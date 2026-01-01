Да, для россиян виза нужна. Оформление визы самостоятельно в визовом центре, консульстве или через турагенство. Документы на визу можно подавать не ранее, чем за 3 месяца до путешествия. Самый удобный вариант без очередей и покупки авиабилетов заранее - через турфирму, специализирующуюся на оформлении виз в Китай, cтоимость от 14500 рублей за всё. Самый дешевый вариант - визовые центры в Москве и Санкт-Петербурге, стоимость от 6300 рублей, но оформление может занять целый день, также необходимо собрать некоторый пакет документов. На февраль 2024 записываться заранее не нужно, достаточно прийти с заполненной анкетой и документами, срок оформления около недели.

Обратите внимание:

1. Если у вас были длительные поездки в Турцию (более 30 дней за один раз), время оформления визы может быть увеличено до 3 месяцев. В этом случае рекомендуем сделать второй «чистый» загранпаспорт для подачи на визу.

2. Если вы гражданин РФ, но ваше место рождения не в РФ (например, Узбекистан, Казахстан или другие), могут потребоваться дополнительные документы, такие как справка о несудимости, приглашение от китайской стороны и другие.

3. Если вы гражданин другой страны, узнавайте визовые требования напрямую в посольстве своей страны.

Если вы не уверены в положительном решении по визе, можно оформить возвратные авиабилеты или купить их после получения визы.