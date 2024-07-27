Шанхай и Ханчжоу за 2 дня

Проведите два незабываемых дня в Шанхае и Ханчжоу! Посетите телебашню, сады, храмы и чайные террасы. Комфортное путешествие с русскоязычным гидом
Откройте для себя Шанхай и Ханчжоу за два дня! Первый день посвящён Шанхаю: посещение телебашни «Восточная жемчужина», прогулка по набережной Вайтань, знакомство с садом Юйюань и храмом Нефритового Будды.

Во второй
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день отправляемся в Ханчжоу, где вас ждут Западное озеро, национальный парк водно-болотных угодий Cиси, храм Линъинь и чайная деревня Мэйцзяу.

Это идеальная экскурсия для тех, кто хочет увидеть ключевые достопримечательности двух городов за короткое время. Комфортное путешествие на автомобиле с русскоязычным гидом

5
1 отзыв

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌟 Индивидуальный подход
  • 🏙️ Посещение ключевых достопримечательностей
  • 🚗 Комфортное путешествие на автомобиле
  • 🗣️ Русскоязычный гид
  • 🌿 Гармония природы и архитектуры
    • Шанхай и Ханчжоу за 2 дня
    Шанхай и Ханчжоу за 2 дня
    Шанхай и Ханчжоу за 2 дня
    Ближайшие даты:
    Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00

    Что можно увидеть

  • Телебашня «Восточная жемчужина»
  • Набережная Вайтань
  • Сад Юйюань
  • Храм Нефритового Будды
  • Западное озеро
  • Национальный парк водно-болотных угодий Cиси
  • Храм Линъинь
  • Чайная деревня Мэйцзяу

    • Описание экскурсии

    1 день — Шанхай

    Модный мегаполис, в котором смешались достопримечательности и живописные места. Здесь каждый шаг — это старая и новая история, и каждая остановка — незабываемый пейзаж. В нашей программе:

    • «Восточная жемчужина». Мы зайдём в телебашню, высота которой достигает 468 метров. Это один из символов города
    • Набережная Вайтань с потрясающим видом и журчанием реки Хуанпу. Вы увидите различные архитектурные стили застройки. В Шанхае есть всё — от готики и барокко до классицизма и ренессанса
    • Сад Юйюань — образец ландшафтного стиля династий Мин и Цин. Мы расскажем вам историю создания сада
    • Храм Нефритового Будды. Всемирно известный храм, в котором вы полюбуетесь необыкновенным Буддой, давшим ему название

    2 день — Ханчжоу

    Мы заберём вас из отеля и поедем в очаровательный город Ханчжоу. На выбор будет 3-4 локации, которые мы посетим. Это может быть:

    • Западное озеро (Сиху). Вы насладитесь пейзажами и познакомитесь с местными достопримечательностями — древними храмами, пагодами и садами. При желании прокатитесь на лодке, чтобы в полной мере ощутить гармонию и красоту мира Сиху
    • Национальный парк водно-болотных угодий Cиси. Единственный национальный парк в Китае, который сочетает в себе городские, сельскохозяйственные и садовые угодья. Вы прогуляетесь по маршрутам парка, увидите стилизованную деревушку и полюбуетесь пейзажами
    • Храм Линъинь — древнейший буддийский монастырь в Ханчжоу. Храмы комплекса расположены на разной высоте склона горы. Вы оцените умиротворяющую атмосферу места, рассмотрите скульптуры и услышите легенды
    • Фэйлайфэн, «Прилетевшая издалека скала». Храмовый комплекс с древними скальными скульптурами. Вы увидите вырезанные из камня фигуры будд и бодхисаттв. А также сможете посетить гроты и пещеры
    • Чайная деревня Мэйцзяу. Без которой невозможно представить Ханчжоу. Славу деревне принёс знаменитый сорт чая, выращиваемый на окрестных холмах. Вы познакомитесь с изготовлением различных сортов напитка, историей чаеводства, типами чайных чашек

    Кому подойдёт экскурсия

    Эта экскурсия для тех, кто приезжает в города впервые и хочет объединить их, чтобы увидеть ключевые достопримечательности.

    Организационные детали

    • Если вы поедете в Ханчжоу самостоятельно на поезде, цена экскурсии будет ниже на $150. Напишите, пожалуйста, об этом заранее
    • Экскурсия проходит на автомобиле Buick GL8 или Volkswagen Passat
    • Экскурсия в Шанхае длится 8 часов. Экскурсия в Ханчжоу плюс дорога туда и обратно на автомобиле – 12 часов
    • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

    В стоимость включено:

    • Гид на русском языке
    • Транспортное сопровождение
    • Трансфер из Шанхая в Ханчжоу

    Дополнительно оплачивается:

    • Билет в парк Юйюань — $6 за чел.
    • Билет на «Восточную жемчужину» и в Музей городской истории — $28 за чел.
    • Билет на катер по озеру Сиху — $8 за чел.
    • Билет в храм Линъинь — $11 за чел.
    • Билет в пагоду Шести Гармоний (пагода Люхэта) — $4 за чел.
    • Еда и напитки по желанию – средний чек $10–15 за чел.

    Выберите удобную дату из расписания

    Выбрать дату

    Ответы на вопросы

    Когда и сколько длится?
    Когда: Выберите удобную дату из расписания
    Экскурсия длится около 13 часов
    Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

    Отзывы и рейтинг

    5
    Основано на 1 отзыве
    Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
    5
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    4
    3
    2
    1
    В
    27 июл 2024
    Все четко организовано, гиды и водители очень приветливы и доброжелательные.

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