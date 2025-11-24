Программа-максимум в Китае: древние святыни, уникальная природа и колоритные города
Увидеть Цветные горы, понаблюдать за «морем облаков» и исследовать сады Сучжоу
Начало: Аэропорт Шанхая, до 12:00
23 мая в 08:00
$2590 за человека
Индивидуально из Шанхая в город, воспетый Марко Поло, - Ханчжоу
Посетить монастырь Линъинь и пагоду Лэйфэн, увидеть священную Фэйлайфэн и чайные плантации
Начало: Ваш отель в Шанхае, заселение после 15:00
27 ноя в 10:00
28 ноя в 10:00
$379 за всё до 5 чел.
Разнообразный Китай: Шанхай, древние деревушки и Жёлтая гора
Посетить священные горы и храмы, проплыть по китайской Венеции, собрать чай и узнать о традициях
Начало: Шанхай, аэропорт Пудун (PVG), 10:45
3 мая в 08:00
$2360 за человека
Комфорт-тур в Китай с историком: горы, уроки каллиграфии, лекции, пленэры и цигун (всё включено)
Практиковать цигун на рассвете, погрузиться в историю и философию, оздоровиться и обрести гармонию
Начало: Аэропорт Шанхая, до 14:00 (точное время зависит от...
10 окт в 08:00
$3000 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Шанхаю в категории «Туры на троих»
Самые популярные туры этой рубрики в Шанхае
В ноябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных тура 😍 из 4
- Программа-максимум в Китае: древние святыни, уникальная природа и колоритные города
- Индивидуально из Шанхая в город, воспетый Марко Поло, - Ханчжоу
- Разнообразный Китай: Шанхай, древние деревушки и Жёлтая гора
- Комфорт-тур в Китай с историком: горы, уроки каллиграфии, лекции, пленэры и цигун (всё включено)
Сколько стоит тур в Шанхае в ноябре 2025
Сейчас в Шанхае в категории "Туры на троих" можно забронировать 4 тура от 379 до 3000. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Туры на русском языке в Шанхае (Китай 🇨🇳) – у нас можно купить 4 тура на 2025 год по теме «Туры на троих», 1 ⭐ отзыв, цены от $379. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Китая. Сегодня можно забронировать на 📅 ноябрь, декабрь и январь