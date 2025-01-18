Индивидуальная
до 5 чел.
Шанхай - столица волшебства: индивидуальная экскурсия
Индивидуальная экскурсия по Шанхаю: прогулка по набережной Хуанпу с видами на историческую архитектуру
Начало: Шанхай
10 мар в 08:00
12 мар в 08:00
$336 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Из Шанхая в Ханчжоу - китайский рай на Земле
Отправьтесь в незабываемое путешествие из Шанхая в Ханчжоу. Посетите храм Линьинь, насладитесь Западным озером и откройте для себя чайную деревню Мейцзяву
Начало: Шанхай
Завтра в 08:00
10 мар в 08:00
$567 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Экскурсия по Шанхаю для транзитных туристов
Ищете, как провести время между рейсами? Обзорная экскурсия по Шанхаю - идеальный выбор! Прогулка по Вайтань, посещение садов и исторических мест ждут вас
Завтра в 09:00
12 мар в 09:00
$257 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЯЯна18 января 2025Экскурсия понравилась, гид большая умница, много интересных фактов, потрясающих видов, красивых фото. Прекрасное знание языка позволило в красках донести. Историю
- ООлеся2 ноября 2024Ася замечательная. Хороший русский, несмотря на то, что в России она никогда не была. Отдельно хочу отметить: Пунктуальность Чистый и комфортный автомобиль Подстройка под
- ЭЭлена25 октября 2024Замечательная экскурсия! Индивидуальный трансфер минивэн, огромная благодарность гиду Асе за ее любовь к своей родине, посетили самые красивые места, отдельное спасибо водителю Шамилю, профессионал своего дела. Организация экскурсии на высшем уровне.
Ответы на вопросы от путешественников по Шанхаю в категории «Шанхайская французская концессия»
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