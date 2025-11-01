Эта атмосферная прогулка по модному району Шанхая подойдёт тем, кто уже посетил его основные места. Вы увидите то, на что у гостей города обычно не хватает времени.
Побываете в интересных локациях, где чекинятся известные мировые блогеры, а век назад развлекалась золотая молодёжь.
Побываете в интересных локациях, где чекинятся известные мировые блогеры, а век назад развлекалась золотая молодёжь.
Время начала: 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00
Описание экскурсии
Вы увидите:
- часть французской концессии — в прошлом веке она неофициально стала русской.
- популярные магазины — известные на весь мир благодаря невероятному креативу. Их смело можно назвать музеями современного искусства. Здесь чекинятся все мировые блогеры, а в выходные выстраиваются очереди из желающих сфотографироваться. У вас будет шанс прославиться, попав в объектив street-фотографов.
- район Синьтяньди — шанхайские Патрики. Когда-то здесь состоялся первый съезд коммунистической партии, а теперь тут располагаются бутики всех мировых luxury брендов.
- традиционные дома (шикумэны) — коммуналки в прошлом, роскошные магазины и рестораны в настоящем.
Вы узнаете:
- о шанхайском маркетинге и умении продавать.
- зарождении культуры ресторанных кластеров.
- китайской практичности и любимом боге всех китайцев.
- местах, куда стоит отправиться в выходные, чтобы почувствовать себя звездой в окружении папарацци.
А ещё:
- мы сделаем для вас много красивых видео и фото на ваш телефон, которые удивят друзей и подписчиков.
- отправимся с вами в магазин люксовой косметики с приятными ценами — с нами вы будете как с лучшими подругами.
Организационные детали
- Оплата гиду возможна юанями.
- Программу можно дополнить посещением Нанкинской улицы и Английской набережной за дополнительную плату. Подробности уточняйте в переписке с гидом.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В бывшей французской концессии
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Гиляна — ваш гид в Шанхае
Провела экскурсии для 192 туристов
Окончила журфак МГУ, с 2023 года живу в Шанхае. Сейчас изучаю китайский язык в университете и рассказываю путешественникам захватывающие истории о колонизаторах, русских эмигрантах, шанхайской мафии и секретных агентах разныхЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 15 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
М
Мария
1 ноя 2025
Шанхай оказывается может быть уютным! Но только, если попасть на экскурсию к Гиляне! Очень приятная атмосфера, самый интеллигентный гид, море интересной информации о городе, жизни, истории, архитектуре. Давно так не смеялась. Спасибо за прогулку! Время пролетело незаметно даже для нашего подростка. Полный восторг!
в
виктория
26 окт 2025
Гиляна показала французскую часть Шанхая с неизвестной стороны, мы влюбились 🫶🏼
А
Альбина
23 окт 2025
Замечательная экскурсия, я бы даже сказала, что самая лучшая пешая ознакомительная экскурсия по городу, по одной из его центральных частей. Мы были с подростками и им все тоже понравилось. Гиляна рассказывает очень интересно, мы пообщались и просто здорово прогулялись.
Спасибо Гиляна за все остальные рекомендации. Очень полезно.
Спасибо Гиляна за все остальные рекомендации. Очень полезно.
к
ксения
16 окт 2025
Очень комфортная и насыщенная экскурсия: скрытые от туристических улиц локации, самые модные магазины и фотозоны.
Мы в восторге, в следующий приезд обязательно обратимся снова.
Мы в восторге, в следующий приезд обязательно обратимся снова.
Ю
Юлия
12 окт 2025
Отличная экскурсия по модным местам и локациям. Атмосферно, легко и познавательно. Гиляна очень приятная, дружелюбная. Пройтись этим маршрутом обязательно!
Н
Наталья
13 сен 2025
Это была очень приятная и познавательная прогулка по нескольким районам Шанхая. Гиляна показала нам любопытные места и необычные магазины, подробно отвечала на все наши вопросы. Понравилась финальная точка маршрута в
Nadia
9 сен 2025
Гиляна - не только образованный и интеллигентный человек, знающая тему экскурсии, но и отзывчивая и адаптивная! СПАСИБО!
Р
Резеда
11 авг 2025
🌷 Экскурсия по Французскому кварталу в Шанхае — невероятная атмосфера и эмоции!
Хочется сказать огромное спасибо нашему гиду Гиляне за прекрасно проведенную экскурсию по знаменитому Французскому кварталу Шанхая! ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
Это было настоящее
Хочется сказать огромное спасибо нашему гиду Гиляне за прекрасно проведенную экскурсию по знаменитому Французскому кварталу Шанхая! ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Это было настоящее
Это было настоящее
Екатерина
14 июн 2025
Гильяна провела для нас невероятную экскурсию по центру Шанхая, которая отличалась современным подходом и нестандартной подачей материала. Узнали много нового о городе и его современной культуре. Гильяна — отличный гид, который умеет заинтересовать и показать Шанхай с лучшей стороны! Спасибо
Галина
27 мая 2025
Отличная экскурсия. Моим гидом была Гиляна. Она показала мне необычные уголки Шанхая как исторические так и современные. Узнала и увидела много интересного. Очень рекомендую не пожалеете.
А
Алина
10 мая 2025
Очень рады, что обратились к Гиляне за экскурсией!
Посетили разные и очень интересные топовые локации Шанхая. Очень интересно было слушать про все посещаемые нами места. Сделали много классных фотографий. Получили море впечатлений. 🫶🏽
Поняли, что сами бы вряд ли добрались до таких интересных местечек!
Обязательно будем советовать Гиляну друзьям и знакомым!
Посетили разные и очень интересные топовые локации Шанхая. Очень интересно было слушать про все посещаемые нами места. Сделали много классных фотографий. Получили море впечатлений. 🫶🏽
Поняли, что сами бы вряд ли добрались до таких интересных местечек!
Обязательно будем советовать Гиляну друзьям и знакомым!
Д
Дарья
8 мая 2025
Все было хорошо)
Жанна
25 апр 2025
Хотите открыть для себя современный стильный креативный Шанхай? тогда это для вас! прекрасная легкая прогулка в сопровождении очаровательного экскурсовода Гиляны. Да, Шанхай - это не совсем традиционный Китай и в
Виктория
15 апр 2025
Хотим поблагодарить Гиляну именно за предложенный маршрут. Как нельзя лучше этот маршрут подойдет путешественникам с подростками, впрочем и только взрослым тоже. Можно сказать, что локации очень вторят общему духу Шанхая,
Л
Любовь
9 апр 2025
Взяли у Гиляны сразу две экскурсии "Гастономическую" и "Шанхай: модные локации финансовой столицы" и не пожалели, потому что провели замечательный день с интересным человеком.
Гиляна познакомила с традиционной кухней Шанхая в
Гиляна познакомила с традиционной кухней Шанхая в
