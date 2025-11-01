М Мария Шанхай оказывается может быть уютным! Но только, если попасть на экскурсию к Гиляне! Очень приятная атмосфера, самый интеллигентный гид, море интересной информации о городе, жизни, истории, архитектуре. Давно так не смеялась. Спасибо за прогулку! Время пролетело незаметно даже для нашего подростка. Полный восторг!

в виктория Гиляна показала французскую часть Шанхая с неизвестной стороны, мы влюбились 🫶🏼

А Альбина Замечательная экскурсия, я бы даже сказала, что самая лучшая пешая ознакомительная экскурсия по городу, по одной из его центральных частей. Мы были с подростками и им все тоже понравилось. Гиляна рассказывает очень интересно, мы пообщались и просто здорово прогулялись.

Спасибо Гиляна за все остальные рекомендации. Очень полезно.

к ксения Очень комфортная и насыщенная экскурсия: скрытые от туристических улиц локации, самые модные магазины и фотозоны.

Мы в восторге, в следующий приезд обязательно обратимся снова.

Ю Юлия Отличная экскурсия по модным местам и локациям. Атмосферно, легко и познавательно. Гиляна очень приятная, дружелюбная. Пройтись этим маршрутом обязательно!

Н Наталья читать дальше районе Синьтяньди - возвращались потом туда самостоятельно несколько раз. Также отдельная благодарность за рекомендации по Шанхаю, которые Гиляна дополнительно отправила нам в чате. В одном из магазинов после экскурсии купили бомбические толстовки, сами бы в него вряд ли зашли:) Нам все очень понравилось! Это была очень приятная и познавательная прогулка по нескольким районам Шанхая. Гиляна показала нам любопытные места и необычные магазины, подробно отвечала на все наши вопросы. Понравилась финальная точка маршрута в

Nadia Гиляна - не только образованный и интеллигентный человек, знающая тему экскурсии, но и отзывчивая и адаптивная! СПАСИБО!

Р Резеда



Хочется сказать огромное спасибо нашему гиду Гиляне за прекрасно проведенную экскурсию по знаменитому Французскому кварталу Шанхая! ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️



Это было настоящее читать дальше погружение в историю, архитектуру и особую атмосферу одного из самых живописных районов города. Гид Гиляна рассказала массу интересных фактов о происхождении квартала, его уникальных зданиях, традициях и знаменитых жителях прошлого века. Каждая улица стала открытием, и вдохновением.

Особенно запомнилось посещение уютных кафе и старинных особняков, прогулка по тенистым аллеям и потрясающие виды.



Отдельное восхищение вызывает профессионализм и увлеченность гида своим делом. Удивительно приятно встретить человека, влюбленного в свое дело и умеющего заразить любовью к месту гостей.



Рекомендую всем путешественникам обязательно посетить этот замечательный район с нашим замечательным гидом! Вам понравится абсолютно точно! 🌷 Экскурсия по Французскому кварталу в Шанхае — невероятная атмосфера и эмоции!Хочется сказать огромное спасибо нашему гиду Гиляне за прекрасно проведенную экскурсию по знаменитому Французскому кварталу Шанхая! ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️Это было настоящее

Екатерина Гильяна провела для нас невероятную экскурсию по центру Шанхая, которая отличалась современным подходом и нестандартной подачей материала. Узнали много нового о городе и его современной культуре. Гильяна — отличный гид, который умеет заинтересовать и показать Шанхай с лучшей стороны! Спасибо

Галина Отличная экскурсия. Моим гидом была Гиляна. Она показала мне необычные уголки Шанхая как исторические так и современные. Узнала и увидела много интересного. Очень рекомендую не пожалеете.

А Алина Очень рады, что обратились к Гиляне за экскурсией!

Посетили разные и очень интересные топовые локации Шанхая. Очень интересно было слушать про все посещаемые нами места. Сделали много классных фотографий. Получили море впечатлений. 🫶🏽

Поняли, что сами бы вряд ли добрались до таких интересных местечек!

Обязательно будем советовать Гиляну друзьям и знакомым!

Д Дарья Все было хорошо)

Жанна читать дальше этом можно убедиться, пройдя по улицам, где нет шума как на Nanjing Rd. Позвольте себе больше чем прогулка по набережной и фото Восточной Жемчужины)

Очень рекомендуем подарить себе эту экскурсию для иного взгляда на этот многогранный город. Хотите открыть для себя современный стильный креативный Шанхай? тогда это для вас! прекрасная легкая прогулка в сопровождении очаровательного экскурсовода Гиляны. Да, Шанхай - это не совсем традиционный Китай и в

Виктория читать дальше когда в нем оказываешься. Интересное переплетение истории и современности. Так и все точки маршрута проложены через самые модные на сегодняшний день локации, для любителей соцсетей прекрасные незабываемые фото и видео. При этом по пути посетили музей Компартии, который тоже заинтересовал дочку 14 лет. То есть на волне отличного фэшн настроения, подросток легко и непринужденно прикоснется к исторической составляющей. Все очень гармонично сочетается на этой экскурсии. Спасибо! Хотим поблагодарить Гиляну именно за предложенный маршрут. Как нельзя лучше этот маршрут подойдет путешественникам с подростками, впрочем и только взрослым тоже. Можно сказать, что локации очень вторят общему духу Шанхая,