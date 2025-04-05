1 чел.
По популярности
10 дней
Большое путешествие по must-see местам Китая с круизами по рекам
Увидеть парящие скалы «Аватары», покататься на бамбуковом плоту и побывать в городе на водопаде
Начало: Аэропорт Шанхая, время прибытия ваших рейсов
5 апр в 10:00
$1 284 за человека
2 дня
Индивидуальный тур по Шанхаю и шанхайской Венеции - Чжуцзяцзяо
Погулять по живописным садам и эклектичному району, подняться на телебашню и прокатиться на гондоле
Начало: Шанхай, в холле вашего отеля или другом месте по д...
27 июля в 10:00
3 авг в 10:00
$365 за человека
2 дня
К облакам на священную гору Хуаншань: индивидуальный тур
Прогуляться среди пиков и скал, посетить аутентичную деревню и переночевать в горном отеле
Начало: Г. Шанхай, место по договорённости, 07:00
25 июля в 07:00
27 июля в 07:00
$480 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Шанхаю в категории «На машине»
Самые популярные туры этой рубрики в Шанхае
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
Сколько стоит тур в Шанхае в июле 2024
Сейчас в Шанхае в категории "На машине" можно забронировать 3 тура от 365 до 1 284.
Туры на русском языке в Шанхае (Китай 🇨🇳) – у нас можно купить 3 тура на 2024 год на машине, цены от $365. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Китая. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь