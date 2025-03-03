Мои заказы

Входной билет на 118-й этаж Шанхайской башни

Испытайте незабываемое чувство парения над мегаполисом, посетив смотровую площадку на 118‑м этаже Шанхайской башни.

Поднимитесь на рекордной скорости в сверхскоростном лифте и насладитесь живописным видом с высоты 546 метров. Откройте для себя панораму города во всей её красоте.
5
1 отзыв
Описание билета

Самое высокое здание Китая Посетите Шанхайскую башню — самый высокий небоскрёб Китая и второй по высоте в мире. Отправьтесь в путешествие на 118‑й этаж, расположенный на высоте 546 метров, и почувствуйте масштаб города. Поднимитесь на рекордной скорости в самом быстром в мире сверхскоростном лифте. Мгновение — и вы окажетесь над всем Шанхаем, готовые наслаждаться открывающимся видом. Вид, который покоряет С высоты вы увидите великолепный панорамный пейзаж: величественные небоскрёбы, мерцающие огни и бескрайние горизонты. Это момент, который стоит пережить хотя бы раз в жизни. Важная информация:
  • После оформления заказа вы получите электронное письмо с QR‑кодом.
  • Покажите QR‑код при обмене билетов на этаже B1.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Смотровая площадка Шанхайской башни
  • Вид на Шанхай на 360°
Что включено
  • Входной билет на смотровую площадку
  • Доступ к самому быстрому лифту
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
6GM4+C65 Пудун, Шанхай, Китай
Когда начало
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
М
Максим
3 мар 2025
Очень красивая панорама

Входит в следующие категории Шанхая

