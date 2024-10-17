читать дальше в гостиницу после. Очень понравилась гид София, рассказ о городе от местного жителя всегда имеет особый шарм, София учитывала все мои пожелания. Буду рада сотрудничать с вами снова!

Огромная благодарность Евгению за организацию индивидуальной экскурсии по Шанхаю! Было на высшем уровне всё: от встречи в аэропорту, до трансфера