с кухней твоей страны или кухнями мира, мест, где ты был. Да и мой сын очень хотел попробовать всякую китайскую еду. Путешествие с Валерией получилось замечательным: мы ходили, пробовали разную еду, обсуждали традиции и кухню Шанхая. Больше всего мне понравились лепешки с сушеной капустой рядом с метро People Square, и вкуснейшие пельмешки в традиционной китайской пельменной, где мы были единственными не китайцами в тот день, и куда так любят приходить поесть сами китайцы. Пельмешки с мясом и крабом оказались божественно вкусными, это я говорю с уверенной точностью, поскольку сама прибыла в Шанхай из «крабового» края, с Сахалина, и мы знаем толк в крабах. А вот пельмешки с трюфелем, на мой вкус, для тех, кто очень уважает трюфели. Но, их тоже стоит попробовать.

А еще вкуснейшим завершением нашего турне по съедобному Шанхаю было кафе в одном из отелей, где подают белый чай и вкуснейшие печеньки «ушки» от пекарни, в которой стояла километровая очередь из китайцев, желающих отведать выпечку именно этой пекарни. В общем, получилось познавательно, приятно, вкусно! Рекомендую!!!