6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Весь Шанхай за один день: храм Нефритового Будды, Сад Радости, Вайтань
Уникальная экскурсия по Шанхаю за один день, охватывающая ключевые достопримечательности города и его богатую историю. Погрузитесь в атмосферу мегаполиса
Начало: В центре города
24 окт в 08:00
25 окт в 08:00
$330 за всё до 4 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Шанхай - столица волшебства: индивидуальная экскурсия
Индивидуальная экскурсия по Шанхаю: прогулка по набережной Хуанпу с видами на историческую архитектуру
Начало: Шанхай
20 окт в 08:00
21 окт в 08:00
$336 за всё до 5 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Из Шанхая в Ханчжоу - китайский рай на Земле
Отправьтесь в незабываемое путешествие из Шанхая в Ханчжоу. Посетите храм Линьинь, насладитесь Западным озером и откройте для себя чайную деревню Мейцзяву
Начало: Шанхай
Завтра в 08:00
20 окт в 08:00
$567 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна17 октября 2024Спасибо Евгению и его команде! От экскурсии в восторге! Море впечатлений и эмоций😍😍😍
- ЕЕлена16 октября 2024Огромная благодарность Евгению за организацию индивидуальной экскурсии по Шанхаю! Было на высшем уровне всё: от встречи в аэропорту, до трансфера
- ЕЕвгения14 октября 2024Отлично организованная экскурсия, посетили основные достопримечательности Шанхая. Интересный рассказ. Мы также оценили готовность гида откликнуться и помочь в других организационных вопросах и возникшей нестандартной ситуации.
Ответы на вопросы от путешественников по Шанхаю в категории «Шанхайская башня»
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