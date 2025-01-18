Шанхайская французская концессия – экскурсии в Шанхае

Найдено 3 экскурсии в категории «Шанхайская французская концессия» в Шанхае на русском языке, цены от $257. Расписание для бронирования на март, апрель и май в 2025 году
Шанхай - столица волшебства
Пешая
8 часов
10 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Шанхай - столица волшебства: индивидуальная экскурсия
Индивидуальная экскурсия по Шанхаю: прогулка по набережной Хуанпу с видами на историческую архитектуру
Начало: Шанхай
10 мар в 08:00
12 мар в 08:00
$336 за всё до 5 чел.
Из Шанхая в Ханчжоу - китайский рай на Земле
8 часов
2 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Из Шанхая в Ханчжоу - китайский рай на Земле
Отправьтесь в незабываемое путешествие из Шанхая в Ханчжоу. Посетите храм Линьинь, насладитесь Западным озером и откройте для себя чайную деревню Мейцзяву
Начало: Шанхай
Завтра в 08:00
10 мар в 08:00
$567 за всё до 5 чел.
Обзорная экскурсия по Шанхаю для транзитных путешественников
Пешая
4 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Экскурсия по Шанхаю для транзитных туристов
Ищете, как провести время между рейсами? Обзорная экскурсия по Шанхаю - идеальный выбор! Прогулка по Вайтань, посещение садов и исторических мест ждут вас
Завтра в 09:00
12 мар в 09:00
$257 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Я
    Яна
    18 января 2025
    Шанхай - столица волшебства
    Экскурсия понравилась, гид большая умница, много интересных фактов, потрясающих видов, красивых фото. Прекрасное знание языка позволило в красках донести. Историю
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    этого удивительного города и страны. забота которую проявил гид выше всяких похвал. она помогла мне не только увидеть, услышать и почувствовать красоту города, но и не остаться голодной, проблемы со здоровьем в связи с местной едой, а также быстро добраться до аэропорта. всем рекомендую этого позитивного и интересного гида, а также экскурсию. спасибо огромное за праздник на целый потрясающий день

  • О
    Олеся
    2 ноября 2024
    Шанхай - столица волшебства
    Ася замечательная. Хороший русский, несмотря на то, что в России она никогда не была. Отдельно хочу отметить: Пунктуальность Чистый и комфортный автомобиль Подстройка под
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    мой темп Помощь с фото Очень повезло с погодой: без жары и дождя. Из того, что можно улучшить: По Шанхаю с учетом речной прогулки можно сократить до 5-6 часов. Ханчжоу- 12 часов, пробки по пути в Шанхай (это не к Вам, просто как факт…) Еда совсем для меня не подходит, поэтому хорошо бы предусмотреть местечко с более привычной (европейской) пищей. Если возможно. Хотя Ася всегда беспокоилась о еде/туалете- в этом плане все комфортно. Огромное спасибо за впечатления!

  • Э
    Элена
    25 октября 2024
    Из Шанхая в Ханчжоу - китайский рай на Земле
    Замечательная экскурсия! Индивидуальный трансфер минивэн, огромная благодарность гиду Асе за ее любовь к своей родине, посетили самые красивые места, отдельное спасибо водителю Шамилю, профессионал своего дела. Организация экскурсии на высшем уровне.

Ответы на вопросы от путешественников по Шанхаю в категории «Шанхайская французская концессия»

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В марте 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
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Сейчас в Шанхае в категории "Шанхайская французская концессия" можно забронировать 3 экскурсии от 257 до 567. Туристы уже оставили гидам 12 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
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