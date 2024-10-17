Шанхайская башня – экскурсии в Шанхае

Найдено 3 экскурсии в категории «Шанхайская башня» в Шанхае на русском языке, цены от $330. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году
Весь Шанхай за один день
На машине
181 отзыв
6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Весь Шанхай за один день: храм Нефритового Будды, Сад Радости, Вайтань
Уникальная экскурсия по Шанхаю за один день, охватывающая ключевые достопримечательности города и его богатую историю. Погрузитесь в атмосферу мегаполиса
Начало: В центре города
24 окт в 08:00
25 окт в 08:00
$330 за всё до 4 чел.
Шанхай - столица волшебства
5 отзывов
8 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Шанхай - столица волшебства: индивидуальная экскурсия
Индивидуальная экскурсия по Шанхаю: прогулка по набережной Хуанпу с видами на историческую архитектуру
Начало: Шанхай
20 окт в 08:00
21 окт в 08:00
$336 за всё до 5 чел.
Из Шанхая в Ханчжоу - китайский рай на Земле
8 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Из Шанхая в Ханчжоу - китайский рай на Земле
Отправьтесь в незабываемое путешествие из Шанхая в Ханчжоу. Посетите храм Линьинь, насладитесь Западным озером и откройте для себя чайную деревню Мейцзяву
Начало: Шанхай
Завтра в 08:00
20 окт в 08:00
$567 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анна
    17 октября 2024
    Весь Шанхай за один день
    Спасибо Евгению и его команде! От экскурсии в восторге! Море впечатлений и эмоций😍😍😍
  • Е
    Елена
    16 октября 2024
    Весь Шанхай за один день
    Огромная благодарность Евгению за организацию индивидуальной экскурсии по Шанхаю! Было на высшем уровне всё: от встречи в аэропорту, до трансфера
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    в гостиницу после. Очень понравилась гид София, рассказ о городе от местного жителя всегда имеет особый шарм, София учитывала все мои пожелания. Буду рада сотрудничать с вами снова!

  • Е
    Евгения
    14 октября 2024
    Весь Шанхай за один день
    Отлично организованная экскурсия, посетили основные достопримечательности Шанхая. Интересный рассказ. Мы также оценили готовность гида откликнуться и помочь в других организационных вопросах и возникшей нестандартной ситуации.

Ответы на вопросы от путешественников по Шанхаю в категории «Шанхайская башня»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Шанхае
В октябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Весь Шанхай за один день
  2. Шанхай - столица волшебства
  3. Из Шанхая в Ханчжоу - китайский рай на Земле
Какие места ещё посмотреть в Шанхае
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  1. Самое главное
  2. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Шанхаю в октябре 2024
Сейчас в Шанхае в категории "Шанхайская башня" можно забронировать 3 экскурсии от 330 до 567. Туристы уже оставили гидам 186 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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