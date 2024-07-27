Откройте для себя Шанхай и Ханчжоу за два дня! Первый день посвящён Шанхаю: посещение телебашни «Восточная жемчужина», прогулка по набережной Вайтань, знакомство с садом Юйюань и храмом Нефритового Будды.
Во второй
Во второй
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Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00
Что можно увидеть
Описание экскурсии
1 день — Шанхай
Модный мегаполис, в котором смешались достопримечательности и живописные места. Здесь каждый шаг — это старая и новая история, и каждая остановка — незабываемый пейзаж. В нашей программе:
- «Восточная жемчужина». Мы зайдём в телебашню, высота которой достигает 468 метров. Это один из символов города
- Набережная Вайтань с потрясающим видом и журчанием реки Хуанпу. Вы увидите различные архитектурные стили застройки. В Шанхае есть всё — от готики и барокко до классицизма и ренессанса
- Сад Юйюань — образец ландшафтного стиля династий Мин и Цин. Мы расскажем вам историю создания сада
- Храм Нефритового Будды. Всемирно известный храм, в котором вы полюбуетесь необыкновенным Буддой, давшим ему название
2 день — Ханчжоу
Мы заберём вас из отеля и поедем в очаровательный город Ханчжоу. На выбор будет 3-4 локации, которые мы посетим. Это может быть:
- Западное озеро (Сиху). Вы насладитесь пейзажами и познакомитесь с местными достопримечательностями — древними храмами, пагодами и садами. При желании прокатитесь на лодке, чтобы в полной мере ощутить гармонию и красоту мира Сиху
- Национальный парк водно-болотных угодий Cиси. Единственный национальный парк в Китае, который сочетает в себе городские, сельскохозяйственные и садовые угодья. Вы прогуляетесь по маршрутам парка, увидите стилизованную деревушку и полюбуетесь пейзажами
- Храм Линъинь — древнейший буддийский монастырь в Ханчжоу. Храмы комплекса расположены на разной высоте склона горы. Вы оцените умиротворяющую атмосферу места, рассмотрите скульптуры и услышите легенды
- Фэйлайфэн, «Прилетевшая издалека скала». Храмовый комплекс с древними скальными скульптурами. Вы увидите вырезанные из камня фигуры будд и бодхисаттв. А также сможете посетить гроты и пещеры
- Чайная деревня Мэйцзяу. Без которой невозможно представить Ханчжоу. Славу деревне принёс знаменитый сорт чая, выращиваемый на окрестных холмах. Вы познакомитесь с изготовлением различных сортов напитка, историей чаеводства, типами чайных чашек
Кому подойдёт экскурсия
Эта экскурсия для тех, кто приезжает в города впервые и хочет объединить их, чтобы увидеть ключевые достопримечательности.
Организационные детали
- Если вы поедете в Ханчжоу самостоятельно на поезде, цена экскурсии будет ниже на $150. Напишите, пожалуйста, об этом заранее
- Экскурсия проходит на автомобиле Buick GL8 или Volkswagen Passat
- Экскурсия в Шанхае длится 8 часов. Экскурсия в Ханчжоу плюс дорога туда и обратно на автомобиле – 12 часов
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
В стоимость включено:
- Гид на русском языке
- Транспортное сопровождение
- Трансфер из Шанхая в Ханчжоу
Дополнительно оплачивается:
- Билет в парк Юйюань — $6 за чел.
- Билет на «Восточную жемчужину» и в Музей городской истории — $28 за чел.
- Билет на катер по озеру Сиху — $8 за чел.
- Билет в храм Линъинь — $11 за чел.
- Билет в пагоду Шести Гармоний (пагода Люхэта) — $4 за чел.
- Еда и напитки по желанию – средний чек $10–15 за чел.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Люба — ваша команда гидов в Шанхае
Провели экскурсии для 101 туриста
Мы коллектив лицензированных гидов, владеющих русским языком. Уже более десяти лет работаем с гостями Китая. Наша команда состоит из настоящих энтузиастов и внимательных людей, которые обожают путешествовать и знают, какЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Владимир
27 июл 2024
Все четко организовано, гиды и водители очень приветливы и доброжелательные.
Входит в следующие категории Шанхая
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