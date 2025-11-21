Описание тура
Организационные детали
Дни в туре будут размеренными. Вставать будем рано и ложиться не позно. Ритм дня важен не только для китайцев, но и для нас.
Питание. В стоимость включено трёхразовое питание.
Транспорт. Микроавтобус/автобус.
Возраст участников. 8+.
Виза. С 15 сентября 2025 года по 14 сентября 2026 года граждане России могут въезжать в Китай без визы на срок до 30 дней с действующим загранпаспортом (срок действия — не менее 6 месяцев с момента выезда). Гражданам других стран предоставим приглашение для получения визы.
Уровень сложности. Лёгкий (ходьба до 15 км).
Программа тура по дням
Прибытие в Шанхай, прогулка по набережной, дегустация чая
После встречи в аэропорту отправимся в отель. Заселение — с 14:00, при наличии свободных номеров разместимся раньше. У вас будет немного времени, чтобы освежиться и отдохнуть.
По желанию можно пообедать в кафе рядом с отелем. С 14:30 начнётся экскурсия: прогуляемся по набережной с видами на реку и арт-объекты, затем исследуем район Французской концессии с его аллеями, бутиками и особняками.
В 18:30 поужинаем в ресторане местной кухни и заглянем в чайную лавку, где примем участие в дегустации китайских сортов чая.
Переезд в горы Циюньшань
Позавтракаем и в 10:30 выедем в сторону гор Циюньшань. Дорога займёт 5–6 часов. По пути будет время обсудить вопросы истории, искусства и просто пообщаться.
Около 16:00 прибудем к подножию горы и поднимемся на канатной дороге. Пройдёмся по деревне, пока наш багаж доставляют в отель. Заселимся в гостевой дом на вершине. Горы Циюньшань — один из четырёх священных даосских комплексов Китая. Во время прогулок сегодня и в следующие дни увидим храм Юйсяньгуань, скалу Летящий дракон и пещеру Чжэньсянь. А хозяйка гостевого дома порадует нас домашней кухней — здесь будет не только красиво и спокойно, но и вкусно.
Цигун на рассвете, прогулка в горах, занятия по каллиграфии, тайцзи и лекции по искусству
День начнётся рано — в 6:30 мы встретим рассвет, наслаждаясь видами туманных гор и практикой цигун по управлению жизненной энергией (Ци), сочетающей плавные движения, медитацию и осознанное дыхание. Это не просто физические упражнения, а путь к себе и балансу.
После завтрака, который для нас приготовит хозяйка гостевого дома, отправимся на прогулку по тропам и храмам Циюньшань. Увидим главные даосские святыни и живописные ландшафты. Вернёмся к обеду и поедим с видом на горы.
После отдыха займёмся каллиграфией или китайской живописью — научимся передавать эмоции и ритм кистью. Вечером поужинаем, а затем нас ждут занятие по тайцзи или лекция по истории китайского искусства.
День завершим отдыхом в тишине гор.
Прогулка в горах, мастер-классы и лекция
Сегодня повторим программу 3-го дня. Начнём утро в 6:30 с цигуна, затем прогуляемся в горах. После обеда — мастер-класс по живописи или каллиграфии, а после ужина — занятие по тайцзи или лекция по истории китайского искусства.
Прогулка в горах, мастер-классы и лекция
Сегодня повторим программу 3-го дня.
Прогулка по национальному парку «Хуаншань» и переезд в Тунси
Ранним утром позавтракаем и в 7:00 начнём спуск с горы Циюньшань. Нас ждёт переезд в национальный парк «Хуаншань».
К 8:30 прибудем на место и пересядем на автобус, следующий по территории парка. По канатной дороге поднимемся в горы, а затем пройдём пешком по маршруту между двумя станциями фуникулёра. Нас окружат невероятные: гранитные пики, сосны на скалах и море облаков, в котором утопают вершины.
Вечером поедем в Тунси и заселимся в гостиницу. Затем пройдёмся по старинной торговой улице с шёлковыми тканями, ароматами лапши и резными сувенирами. Завершим день ужином в семейном ресторане с традиционными блюдами по рецептам, передаваемым из поколения в поколение.
Занятие в культурном центре или отдых в отеле
Утром отправимся в культурный центр, где можно выбрать одно из занятий: освоить чайную церемонию, попробовать себя в искусстве икебаны или познакомиться с основами китайской оперы. Каждое направление — это путь к гармонии и пониманию культуры (занятия оплачиваются отдельно). При желании можно остаться в отеле и отдохнуть.
В полдень нас ждёт обед, а в 13:00 выезд в Лунхушань. Переезд займёт около 4,5 часов. К 17:30 прибудем в деревню и заселимся в гостиницу. Вечером поужинаем. Возможно, сегодня состоится встреча с монахами-даосами.
Занятие тайцзи, экскурсия к даосским святыням, прогулка по горным тропам Лунхушаня
День начнём с занятия тайцзи в 6:30, после чего позавтракаем в городе. Дальше отправимся к основным даосским святыням Лунхушаня: посетим храм Талисмана Тяньши, дворец Шанцин и храм Чжэнъи. Затем нас ждёт сплав на бамбуковых плотах и визит в храм Гуаньинь.
После обеда продолжим знакомство с регионом — прогуляемся по горным тропам Лунхушаня и вернёмся в деревню Шанцин.
Вечером — ужин и отдых.
Возвращение в Шанхай
После завтрака в городе отправимся на последнюю прогулку по горам Лунхушаня — это возможность ещё раз насладиться пейзажами и спокойствием этих мест. Пообедаем и поедем на вокзал. Нас ждёт скоростной поезд в Шанхай. По прибытии заселимся в отель. В 20:00 — заключительный ужин тура. По желанию — вечерняя прогулка по шанхайской набережной.
Отъезд
Наш тур завершён — мы доставим вас в аэропорт к вашему рейсу.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|2-местное размещение
|$3000
|1-местное размещение
|$3450
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Питание
- Трансферы по маршруту, в том числе из/в аэропорт
- Ж/д билеты на скоростной поезд, вагон 2 класса
- Сопровождение гида-историка
- Уроки каллиграфии, китайской живописи, цигуна, лекции
- Носильщики и перевозка багажа в горах Циюньшань
- Входные билеты
- Приглашение от китайского туроператора для получения визы
Что не входит в цену
- Билеты до Шанхая и обратно
- Дополнительное питание (по желанию): алкоголь, кофе, коктейли, перекусы
- Доплата за 1-местное размещение - $350
- Виза в Китай - ок. 5000 ₽
- Медицинская страховка
- Занятия в культурном центре (по желанию) - 250-300 юаней за 1 человека