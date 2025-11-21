Мои заказы

Комфорт-тур в Китай с историком: горы, уроки каллиграфии, лекции, пленэры и цигун (всё включено)

Практиковать цигун на рассвете, погрузиться в историю и философию, оздоровиться и обрести гармонию
Это не просто путешествие, а настоящее погружение в культуру, искусство и философию Китая. В одном туре мы объединили уникальную природу, творчество, здоровье и практики. Вместе с историком вы будете исследовать
даосские храмы и улочки Шанхая. Окажетесь в горах Циюньшань, вдали от суеты и шума, насладитесь тишиной и удивительными пейзажами.

Каждый день будете начинать с цигуна прямо на рассвете, затем — гулять среди скал, а после — учиться переносить эту красоту кистью на бумагу (рисовать или осваивать каллиграфию). Вечером вас будут ждать занятие по тайцзи или лекция по истории китайского искусства. В горах Лунхушань вы осмотрите древние обители, а если повезёт, то и заглянете к монахам-даосам.

В стоимость уже включено комфортабельное проживание в отелях и гостевых домах 4*, трёхразовое питание и активности.

Описание тура

Организационные детали

Дни в туре будут размеренными. Вставать будем рано и ложиться не позно. Ритм дня важен не только для китайцев, но и для нас.

Питание. В стоимость включено трёхразовое питание.

Транспорт. Микроавтобус/автобус.

Возраст участников. 8+.

Виза. С 15 сентября 2025 года по 14 сентября 2026 года граждане России могут въезжать в Китай без визы на срок до 30 дней с действующим загранпаспортом (срок действия — не менее 6 месяцев с момента выезда). Гражданам других стран предоставим приглашение для получения визы.

Уровень сложности. Лёгкий (ходьба до 15 км).

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Шанхай, прогулка по набережной, дегустация чая

После встречи в аэропорту отправимся в отель. Заселение — с 14:00, при наличии свободных номеров разместимся раньше. У вас будет немного времени, чтобы освежиться и отдохнуть.

По желанию можно пообедать в кафе рядом с отелем. С 14:30 начнётся экскурсия: прогуляемся по набережной с видами на реку и арт-объекты, затем исследуем район Французской концессии с его аллеями, бутиками и особняками.

В 18:30 поужинаем в ресторане местной кухни и заглянем в чайную лавку, где примем участие в дегустации китайских сортов чая.

2 день

Переезд в горы Циюньшань

Позавтракаем и в 10:30 выедем в сторону гор Циюньшань. Дорога займёт 5–6 часов. По пути будет время обсудить вопросы истории, искусства и просто пообщаться.

Около 16:00 прибудем к подножию горы и поднимемся на канатной дороге. Пройдёмся по деревне, пока наш багаж доставляют в отель. Заселимся в гостевой дом на вершине. Горы Циюньшань — один из четырёх священных даосских комплексов Китая. Во время прогулок сегодня и в следующие дни увидим храм Юйсяньгуань, скалу Летящий дракон и пещеру Чжэньсянь. А хозяйка гостевого дома порадует нас домашней кухней — здесь будет не только красиво и спокойно, но и вкусно.

3 день

Цигун на рассвете, прогулка в горах, занятия по каллиграфии, тайцзи и лекции по искусству

День начнётся рано — в 6:30 мы встретим рассвет, наслаждаясь видами туманных гор и практикой цигун по управлению жизненной энергией (Ци), сочетающей плавные движения, медитацию и осознанное дыхание. Это не просто физические упражнения, а путь к себе и балансу.

После завтрака, который для нас приготовит хозяйка гостевого дома, отправимся на прогулку по тропам и храмам Циюньшань. Увидим главные даосские святыни и живописные ландшафты. Вернёмся к обеду и поедим с видом на горы.

После отдыха займёмся каллиграфией или китайской живописью — научимся передавать эмоции и ритм кистью. Вечером поужинаем, а затем нас ждут занятие по тайцзи или лекция по истории китайского искусства.

День завершим отдыхом в тишине гор.

4 день

Прогулка в горах, мастер-классы и лекция

Сегодня повторим программу 3-го дня. Начнём утро в 6:30 с цигуна, затем прогуляемся в горах. После обеда — мастер-класс по живописи или каллиграфии, а после ужина — занятие по тайцзи или лекция по истории китайского искусства.

5 день

Прогулка в горах, мастер-классы и лекция

Сегодня повторим программу 3-го дня.

6 день

Прогулка по национальному парку «Хуаншань» и переезд в Тунси

Ранним утром позавтракаем и в 7:00 начнём спуск с горы Циюньшань. Нас ждёт переезд в национальный парк «Хуаншань».

К 8:30 прибудем на место и пересядем на автобус, следующий по территории парка. По канатной дороге поднимемся в горы, а затем пройдём пешком по маршруту между двумя станциями фуникулёра. Нас окружат невероятные: гранитные пики, сосны на скалах и море облаков, в котором утопают вершины.

Вечером поедем в Тунси и заселимся в гостиницу. Затем пройдёмся по старинной торговой улице с шёлковыми тканями, ароматами лапши и резными сувенирами. Завершим день ужином в семейном ресторане с традиционными блюдами по рецептам, передаваемым из поколения в поколение.

7 день

Занятие в культурном центре или отдых в отеле

Утром отправимся в культурный центр, где можно выбрать одно из занятий: освоить чайную церемонию, попробовать себя в искусстве икебаны или познакомиться с основами китайской оперы. Каждое направление — это путь к гармонии и пониманию культуры (занятия оплачиваются отдельно). При желании можно остаться в отеле и отдохнуть.

В полдень нас ждёт обед, а в 13:00 выезд в Лунхушань. Переезд займёт около 4,5 часов. К 17:30 прибудем в деревню и заселимся в гостиницу. Вечером поужинаем. Возможно, сегодня состоится встреча с монахами-даосами.

8 день

Занятие тайцзи, экскурсия к даосским святыням, прогулка по горным тропам Лунхушаня

День начнём с занятия тайцзи в 6:30, после чего позавтракаем в городе. Дальше отправимся к основным даосским святыням Лунхушаня: посетим храм Талисмана Тяньши, дворец Шанцин и храм Чжэнъи. Затем нас ждёт сплав на бамбуковых плотах и визит в храм Гуаньинь.

После обеда продолжим знакомство с регионом — прогуляемся по горным тропам Лунхушаня и вернёмся в деревню Шанцин.

Вечером — ужин и отдых.

9 день

Возвращение в Шанхай

После завтрака в городе отправимся на последнюю прогулку по горам Лунхушаня — это возможность ещё раз насладиться пейзажами и спокойствием этих мест. Пообедаем и поедем на вокзал. Нас ждёт скоростной поезд в Шанхай. По прибытии заселимся в отель. В 20:00 — заключительный ужин тура. По желанию — вечерняя прогулка по шанхайской набережной.

10 день

Отъезд

Наш тур завершён — мы доставим вас в аэропорт к вашему рейсу.

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
2-местное размещение$3000
1-местное размещение$3450
Для бронирования достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Питание
  • Трансферы по маршруту, в том числе из/в аэропорт
  • Ж/д билеты на скоростной поезд, вагон 2 класса
  • Сопровождение гида-историка
  • Уроки каллиграфии, китайской живописи, цигуна, лекции
  • Носильщики и перевозка багажа в горах Циюньшань
  • Входные билеты
  • Приглашение от китайского туроператора для получения визы
Что не входит в цену
  • Билеты до Шанхая и обратно
  • Дополнительное питание (по желанию): алкоголь, кофе, коктейли, перекусы
  • Доплата за 1-местное размещение - $350
  • Виза в Китай - ок. 5000 ₽
  • Медицинская страховка
  • Занятия в культурном центре (по желанию) - 250-300 юаней за 1 человека
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Шанхая, до 14:00 (точное время зависит от вашего рейса)
Завершение: Аэропорт Шанхая, трансфер к вашему рейсу
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму.
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Инна
Инна — ваша команда гидов в Шанхае
Провели экскурсии для 12 туристов
Ваша надёжная принимающая сторона в Китае. Собственная команда гидов, которая с любовью и увлечением относится к своей работе. Приглашаем вас увидеть одно из самых интересных направлений в мире — Китай.
Запросов много и групп много, сейчас я являюсь организатором и веду только пару туров в году. Но качество и внимание к каждому участнику будет чувствоваться в любом туре, который я разработала. С любовью и трепетом отношусь к своей «работе». Это не труд, это то, ради чего стоит просыпаться и мечтать. Спасибо за доверие, дорогие друзья!

