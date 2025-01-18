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мой темп Помощь с фото Очень повезло с погодой: без жары и дождя. Из того, что можно улучшить: По Шанхаю с учетом речной прогулки можно сократить до 5-6 часов. Ханчжоу- 12 часов, пробки по пути в Шанхай (это не к Вам, просто как факт…) Еда совсем для меня не подходит, поэтому хорошо бы предусмотреть местечко с более привычной (европейской) пищей. Если возможно. Хотя Ася всегда беспокоилась о еде/туалете- в этом плане все комфортно. Огромное спасибо за впечатления!