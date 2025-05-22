А Алия Мне очень понравилась пешеходная экскурсия с Биллом. Отличный гид, который оживлял истории и рассказывал много интересного о Шанхае, его жителях и кухне. Остановки были как раз вовремя, и к счастью — в тени, потому что было очень жарко. Настоятельно рекомендую! Спасибо, Билл:)

П Павлик Билл был очень любезен и рассказал много интересного о городе и его развитии. Экскурсия пришлась мне по душе, с радостью её рекомендую!

И Игнат Билл отлично знает Шанхай и его историю, с ним легко общаться. Большая часть маршрута проходила в тени, так что даже в жару было комфортно. Рекомендую всем, кто приезжает в город впервые!

Д Даниил С Биллом было очень легко общаться. Он не только хорошо знает город и делится интересными фактами, но и отвечает на вопросы, благодаря чему вся группа лучше познакомилась с жизнью в Шанхае. За 2,5 часа мы продвигались в хорошем темпе — не спеша, но эффективно использовали время. Это было идеальное занятие.