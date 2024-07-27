Откройте для себя Шанхай и Ханчжоу за два дня! Первый день посвящён Шанхаю: посещение телебашни «Восточная жемчужина», прогулка по набережной Вайтань, знакомство с садом Юйюань и храмом Нефритового Будды.Во второй

день отправляемся в Ханчжоу, где вас ждут Западное озеро, национальный парк водно-болотных угодий Cиси, храм Линъинь и чайная деревня Мэйцзяу. Это идеальная экскурсия для тех, кто хочет увидеть ключевые достопримечательности двух городов за короткое время. Комфортное путешествие на автомобиле с русскоязычным гидом

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

1 день — Шанхай

Модный мегаполис, в котором смешались достопримечательности и живописные места. Здесь каждый шаг — это старая и новая история, и каждая остановка — незабываемый пейзаж. В нашей программе:

«Восточная жемчужина». Мы зайдём в телебашню, высота которой достигает 468 метров. Это один из символов города

Мы зайдём в телебашню, высота которой достигает 468 метров. Это один из символов города Набережная Вайтань с потрясающим видом и журчанием реки Хуанпу. Вы увидите различные архитектурные стили застройки. В Шанхае есть всё — от готики и барокко до классицизма и ренессанса

с потрясающим видом и журчанием реки Хуанпу. Вы увидите различные архитектурные стили застройки. В Шанхае есть всё — от готики и барокко до классицизма и ренессанса Сад Юйюань — образец ландшафтного стиля династий Мин и Цин. Мы расскажем вам историю создания сада

— образец ландшафтного стиля династий Мин и Цин. Мы расскажем вам историю создания сада Храм Нефритового Будды. Всемирно известный храм, в котором вы полюбуетесь необыкновенным Буддой, давшим ему название

2 день — Ханчжоу

Мы заберём вас из отеля и поедем в очаровательный город Ханчжоу. На выбор будет 3-4 локации, которые мы посетим. Это может быть:

Западное озеро (Сиху). Вы насладитесь пейзажами и познакомитесь с местными достопримечательностями — древними храмами, пагодами и садами. При желании прокатитесь на лодке, чтобы в полной мере ощутить гармонию и красоту мира Сиху

Вы насладитесь пейзажами и познакомитесь с местными достопримечательностями — древними храмами, пагодами и садами. При желании прокатитесь на лодке, чтобы в полной мере ощутить гармонию и красоту мира Сиху Национальный парк водно-болотных угодий Cиси. Единственный национальный парк в Китае, который сочетает в себе городские, сельскохозяйственные и садовые угодья. Вы прогуляетесь по маршрутам парка, увидите стилизованную деревушку и полюбуетесь пейзажами

Единственный национальный парк в Китае, который сочетает в себе городские, сельскохозяйственные и садовые угодья. Вы прогуляетесь по маршрутам парка, увидите стилизованную деревушку и полюбуетесь пейзажами Храм Линъинь — древнейший буддийский монастырь в Ханчжоу. Храмы комплекса расположены на разной высоте склона горы. Вы оцените умиротворяющую атмосферу места, рассмотрите скульптуры и услышите легенды

— древнейший буддийский монастырь в Ханчжоу. Храмы комплекса расположены на разной высоте склона горы. Вы оцените умиротворяющую атмосферу места, рассмотрите скульптуры и услышите легенды Фэйлайфэн, «Прилетевшая издалека скала». Храмовый комплекс с древними скальными скульптурами. Вы увидите вырезанные из камня фигуры будд и бодхисаттв. А также сможете посетить гроты и пещеры

Храмовый комплекс с древними скальными скульптурами. Вы увидите вырезанные из камня фигуры будд и бодхисаттв. А также сможете посетить гроты и пещеры Чайная деревня Мэйцзяу. Без которой невозможно представить Ханчжоу. Славу деревне принёс знаменитый сорт чая, выращиваемый на окрестных холмах. Вы познакомитесь с изготовлением различных сортов напитка, историей чаеводства, типами чайных чашек

Кому подойдёт экскурсия

Эта экскурсия для тех, кто приезжает в города впервые и хочет объединить их, чтобы увидеть ключевые достопримечательности.

Организационные детали

Если вы поедете в Ханчжоу самостоятельно на поезде, цена экскурсии будет ниже на $150. Напишите, пожалуйста, об этом заранее

Экскурсия проходит на автомобиле Buick GL8 или Volkswagen Passat

Экскурсия в Шанхае длится 8 часов. Экскурсия в Ханчжоу плюс дорога туда и обратно на автомобиле – 12 часов

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

В стоимость включено:

Гид на русском языке

Транспортное сопровождение

Трансфер из Шанхая в Ханчжоу

Дополнительно оплачивается: