставили гидам 250 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
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