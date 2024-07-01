13 дней
Необыкновенный Китай: тур по горным паркам и заповедникам
Увидеть парящие скалы из "Аватара", подняться к "Небесным вратам" и понаблюдать за пандами
Начало: Аэропорт Шанхая, время зависит от вашего рейса
19 окт в 10:00
$2 250 за человека
7 дней
Школьные каникулы в Шанхае: архитектура, искусство, водные прогулки и Диснейленд
Выучить движение из тайцзицюань, провести день с диснеевскими героями и совершить три мини-круиза
Начало: Аэропорт Шанхая, утро
27 окт в 10:00
€2 245 за человека
8 дней
В мир традиций и древностей: путешествие из Шанхая в Пекин
Сравнить три города, пообедать в «мишленовском» ресторане и выпить чая у Великой Китайской стены
Начало: Аэропорт Шанхая, первая половина дня
12 авг в 08:00
23 сен в 08:00
$2 400 за человека
Последние отзывы на туры
- ННаталья1 июля 2024Миша, спасибо тебе за то, что открываешь нам прекрасные места планеты. Это вдохновляет и дает перезагрузиться! Ребята, большое спасибо вам за компанию. Приятно встретить и побыть в кругу увлеченных и заряженных людей!
Ответы на вопросы от путешественников по Шанхаю в категории «Набережная Вайтань (Бунд)»
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