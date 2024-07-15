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Авторский тур
8 дней
В мир традиций и древностей: путешествие из Шанхая в Пекин
Сравнить три города, пообедать в «мишленовском» ресторане и выпить чая у Великой Китайской стены
Начало: Аэропорт Шанхая, первая половина дня
15 июля в 08:00
12 авг в 08:00
$2 400 за человека
Авторский тур
13 дней
Необыкновенный Китай: тур по горным паркам и заповедникам
Увидеть парящие скалы из "Аватара", подняться к "Небесным вратам" и понаблюдать за пандами
Начало: Аэропорт Шанхая, время зависит от вашего рейса
19 окт в 10:00
$2 250 за человека
Авторский тур
11 дней
Фототур в южную провинцию Гуанси: Шанхай, холмы Гуйлиня и Яншо и рисовые террасы
Поснимать рассветы и закаты с лучших видовых точек и собрать коллекцию кадров с местными жителями
Начало: Шанхай, аэропорт, время - по договорённости
6 окт в 10:00
$1 950 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Шанхаю в категории «Из аэропорта»
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