Познакомьтесь с Шанхаем глазами местного жителя в эксклюзивной пешеходной экскурсии по Французской концессии. Прогуляйтесь по тенистым проспектам, осмотрите старинные особняки и современные районы.
Узнайте об истории района, которая гармонично переплетается с современностью, и почувствуйте атмосферу «Восточного Парижа».
Описание экскурсииЖивописные улицы и история Откройте для себя Французскую концессию вместе с гидом — местным жителем Шанхая, который прожил здесь всю жизнь. Встретьтесь у отеля Garden на Саут-Маомин-роуд и погрузитесь в атмосферу района, которым французское правительство управляло с 1849 по 1946 год. Прогуляйтесь по зелёным проспектам и полюбуйтесь коваными заборами и перилами, навевающими дух Парижа. Узнайте об эпохе 1920-х и посетите места, связанные с историей Коммунистической партии Китая, включая её представительство и точку основания. Стиль и культура Шанхая Посетите улицу Хуайхай, шанхайскую площадь культуры и популярный район Синьтяньди. Оцените сочетание исторических особняков и модных бутиков, арт-галерей, кафе и баров, которые делают Французскую концессию одним из самых притягательных уголков города. Важная информация:
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Средняя улица Хуайхай
- Бывший Французский клуб
- Отель «Цзиньцзян»
- Старый район 1920-х
- Шанхайская площадь культуры
- Представительство коммунистов
- Место основания Коммунистической партии Китая
- Особняки Синань
- Синьтяньди
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Трансфер из/до отеля
Где начинаем и завершаем?
Начало: 6F95+VWX Хуанпу, Шанхай, Китай
Завершение: Район Синьтяньди
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Важная информация
- Не допускается: курение
- Не подходит для: пользователей инвалидных колясок
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Святослав
20 июл 2025
Наш гид был отлично подготовлен и очень доброжелателен. Он рассказал множество увлекательных фактов и поделился интересными историями из китайского прошлого
Р
Роман
1 авг 2024
Билл — замечательный гид. Нам очень понравилась прогулка по бывшей Французской концессии, а после экскурсии он даже помог нам с покупками. Большое спасибо!
Д
Дмитрий
27 июл 2024
Очень интересная и познавательная экскурсия. Отличный способ глубже узнать место с местным гидом Биллом, который был очень дружелюбным и компетентным
