Познакомьтесь с Шанхаем глазами коренного жителя.
Узнайте историю великого города, прогуляйтесь по набережной Бунд, посетите древний сад Юйюань и попробуйте настоящие шанхайские жареные пельмени.
Описание экскурсииИсторические места и вкусная еда Мы отправимся на знаменитую набережную Бунд, где вы услышите увлекательные истории об «Уолл-стрит Азии» 1930-х годов, а также интересные анекдоты от местного жителя, который родился и жил в Шанхае всю жизнь. После прогулки по Бунду направимся в старый город, где расположен древний китайский сад Юйюань с историей более 400 лет. Вы увидите стильные китайские павильоны и аутентичные старинные здания. Затем посетим популярную местную улицу с едой, где можно попробовать знаменитые шанхайские жареные пельмени. Завершение экскурсии в Народном парке Экскурсия заканчивается в живописном Народном парке у станции метро «Народная площадь», вблизи бывшей французской концессии — район, пропитанный историей и культурой современного Шанхая. Важная информация:
- Что взять с собой: удобную обувь, камеру, солнцезащитный крем и воду.
- Рядом с местом встречи есть камера хранения багажа.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Набережная Бунд
- Старый город
- Китайский сад Юйюань
- Народный парк
- Народная площадь
- Зал города (City Hall)
- Пешеходная улица Нанкин
- Дом в стиле Shanghai Lane House
- Отель Пис
- Бывшее здание HSBC
- Традиционная улица с едой
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Трансфер из/до отеля
- Питание и напитки
Где начинаем и завершаем?
Начало: 353 Nan Jing Dong Lu, Huang Pu Qu, Shang Hai Shi, Китай, 200002
Завершение: Станция метро Peoples’ Square
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Алия
22 мая 2025
Мне очень понравилась пешеходная экскурсия с Биллом. Отличный гид, который оживлял истории и рассказывал много интересного о Шанхае, его жителях и кухне. Остановки были как раз вовремя, и к счастью — в тени, потому что было очень жарко. Настоятельно рекомендую! Спасибо, Билл:)
П
Павлик
1 апр 2025
Билл был очень любезен и рассказал много интересного о городе и его развитии. Экскурсия пришлась мне по душе, с радостью её рекомендую!
И
Игнат
15 июл 2024
Билл отлично знает Шанхай и его историю, с ним легко общаться. Большая часть маршрута проходила в тени, так что даже в жару было комфортно. Рекомендую всем, кто приезжает в город впервые!
Д
Даниил
31 мар 2024
С Биллом было очень легко общаться. Он не только хорошо знает город и делится интересными фактами, но и отвечает на вопросы, благодаря чему вся группа лучше познакомилась с жизнью в Шанхае. За 2,5 часа мы продвигались в хорошем темпе — не спеша, но эффективно использовали время. Это было идеальное занятие.
М
Максим
13 мар 2024
Потрясающая экскурсия — очень личная и познавательная.
Входит в следующие категории Шанхая
