Причудливые пики Поднебесной: нацпарки и заповедники горного Китая

Налюбоваться неземными пейзажами, проехать по небесному шоссе и увидеть больших и малых панд
Горы Китая — это особенный уголок планеты: местные жители нарекают их священными, художники и поэты черпают в величественной красоте вдохновение, а путешественники ценят завораживающие и столь разнообразные ландшафты.

Мы отправимся в
большое путешествие по национальным паркам и заповедникам, от популярного «Чжанцзяцзе» с его парящими скалами из «Аватара» до труднодоступного «Цзючжайгоу», где чувствуется удивительное единение с природой.

Будем много гулять и фотографировать в самых живописных локациях, с близкого расстояния понаблюдаем за большими и малыми пандами и увидим традиционную утреннюю гимнастику на набережной Шанхая. Такое приключение нельзя упустить!

Описание тура

Организационные детали

Возраст участников — 10+

Питание. Не входит в стоимость тура, кроме завтраков в некоторых отелях.

Транспорт. Комфортабельные минивэны. Также включены внутренние ж/д переезды и авиаперелёт.

Возраст участников. От 10 лет.

Виза. С 15 сентября 2025 года по 14 сентября 2026 года граждане России могут въезжать в Китай без визы на срок до 30 дней с действующим загранпаспортом (срок действия — не менее 6 месяцев с момента выезда).

Уровень сложности. Лёгкий. Спокойный темп, пешие прогулки до 15 км. Физподготовка не нужна.

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Китай

Встретим вас у аэропорта Шанхая и доставим в отель. После размещения познакомимся всей группой и обсудим детали предстоящего путешествия.

Прибытие в Китай
2 день

Набережная Вайтань, центр Шанхая, переезд на восток страны

Ранним утром посетим набережную Вайтань, чтобы понаблюдать за традиционной гимнастикой. Это зрелище завораживает: под звуки традиционной китайской музыки женщины плавно двигаются в медленном танце, а мужчины отрабатывают боевые приёмы.

Вернёмся в отель и позавтракаем. Затем устроим променад по центральным кварталам Шанхая. Вечером на скоростном поезде отправимся на восток Китая. По прибытии разместимся в отеле у национального парка «Хуаншань».

Набережная Вайтань, центр Шанхая, переезд на восток страныНабережная Вайтань, центр Шанхая, переезд на восток страныНабережная Вайтань, центр Шанхая, переезд на восток страныНабережная Вайтань, центр Шанхая, переезд на восток страны
3 день

Национальный парк «Хуаншань»

Утром поднимемся выше в горы. До входа в парк будем ехать на минивэне, затем по канатной дороге доберёмся к нашему отелю в самом сердце национального парка.

Пейзажи «Хуаншаня» многим знакомы благодаря сюжетам традиционной китайской живописи, изображающим одинокие деревья, цепляющиеся за скалы. Мы будем гулять по горным тропам, любоваться величественными соснами, живописными ландшафтами и вершинами, окутанными туманом. Эти атмосферные места с древности вдохновляли многих художников и поэтов Поднебесной.

Национальный парк «Хуаншань»Национальный парк «Хуаншань»Национальный парк «Хуаншань»Национальный парк «Хуаншань»
4 день

Продолжение прогулок по «Хуаншаню»

В первой половине дня продолжим знакомство с нацпарком. После обеда попрощаемся с «Хуаншанем» и переедем в следующий отель.

Продолжение прогулок по «Хуаншаню»Продолжение прогулок по «Хуаншаню»Продолжение прогулок по «Хуаншаню»Продолжение прогулок по «Хуаншаню»
5 день

Переезд к нацпарку «Чжанцзяцзе»

На поезде доберёмся в город Чжанцзяцзе. Затем сменим транспорт и доедем в деревушку у подножия гор и национального парка, где останемся ночевать.

6 день

Чжанцзяцзе «, скалы из» Аватара

В этот день вдоволь насладимся захватывающими дух пейзажами нацпарка «Чжанцзяцзе», где разбросаны более 3000 утёсов, пиков и столбов, которые разделены глубочайшими ущельями с реками, озёрами и водопадами. Эти места вдохновили Джеймса Кэмерона на создание парящих скал в фильме «Аватар». Полюбоваться неземными панорамами вы сможете со смотровой площадки, куда путешественников доставляет самый большой внешний лифт в мире.

Чжанцзяцзе «, скалы из» АватараЧжанцзяцзе «, скалы из» АватараЧжанцзяцзе «, скалы из» АватараЧжанцзяцзе «, скалы из» Аватара
7 день

Продолжаем знакомиться с «Чжанцзяцзе»

Сегодня мы снова вернёмся во впечатляющий парк «Чжанцзяцзе», ведь его просто невозможно обойти за один день. Будем много гулять и сделаем десятки ярких фотографий.

Продолжаем знакомиться с «Чжанцзяцзе»Продолжаем знакомиться с «Чжанцзяцзе»Продолжаем знакомиться с «Чжанцзяцзе»Продолжаем знакомиться с «Чжанцзяцзе»
8 день

Парк «Тяньмэнь», перелёт в Чэнду

Этот день посвятим не менее фантастическому национальному парку у горы Тяньмэнь. Она известна пещерой «Небесные врата», которая, по поверью местных, обладает сверхъестественными силами. Поднимемся к вершине по самой высокой в мире канатной дороге и, нагулявшись, проедем по живописнейшему горному серпантину с 99 поворотами, который называют небесным шоссе. Вечерним рейсом улетим в Чэнду.

Парк «Тяньмэнь», перелёт в ЧэндуПарк «Тяньмэнь», перелёт в ЧэндуПарк «Тяньмэнь», перелёт в ЧэндуПарк «Тяньмэнь», перелёт в Чэнду
9 день

Заповедник панд, переезд к «Цзючжайгоу»

Утром посетим заповедник больших панд. Помимо неповоротливых чёрно-белых мишек тут обитают грациозные лебеди, яркие рыбки и малые панды. После экскурсии продолжим путь, направившись на поезде в сторону национального парка «Цзючжайгоу».

Заповедник панд, переезд к «Цзючжайгоу»Заповедник панд, переезд к «Цзючжайгоу»Заповедник панд, переезд к «Цзючжайгоу»Заповедник панд, переезд к «Цзючжайгоу»
10 день

Национальный парк «Цзючжайгоу»

Посвятим день изумительным ландшафтам «Цзючжайгоу». Местные пейзажи весьма разнообразны: здесь и заснеженные горы, и хвойный бор, и лиственные леса, и водопады с озёрами. А ещё по территории разбросаны крошечные деревушки, часть которых давно покинуты жителями.

Национальный парк «Цзючжайгоу»Национальный парк «Цзючжайгоу»Национальный парк «Цзючжайгоу»Национальный парк «Цзючжайгоу»
11 день

Заповедник «Хуанлун»

Переместимся в заповедник «Хуанлун», охраняемый ЮНЕСКО. Этот уголок горного Китая знаменит травертиновыми террасами и многочисленными бирюзовыми озерцами — эффектное зрелище! Проведём здесь весь день и вернёмся в отель.

Заповедник «Хуанлун»Заповедник «Хуанлун»Заповедник «Хуанлун»Заповедник «Хуанлун»
12 день

Возвращение в Чэнду

Покинем регион и вернёмся в Чэнду. Остаток дня будет свободен.

13 день

Возвращение домой

Доставим вас к аэропорту и попрощаемся.

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$2250
Для бронирования достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки в некоторых отелях
  • Трансферы от/до аэропорта
  • Все трансферы по маршруту
  • Сопровождение русскоговорящим и местным гидами
  • Входные билеты и экскурсии по программе, сборы за посещение национальных парков, билеты на канатные дороги
Что не входит в цену
  • Билеты в Шанхай и обратно в ваш город из Чэнду
  • Питание - $30-50
  • Виза
  • Медицинская страховка
  • Стоимость тура с заездом 19 октября - $2550
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Шанхая, к рекомендованному рейсу (время сообщит организатор накануне тура)
Завершение: Аэропорт Чэнду, к рекомендованному рейсу (время сообщит организатор накануне тура)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Михаил
Михаил — ваша команда гидов в Шанхае
Провели экскурсии для 7 туристов
Профессиональный фотограф, путешественник, основатель клуба путешествий. Наш клуб появился в 2012 году. Тогда у нас было всего 3 направления для групповых путешествий, а в личном списке — более 30 стран.
С тех пор мы успели повидать многое — прошли огонь, воду, горы и тяжёлые фоторюкзаки за плечами. Такое впечатление, что за это время прожили не одну жизнь, а десять. Сейчас в нашем календаре более 30 направлений, и их количество с каждым годом растёт. Наша команда постоянно стремится открывать новые города и страны, погружаться в мир других культур и народов, исследовать уникальную природу нашей удивительной планеты. Мы уверены, что ни один из маршрутов не оставит равнодушным настоящего любителя приключений, ведь здесь есть всё: от затерянного мира Западной Папуа, живописной Новой Зеландии и экзотического Мадагаскара до фотогеничной Намибии и даже острова мечты — Сокотры. Ну что? Ваши глаза загорелись от восторга, а руки сами тянутся проверить заряд и количество памяти в фотокамере или телефоне? Тогда нам с вами точно по пути!

