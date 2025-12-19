Мы отправимся в
Описание тура
Организационные детали
Возраст участников — 10+
Питание. Не входит в стоимость тура, кроме завтраков в некоторых отелях.
Транспорт. Комфортабельные минивэны. Также включены внутренние ж/д переезды и авиаперелёт.
Возраст участников. От 10 лет.
Виза. С 15 сентября 2025 года по 14 сентября 2026 года граждане России могут въезжать в Китай без визы на срок до 30 дней с действующим загранпаспортом (срок действия — не менее 6 месяцев с момента выезда).
Уровень сложности. Лёгкий. Спокойный темп, пешие прогулки до 15 км. Физподготовка не нужна.
Программа тура по дням
Прибытие в Китай
Встретим вас у аэропорта Шанхая и доставим в отель. После размещения познакомимся всей группой и обсудим детали предстоящего путешествия.
Набережная Вайтань, центр Шанхая, переезд на восток страны
Ранним утром посетим набережную Вайтань, чтобы понаблюдать за традиционной гимнастикой. Это зрелище завораживает: под звуки традиционной китайской музыки женщины плавно двигаются в медленном танце, а мужчины отрабатывают боевые приёмы.
Вернёмся в отель и позавтракаем. Затем устроим променад по центральным кварталам Шанхая. Вечером на скоростном поезде отправимся на восток Китая. По прибытии разместимся в отеле у национального парка «Хуаншань».
Национальный парк «Хуаншань»
Утром поднимемся выше в горы. До входа в парк будем ехать на минивэне, затем по канатной дороге доберёмся к нашему отелю в самом сердце национального парка.
Пейзажи «Хуаншаня» многим знакомы благодаря сюжетам традиционной китайской живописи, изображающим одинокие деревья, цепляющиеся за скалы. Мы будем гулять по горным тропам, любоваться величественными соснами, живописными ландшафтами и вершинами, окутанными туманом. Эти атмосферные места с древности вдохновляли многих художников и поэтов Поднебесной.
Продолжение прогулок по «Хуаншаню»
В первой половине дня продолжим знакомство с нацпарком. После обеда попрощаемся с «Хуаншанем» и переедем в следующий отель.
Переезд к нацпарку «Чжанцзяцзе»
На поезде доберёмся в город Чжанцзяцзе. Затем сменим транспорт и доедем в деревушку у подножия гор и национального парка, где останемся ночевать.
Чжанцзяцзе «, скалы из» Аватара
В этот день вдоволь насладимся захватывающими дух пейзажами нацпарка «Чжанцзяцзе», где разбросаны более 3000 утёсов, пиков и столбов, которые разделены глубочайшими ущельями с реками, озёрами и водопадами. Эти места вдохновили Джеймса Кэмерона на создание парящих скал в фильме «Аватар». Полюбоваться неземными панорамами вы сможете со смотровой площадки, куда путешественников доставляет самый большой внешний лифт в мире.
Продолжаем знакомиться с «Чжанцзяцзе»
Сегодня мы снова вернёмся во впечатляющий парк «Чжанцзяцзе», ведь его просто невозможно обойти за один день. Будем много гулять и сделаем десятки ярких фотографий.
Парк «Тяньмэнь», перелёт в Чэнду
Этот день посвятим не менее фантастическому национальному парку у горы Тяньмэнь. Она известна пещерой «Небесные врата», которая, по поверью местных, обладает сверхъестественными силами. Поднимемся к вершине по самой высокой в мире канатной дороге и, нагулявшись, проедем по живописнейшему горному серпантину с 99 поворотами, который называют небесным шоссе. Вечерним рейсом улетим в Чэнду.
Заповедник панд, переезд к «Цзючжайгоу»
Утром посетим заповедник больших панд. Помимо неповоротливых чёрно-белых мишек тут обитают грациозные лебеди, яркие рыбки и малые панды. После экскурсии продолжим путь, направившись на поезде в сторону национального парка «Цзючжайгоу».
Национальный парк «Цзючжайгоу»
Посвятим день изумительным ландшафтам «Цзючжайгоу». Местные пейзажи весьма разнообразны: здесь и заснеженные горы, и хвойный бор, и лиственные леса, и водопады с озёрами. А ещё по территории разбросаны крошечные деревушки, часть которых давно покинуты жителями.
Заповедник «Хуанлун»
Переместимся в заповедник «Хуанлун», охраняемый ЮНЕСКО. Этот уголок горного Китая знаменит травертиновыми террасами и многочисленными бирюзовыми озерцами — эффектное зрелище! Проведём здесь весь день и вернёмся в отель.
Возвращение в Чэнду
Покинем регион и вернёмся в Чэнду. Остаток дня будет свободен.
Возвращение домой
Доставим вас к аэропорту и попрощаемся.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$2250
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки в некоторых отелях
- Трансферы от/до аэропорта
- Все трансферы по маршруту
- Сопровождение русскоговорящим и местным гидами
- Входные билеты и экскурсии по программе, сборы за посещение национальных парков, билеты на канатные дороги
Что не входит в цену
- Билеты в Шанхай и обратно в ваш город из Чэнду
- Питание - $30-50
- Виза
- Медицинская страховка
- Стоимость тура с заездом 19 октября - $2550