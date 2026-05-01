Мини-группой по Восточному Китаю: Шанхай, глубинка и горы с древних свитков

Посетить рай на земле - Сучжоу и Ханчжоу, покорить пики Хуаншаня и выпить чая среди плантаций
Этот тур — глубокое погружение в душу Поднебесной, где каждая деталь говорит о гармонии между человеком, историей и природой.

Несколько дней мы посвятим суперсовременному мегаполису — погуляем по Шанхаю среди упирающихся
читать дальше

в облака небоскрёбов и старинных зданий с изогнутыми крышами.

Потом отправимся путешествовать по соседним провинциям: посетим города Сучжоу и Ханчжоу, которые китайская пословица окрестила раем на земле, и колоритные деревни Сиди и Хунцунь, где сохранилась деревянная застройка эпох династий Мин и Цин.

Выпьем чая, любуясь ступенями плантаций, восхитимся мощью Цзюлунских водопадов, а также окажемся в сердце туманного Хуаншаня — священных гор, мистические пейзажи которых с незапамятных времён вдохновляли художников и поэтов.

Описание тура

Организационные детали

Вам понадобятся: удобная обувь (можно треккинговую), тёплая одежда для гор, треккинговые палки (опционально), личные вещи (в том числе гигиенические средства), аптечка с лекарствами.

Программа тура по дням

1 день

Первая встреча с Шанхаем: набережная Вайтань, небоскрёбы, телебашня

Встретим вас по прибытии и доставим в отель. Вечером познакомимся с мегаполисом: пройдём по набережной Вайтань, увидим небоскрёбы Пудуна, посетим шанхайскую жемчужину — телебашню, поужинаем.

2 день

Исторический Шанхай: храм, Французская концессия, сад Радости, Старый город

Утром увидим одну из святынь — храм Нефритового Будды или храм Цзинъань. После обеда погуляем по тихим улочкам Французской концессии, а вечером изучим сад Радости Юйюань и Старый город.

3 день

Современный Шанхай: библиотека, музей, смотровая

Продолжим исследовать город. Сделаем фото у жилого дома Wukang Mansion, заглянем в библиотеку. Посетим музей на выбор, где познакомимся с искусством современного или древнего Китая. Поднимемся на смотровую сверхвысокой Шанхайской башни и погуляем по модному району Синьтяньди или торговой Нанкинской улице.

4 день

Китайская Венеция - Сучжоу

Утром на поезде доберёмся в Сучжоу (~30 мин), заселимся в отель в Старом городе. Побываем в садах Скромного Чиновника и Мастера Сетей, внесённых в список ЮНЕСКО, а вечером отправимся на прогулку по каналу Пинцзян-Лу.

5 день

Холм Тигра, пагода, музей или сад

Поднимемся на холм Тигра и осмотрим пагоду. После обеда сходим в Музей шёлка или сад Львиной Рощи, а вечером поезд доставит нас в Ханчжоу (~1.5 часа).

6 день

Рай на земле - Ханчжоу

Весь день посвятим Ханчжоу. Погуляем вокруг озера Сиху, посетим остров-парк Гушань, храм Прибежища Души и пагоду Шести Гармоний. Вечером посмотрим шоу «Впечатление от Западного озера» на открытом воздухе.

7 день

Лунцзин, Мэйцзяу, чайная дегустация

Едем в деревню Лунцзин. Погуляем среди плантаций и попробуем местный чай. Также посетим живописную деревню Мэйцзяу у озера, а вечером будем готовиться к отъезду в горы.

8 день

Переезд в Танкоу

На поезде доберёмся в Тунси (~1,5 часа), а потом на автобусе в горы Хуаншань (~1 час). Разместимся в городке Танкоу у подножия. Будет время для акклиматизации и короткой прогулки по Старой улице.

9 день

Деревни Хунцунь и Сиди

Сначала отправимся в Хунцунь — фотогеничную деревушку с продуманной системой прудов, каналов и изящных домов эпох Мин и Цин. После обеда переместимся в соседнюю Сиди, более аутентичную и менее многолюдную. Пройдём по узким переулкам, рассмотрим резные ворота и богато декорированные особняки. Вечером вернёмся в Танкоу.

10 день

Цзюлунские водопады

Съездим в ущелье Цзюлун, чтобы полюбоваться спускающимися с гор водопадами. По возвращении в город немного прогуляемся, приобретём продукты. Сегодня необходимо лечь спать пораньше — завтра у нас важный день.

11 день

Восхождение на Хуаншань

В планах на сегодня — восхождение на Хуаншань, поэтому встанем рано. На фуникулёре поднимемся выше и проследуем по оборудованным горным тропам к пику Шисинь Фэн, по каньону Западного Моря и другим маршрутам. Ночевать останемся в отеле на вершине.

12 день

Рассвет в горах, спуск

Встретим рассвет с прекрасными видами и начнём спускаться. Покорим пик Света или пик Лотоса, пешком доберёмся до фуникулёра и вечером вернёмся в Танкоу.

13 день

Возвращение в Шанхай

Вернёмся в Шанхай, заселимся в отель и отдохнём.

14 день

Свободный день

Время для самостоятельных покупок, прогулок, посещения музеев. Вечером в последний раз соберёмся всей группой за прощальным ужином.

15 день

Возвращение домой

Доставим вас к аэропорту и попрощаемся.

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Участник$2800
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки
  • Трансферы от/до аэропорта
  • Частные трансферы между вокзалами/отелями, иногда аренда авто с водителем на день
  • Билеты на скоростные поезда и автобусы
  • Сопровождение гидом
  • Входные билеты, экскурсии, активности по программе
Что не входит в цену
  • Билеты в Шанхай и обратно в ваш город
  • Обеды, ужины, напитки, перекусы
  • 1-местное проживание
  • Медицинская страховка
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Шанхая, 6:00
Завершение: Аэропорт Шанхая, 22:00
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 15 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валентина
Валентина — ваша команда гидов в Шанхае
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Я создаю продуманные и запоминающиеся путешествия, учитывая все детали для вашего комфорта и впечатлений. Люблю предлагать уникальные места, куда редко добираются массовые путешественники. Подбираю туры под ваши интересы: будь то
читать дальше

активный отдых в Гималаях, гастрономические путешествия, экскурсии по Китаю или релакс на побережье Гоа, насыщенные путешествия по Ангкор-Вату, треккинги по джунглям Камбоджи, прогулки на лодке по крупнейшему озеру Азии Тонлесап и многое другое. Гибкие программы: могу адаптировать маршрут под ваши пожелания и бюджет. Хорошо знаю популярные и скрытые локации, помогаю избежать туристических ловушек. Работаю с проверенными гидами, отелями и транспортом для вашей безопасности. Всегда на связи во время поездки, чтобы решить любые вопросы. Чёткое планирование без скрытых платежей. Открыто обсуждаю все детали поездки перед бронированием. Если у вас есть мечта о путешествии — давайте воплотим её вместе!

