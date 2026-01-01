Описание тура
Погрузитесь в уникальный тур по Восточному Китаю, соединяющий современные мегаполисы, древнюю культуру и величественную природу. Едем в апреле, в самый разгар цветения сакуры. Мы посетим:
Шанхай – яркий мегаполис, где ультрасовременные небоскребы соседствуют с очаровательными традиционными районами и знаменитой набережной Вайтань
Ханчжоу – город гармонии с величественным озером Сиху, парками, пагодами и ароматным зеленым чаем Лунцзин
Учжень – древний водный город с атмосферными каналами, каменными мостами и уютными чайными, который перенесет вас в прошлые века
Горы Хуаншань – живописные горные пейзажи с гранитными пиками, соснами в тумане и незабываемыми восходами солнца
Путешествие, которое вдохновит и подарит воспоминания на всю жизнь!
Программа тура по дням
Прибытие в Шанхай
Ни хао, друзья. Мы в Шанхае! Шанхай -"город на море". История этого города насчитывает более 800 лет. Основанный, как рыбацкая деревня в XII веке, в начале XX века Шанхай стал крупнейшим городом на Востоке, привлекая тысячи иностранных инвесторов, банкиров и торговцев. Столкновение различных культур, языков и религий сформировало уникальный характер города. Сейчас Шанхай - это один из самых динамично развивающихся городов мира. Наше путешествие на восток по удивительной стране Китай начинается именно здесь. Сегодня мы встречаемся в аэропорту, заселяемся в отель, отдыхаем, приходим в себя после долгого перелета. Если будет время погулять, то мы обязательно воспользуемся этой возможностью, а вечером нас ждет совместный ужин и знакомство.
такси или метро от аэропорта до отеля ~ 1 ч
Прогулка по Шанхаю
Сегодня нас ждет насыщенная программа, мы пройдемся по знаковым местам Шанхая и окунемся в жизнь и историю этого яркого мегаполиса. Мы побываем на набережной Вайтань, которая растянулась вдоль реки Хуанпу, откуда открывается потрясающий вид на деловой район Пудун, где расположены телебашня "Восточная жемчужина" (468 м.), Шанхайская башня (632 м.) и другие главные небоскребы Шанхая. Также мы посетим Народную площадь и Шанхайский музей, где сможем увидеть лучшие экспонаты древней китайской истории. Помимо этого, в ходе нашей прогулки мы посетим знаменитую торговую улицу Нанкин роуд, старый город Наньши, Cиньтяньди - квартал старых шикумэней, район Французской концессии и другие интересные места.
прогулка по городу целый день ~ 15 км
возможно использование метро (10–15 мин между локациями)
Учжэнь - китайская Венеция
Из современного Шанхая мы отправляемся в Учжэнь - древний городок на воде. Застывший во времени он перенесет нас в прошлое. История этого городка насчитывает более тысячи лет, (датой основания считается 872 год). Старый район города разделен на шесть районов: ремесленный, традиционный жилой район, район культуры, обычаев, кухни и магазинов. Гуляя по живописным улочкам, мы сможем стать свидетелями воссоздания традиционных обычаев и культуры. Сегодня мы пройдемся по западной его части под названием Сиджа, полюбуемся на традиционную архитектуру, мосты, посетим ремесленные мастерские, в числе которых мастерская производства тофу, шелка, семейное сталелитейное производство, шелковая мастерская и др. Вечером, с наступлением сумерек включается освещение и все дома, мосты и пагода приобретают волшебный вид.
прогулка по Западной части Учженя 7 км (~ 4-5 ч)
Поезд Шанхай – Тунсян (~1,5 ч), трансфер Тунсян – Учжэнь (~30 мин)
метро или такси от отеля до ж/д вокзала Шанхая
Продолжаем знакомство с Учжэнем
Сегодня мы посетим восточный сектор, Донгджа, он представляет собой водную улицу длиной около 400 метров, по сторонам которой расположены дома, построенные в эпоху правления династии Цин (1644 - 1911). Удивительно, но здесь, в древних домах все еще живут местные жители, их можно увидеть на первых этажах своих жилищ, а также на водных улицах среди туристов. В числе достопримечательностей этой зоны: музей обычаев и традиций, музей кроватей, производство традиционного вина, мастерская крашения ткани и набойка, музей резьбы по дереву, театр теней и др.
прогулка по Восточной части Учженя 7 км (~ 4-5 ч)
Поезд Тунсян – Ханчжоу (~1 ч), трансфер до отеля (~30 мин)
Ханчжоу. Катание на лодках, прогулка у озера
Сочетание китайской дореволюционной эстетики и природных ландшафтов делают Ханчжоу уникальным городом. Ханчжоу - это воплощение китайской культуры, сердце которого занимает красивейшее озеро Сиху, по краям которого раскинулись живописные зеленые горы. «На небе рай, а на Земле – Ханчжоу», – так с нежностью говорят китайцы о прекрасном городе. Одновременно Ханчжоу это еще и очень современный и высокотехнологичный город, к примеру он служит базой для гиганта электронной торговли "Алибаба". Сегодня мы будем много гулять, обойдем озеро Сиху кругом, полюбуемся многочисленными беседками и мостиками, а также покатаемся на лодках. Приготовьте свои телефоны, центр Ханчжоу очень фотогеничен.
прогулка по Ханчжоу целый день ~ 10-15 км
Деревня Лунцзин и хайкинг в горах
Сегодня мы отправимся на плантации знаменитого зеленого чая Лун цзин -"Колодец дракона", поднимемся в горы, пройдемся через одну из самых красивых чайных деревень в Китае, пообедаем на природе и посетим музей Чая, где познакомимся с историей чайной культуры в Китае и ее распространения по миру.
хайкинг 3-5 км, перепады высот 300-400 м ~ 2-3 ч
на велосипедах ~ 10 км
Буддийский храмовый комплекс Линъиньсы
«Храм прибежища Души» - такое поэтичное название имеет буддийский храмовый комплекс Линъиньсы. Основанный еще в 328 году, он является самым древним во всем Юго-Восточном Китае. Такое название храму дал его основатель, монах из западной Индии Хуэй Ли, его так впечатлила красота местных гор, что что он предположил, что в этом месте живет душа Будды. Сюда мы и отправимся сегодня. Нас ждет не один, а целый комплекс из живописных храмов, мы будем подниматься все выше и выше пока не окажемся на вершине Северного пика, откуда перед нами откроется превосходный вид.
прогулка по храмовому комплексу 3–5 км, перепады 200-300 м
Поезд Ханчжоу – Хуаншань (~3,5 ч), трансфер до Танкоу (~1 ч)
Желтые горы «Хуаншань»
«Хуаншань», буквально «Желтые горы» - национальный парк, который с 1990 года находится в списке Всемирного наследия ЮНЕСКО, как объект исключительной природной красоты. Уникальный облик парка сложился благодаря давно исчезнувшим ледникам, эрозии и выветриванию, предавшими скальным грядам Желтых гор свой неповторимый облик. Сегодня мы обследуем парк в его Западной части. Основные пути наверх мы преодолеваем на канатках, а дальше гуляем пешком и наслаждаемся превосходными видами.
Подъем на канатке (~15 мин)
Пеший трек 8–12 км, перепад высот 600–800 м (~6–7 ч)
Продолжаем трекинг по горам Хуаншань
По преданию, император Сюань-цзун династии Тан в 8 веке новой эры переименовал Ишань в Хуаншань, вложив в новое название смысл величия — «Императорские горы». Золото являлось символом императорской власти в Китае. Также имелась отсылка у Желтому императору - Хуан-ди (3-е тысячелетие до нашей эры), мифическому предку всех китайцев, который находясь в районе Хуаншань приготовил себе снадобье, которое позволило ему стать сверхъестественным существом. Мы продолжаем обследовать парк, сегодня будем гулять по Восточной его части.
Подъем на канатке (~15 мин)
Пеший трек 8–10 км, перепад высот 500–700 м (~5–6 ч)
переезд в деревню Хун-Сиди (~1 ч)
Деревни Хун Цунь и Сиди. Возвращение в Шанхай
Деревня Хун Цунь. Основанная в эпоху правления южной династии Сун (1127-1279), полная древнего очарования, эта деревня попала в список всемирного наследия ЮНЕСКО в 2000 году. Комплекс из 137 сохранившихся домов, архитектурная идея которого отражает стремление к сосуществованию, единству и гармонии человека и природы. Здесь снимался знаменитый фильм "Крадущийся тигр, затаившийся дракон". Деревня Сиди - еще одна традиционная древняя деревня, которая прекрасно сохранилась на протяжении веков. Основанная во времена правления северной династии Сун (960-1127), она была домом для многих богатых купцов. Расположенная между зелеными холмами и ручьями, деревня Сиди является одним из любимых мест многих студентов-искусствоведов, которые приезжают в эту деревню, чтобы запечатлеть узкие мощеные аллеи, украшенные ворота и деревянные интерьеры с замысловатой резьбой. Вместе с Хун Цунь, Сиди входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО.
прогулка по дерене 3-4 ч
переезд на поезде или автобусе в Шанхай 6-7 ч
Возвращение домой
Здесь в Шанхае, где все начиналось также и заканчивается наше путешествие по удивительной стране Китай. До скорой встречи, друзья! До скорой встречи, Китай!
* Маршрут может быть изменен в случае непогоды или другой необходимости
Варианты проживания
2-x местный номер
Варианты проживания
Ответы на вопросы
Что включено
- Встреча в аэропорту в первой половине дня в первый день путешествия
- Проживание в отелях в двухместных номерах
- Билеты на поезда Шанхай - Учжень, Учжень - Ханчжоу, Ханчжоу - Хуаншань
- Трансфер Хуаншань - Шанхай
- Входной билет в город на воде Учжень (2 дня)
- Храмовый комплекс Линъиньсы
- Прокат велосипедов в Ханчжоу
- Посещение чайных плантаций и канатные дороги
- Impression West Lake шоу
- Входные билеты в парк Горы Хуаншань
- Канатные дороги в парке
- Посещение деревни Хун Цунь и Сиди
- Сопровождение инструктора 24/7
Что не входит в цену
- Авиабилеты до Шанхая и обратно
- Виза в Китай (6300 руб.)
- Питание (кроме завтраков в некоторых отелях)
- Такси и общественный транспорт в городах
О чём нужно знать до поездки
Снаряжение
Подберите удобную одежду и обувь для длительных прогулок по обустроенным тропинкам и для катания на велосипедах. Ориентируйтесь на температуру воздуха от +15… +25. Ночуем в отелях, походную одежду брать не нужно, можно ехать с чемоданом.
Необходимо взять с собой
Снаряжение
Рюкзак штурмовой (20-35 литров)
Рюкзак/спортивная сумка/чемодан
Одежда
Одежда для сна
Нижнее бельё
Плавательный костюм (купальник, плавки)
Шорты
Футболка
Лёгкая кофта (тельник, термо)
Теплая флисовая кофта с горловиной
Куртка непродуваемая и непромокаемая (мембрана)
Головной убор (панамка, бандана, кепка, шляпа)
Накидка от дождя с капюшоном
Удобные штаны
Треккинговые кроссовки
Запасные носки
Личные вещи
Страховка
Деньги
Туалетная бумага
Индивидуальная аптечка
Солнцезащитный крем и гигиеническая помада
Заграничный паспорт
Очки солнцезащитные
Пауэрбанк
Рекомендуем добавить
Термос (1л.)
Визы
Да, для россиян виза нужна. Оформление визы самостоятельно в визовом центре, консульстве или через турагенство. Документы на визу можно подавать не ранее, чем за 3 месяца до путешествия. Самый удобный вариант без очередей и покупки авиабилетов заранее - через турфирму, специализирующуюся на оформлении виз в Китай, cтоимость от 14500 рублей за всё. Самый дешевый вариант - визовые центры в Москве и Санкт-Петербурге, стоимость от 6300 рублей, но оформление может занять целый день, также необходимо собрать некоторый пакет документов. На февраль 2024 записываться заранее не нужно, достаточно прийти с заполненной анкетой и документами, срок оформления около недели.
Обратите внимание:
1. Если у вас были длительные поездки в Турцию (более 30 дней за один раз), время оформления визы может быть увеличено до 3 месяцев. В этом случае рекомендуем сделать второй «чистый» загранпаспорт для подачи на визу.
2. Если вы гражданин РФ, но ваше место рождения не в РФ (например, Узбекистан, Казахстан или другие), могут потребоваться дополнительные документы, такие как справка о несудимости, приглашение от китайской стороны и другие.
3. Если вы гражданин другой страны, узнавайте визовые требования напрямую в посольстве своей страны.
Если вы не уверены в положительном решении по визе, можно оформить возвратные авиабилеты или купить их после получения визы.