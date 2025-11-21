После встречи в аэропорту отправимся в отель. Заселение — с 14:00, при наличии свободных номеров разместимся раньше. У вас будет немного времени, чтобы освежиться и отдохнуть.

По желанию можно пообедать в кафе рядом с отелем. С 14:30 начнётся экскурсия: прогуляемся по набережной с видами на реку и арт-объекты, затем исследуем район Французской концессии с его аллеями, бутиками и особняками.

В 18:30 поужинаем в ресторане местной кухни и заглянем в чайную лавку, где примем участие в дегустации китайских сортов чая.