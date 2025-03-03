Испытайте незабываемое чувство парения над мегаполисом, посетив смотровую площадку на 118‑м этаже Шанхайской башни.
Поднимитесь на рекордной скорости в сверхскоростном лифте и насладитесь живописным видом с высоты 546 метров. Откройте для себя панораму города во всей её красоте.
Поднимитесь на рекордной скорости в сверхскоростном лифте и насладитесь живописным видом с высоты 546 метров. Откройте для себя панораму города во всей её красоте.
Описание билетаСамое высокое здание Китая Посетите Шанхайскую башню — самый высокий небоскрёб Китая и второй по высоте в мире. Отправьтесь в путешествие на 118‑й этаж, расположенный на высоте 546 метров, и почувствуйте масштаб города. Поднимитесь на рекордной скорости в самом быстром в мире сверхскоростном лифте. Мгновение — и вы окажетесь над всем Шанхаем, готовые наслаждаться открывающимся видом. Вид, который покоряет С высоты вы увидите великолепный панорамный пейзаж: величественные небоскрёбы, мерцающие огни и бескрайние горизонты. Это момент, который стоит пережить хотя бы раз в жизни. Важная информация:
- После оформления заказа вы получите электронное письмо с QR‑кодом.
- Покажите QR‑код при обмене билетов на этаже B1.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Смотровая площадка Шанхайской башни
- Вид на Шанхай на 360°
Что включено
- Входной билет на смотровую площадку
- Доступ к самому быстрому лифту
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
6GM4+C65 Пудун, Шанхай, Китай
Когда начало
Выберите удобную дату из расписания
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Важная информация
- После оформления заказа вы получите электронное письмо с QR‑кодом
- Покажите QR‑код при обмене билетов на этаже B1
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Максим
3 мар 2025
Очень красивая панорама
Входит в следующие категории Шанхая
Похожие экскурсии из Шанхая
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выборИндивидуальная экскурсия в Чжуцзяцзяо
Погрузитесь в атмосферу старинного Китая, прогуливаясь по Чжуцзяцзяо. Вас ждут водные пейзажи, архитектура эпохи Мин и Цин, а также традиции местных жителей
Начало: В холле отеля
Завтра в 10:30
9 дек в 08:00
$360 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Чжуцзяцзяо - шанхайская Венеция
Погрузитесь в атмосферу старинного Чжуцзяцзяо, насладитесь архитектурой династий Мин и Цин, узнайте о жизни местных жителей
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Завтра в 08:00
9 дек в 08:00
$360 за всё до 4 чел.
Билеты
Билет в шанхайский парк диких животных
Погрузитесь в атмосферу сафари, наблюдая за жирафами и тиграми в Шанхайском парке диких животных. Незабываемые впечатления для всей семьи
Начало: Shanghai Wild Animal Park Nanliu Road, 178
Расписание: Парк работает ежедневно с 9:00 до 22:00
Завтра в 09:00
9 дек в 09:00
$44.74 за билет