Эта гастрономическая прогулка по Шанхаю - идеальный выбор для тех, кто ценит вкусную еду и интересуется историей.
Участники узнают о жизни аристократии начала XX века, попробуют традиционные шанхайские блюда, такие как
Участники узнают о жизни аристократии начала XX века, попробуют традиционные шанхайские блюда, такие как
5 причин купить эту экскурсию
- 🍜 Уникальные шанхайские блюда
- 🏛 Исторические места и архитектура
- 🕰 Погружение в атмосферу 1920-х
- 👨👩👧👦 Подходит для всей семьи
- 📚 Узнайте о шанхайском этикете
Что можно увидеть
- Народная площадь
- Роскошный отель
- Торговая улица
- Набережная Вайтань
Описание экскурсии
- Народная площадь — сердце старого Шанхая. Мы расскажем, как жила местная аристократия в начале прошлого века. А вы убедитесь, что извилистые улицы хранят следы прошлого.
- Обед. Сначала вы попробуете традиционный шанхайский завтрак — блинчик, который едят на ходу. А затем попадёте в любимый шанхайцами ресторан, который работает уже не одно десятилетие, и насладитесь Сяо Лун Бао с крабом и трюфелем (это паровые пельмени с бульоном внутри), а также традиционной лапшой.
- Роскошный отель и когда-то самое высокое здание в Азии. Переместимся в 30-е годы прошлого века и пройдём по холлам этого здания, чтобы почувствовать атмосферу старого Шанхая.
- Afternoon tea (напиток по желанию). Ещё одно путешествие во времени: кафе с интерьерами в стиле 1920-х, где когда-то отдыхали бизнесмены, дипломаты и светские львицы.
- Торговая улица. Отсюда вы можете прогуляться до главной достопримечательности Шанхая — набережной Вайтань.
Вы узнаете:
- Что было раньше на месте Народной площади — часто этого не знают даже жители Шанхая.
- Чем отличается шанхайская кухня от кухонь других регионов Китая.
- Какой он, китайский столовый этикет.
Организационные детали
- В стоимость экскурсии входят закуски (лепёшка с овощами, сладкая булочка с бобами, чай или соевое молоко), обед в шанхайском стиле.
- Дополнительно и по желанию вы оплачиваете afternoon tea.
- Пожалуйста, сообщите заранее о пищевых аллергиях или непереносимости продуктов.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро People’s Square
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валерия — ваш гид в Шанхае
Провела экскурсии для 44 туристов
Всем нихао, меня зовут Валерия. С 2015 года я живу в Шанхае, свободно говорю по-китайски и совмещаю исторические знания с местными легендами. Мои экскурсии — это не только про архитектуру, традиции
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 14 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Алексей
17 ноя 2025
Добрый день,
Сегодня были на гастрономической прогулке с Валерией, отличная программа, наелись в аутентичных местах, очень много интересной информации, рекомендую!!!
Сегодня были на гастрономической прогулке с Валерией, отличная программа, наелись в аутентичных местах, очень много интересной информации, рекомендую!!!
Наталья
14 ноя 2025
Мой самолёт задержали, и я опоздала к началу экскурсии больше, чем на час. Но Валерия меня ждала, я ей очень благодарна за это. Мы попробовали много вкусной еды. Валерия интересно рассказывает о китайской кухне, об особенностях шанхайской кухни. Мы прогулялись по центру Шанхая, прекрасно провели время. Я полезно, вкусно, и интересно провела время между рейсами. Спасибо Валерии за экскурсию!
Л
Любовь
12 ноя 2025
Попробовали местные пирожки и димсамы, пообщались с Валерией на тему национальной еды и приятно провели время
Юлиана
8 ноя 2025
Валерия, спасибо большое, нам все очень понравилось) Рекомендую! Путешествовали в октябре 2025 при чем с ребенком 5 лет. Валерия очень внимательная и чуткая)
Н
Наталья
3 ноя 2025
Блестяще!!!
Е
Елена
3 ноя 2025
Нам очень понравилось - ярко, современно, адаптировано под наши интересы и пожелания 👌🏻 впечатления супер 🥰🔥
Е
Евгения
2 ноя 2025
Отличная прогулка, чтобы сориентироваться в еде в Шанхае и приятно провести время. Часы с Лерой пролетели очень быстро. Точно не банальная экскурсия по путеводителю.
О
Ольга
29 окт 2025
Мы были впервые в Китае с мужем и сыном 13 лет. Хотели погулять по Шанхаю и попробовать местную еду. Это всегда огромное удовольствие, когда ты пробуешь местную еду и сравниваешь
Юлия
27 окт 2025
Валерия, спасибо за прогулку. Весело и познавательно познакомились с местной кухней и гастро культурой Шанхая
М
Михаил
24 окт 2025
Отлична экскурсия, нам все понравилось. Валерия очень интересно рассказывает. Вкусно поели и открыли для себя много нового.
Л
Любовь
24 окт 2025
Вкусная экскурсия))) подойдет всем, кто хочет попробовать основные гастрономические особенности Шанхая, но сам боится окунуться в разнообразие предложений. Валерия вкусно рассказывает, вкусно угощает. Спасибо.
И
Илья
14 окт 2025
Легко и душевно
Е
Елена
9 окт 2025
Спасибо большое Валерии за экскурсию - провела очень интересно и профессионально, она действительно хорошо разбирается в истории страны и города. Рассказала как о самом городе, его жителях, напитках, еде, так
Ангелина
14 сен 2025
Был перелет с длинной пересадкой в Шанхае и мы решили прогуляться и перекусить на данной экскурсии)
Все было интересно и вкусно 😍
Все было интересно и вкусно 😍
Входит в следующие категории Шанхая
Похожие экскурсии из Шанхая
Индивидуальная
до 6 чел.
Три разных Шанхая
Увидеть знаковые места и познакомиться с многоликим городом - на экскурсии с китаеведом
Начало: У метро YuYuan Garden
Сегодня в 09:00
24 ноя в 09:00
$280 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Шанхай: модные локации финансовой столицы Китая
Познакомиться с французской концессией: блистательной в прошлом, роскошной и стильной в настоящем
Начало: В бывшей французской концессии
24 ноя в 13:00
25 ноя в 11:00
$250 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Аэропорт - центр Шанхая: индивидуальный трансфер
Быстро и с комфортом добраться до отеля или наоборот, успеть на рейс
Начало: В аэропорту или у вашего отеля
Сегодня в 11:00
Завтра в 08:00
$88 за всё до 6 чел.