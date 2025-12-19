Ранним утром посетим набережную Вайтань, чтобы понаблюдать за традиционной гимнастикой. Это зрелище завораживает: под звуки традиционной китайской музыки женщины плавно двигаются в медленном танце, а мужчины отрабатывают боевые приёмы.

Вернёмся в отель и позавтракаем. Затем устроим променад по центральным кварталам Шанхая. Вечером на скоростном поезде отправимся на восток Китая. По прибытии разместимся в отеле у национального парка «Хуаншань».