Несколько дней мы посвятим суперсовременному мегаполису — погуляем по Шанхаю среди упирающихся
Описание тура
Организационные детали
Вам понадобятся: удобная обувь (можно треккинговую), тёплая одежда для гор, треккинговые палки (опционально), личные вещи (в том числе гигиенические средства), аптечка с лекарствами.
Программа тура по дням
Первая встреча с Шанхаем: набережная Вайтань, небоскрёбы, телебашня
Встретим вас по прибытии и доставим в отель. Вечером познакомимся с мегаполисом: пройдём по набережной Вайтань, увидим небоскрёбы Пудуна, посетим шанхайскую жемчужину — телебашню, поужинаем.
Исторический Шанхай: храм, Французская концессия, сад Радости, Старый город
Утром увидим одну из святынь — храм Нефритового Будды или храм Цзинъань. После обеда погуляем по тихим улочкам Французской концессии, а вечером изучим сад Радости Юйюань и Старый город.
Современный Шанхай: библиотека, музей, смотровая
Продолжим исследовать город. Сделаем фото у жилого дома Wukang Mansion, заглянем в библиотеку. Посетим музей на выбор, где познакомимся с искусством современного или древнего Китая. Поднимемся на смотровую сверхвысокой Шанхайской башни и погуляем по модному району Синьтяньди или торговой Нанкинской улице.
Китайская Венеция - Сучжоу
Утром на поезде доберёмся в Сучжоу (~30 мин), заселимся в отель в Старом городе. Побываем в садах Скромного Чиновника и Мастера Сетей, внесённых в список ЮНЕСКО, а вечером отправимся на прогулку по каналу Пинцзян-Лу.
Холм Тигра, пагода, музей или сад
Поднимемся на холм Тигра и осмотрим пагоду. После обеда сходим в Музей шёлка или сад Львиной Рощи, а вечером поезд доставит нас в Ханчжоу (~1.5 часа).
Рай на земле - Ханчжоу
Весь день посвятим Ханчжоу. Погуляем вокруг озера Сиху, посетим остров-парк Гушань, храм Прибежища Души и пагоду Шести Гармоний. Вечером посмотрим шоу «Впечатление от Западного озера» на открытом воздухе.
Лунцзин, Мэйцзяу, чайная дегустация
Едем в деревню Лунцзин. Погуляем среди плантаций и попробуем местный чай. Также посетим живописную деревню Мэйцзяу у озера, а вечером будем готовиться к отъезду в горы.
Переезд в Танкоу
На поезде доберёмся в Тунси (~1,5 часа), а потом на автобусе в горы Хуаншань (~1 час). Разместимся в городке Танкоу у подножия. Будет время для акклиматизации и короткой прогулки по Старой улице.
Деревни Хунцунь и Сиди
Сначала отправимся в Хунцунь — фотогеничную деревушку с продуманной системой прудов, каналов и изящных домов эпох Мин и Цин. После обеда переместимся в соседнюю Сиди, более аутентичную и менее многолюдную. Пройдём по узким переулкам, рассмотрим резные ворота и богато декорированные особняки. Вечером вернёмся в Танкоу.
Цзюлунские водопады
Съездим в ущелье Цзюлун, чтобы полюбоваться спускающимися с гор водопадами. По возвращении в город немного прогуляемся, приобретём продукты. Сегодня необходимо лечь спать пораньше — завтра у нас важный день.
Восхождение на Хуаншань
В планах на сегодня — восхождение на Хуаншань, поэтому встанем рано. На фуникулёре поднимемся выше и проследуем по оборудованным горным тропам к пику Шисинь Фэн, по каньону Западного Моря и другим маршрутам. Ночевать останемся в отеле на вершине.
Рассвет в горах, спуск
Встретим рассвет с прекрасными видами и начнём спускаться. Покорим пик Света или пик Лотоса, пешком доберёмся до фуникулёра и вечером вернёмся в Танкоу.
Возвращение в Шанхай
Вернёмся в Шанхай, заселимся в отель и отдохнём.
Свободный день
Время для самостоятельных покупок, прогулок, посещения музеев. Вечером в последний раз соберёмся всей группой за прощальным ужином.
Возвращение домой
Доставим вас к аэропорту и попрощаемся.
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|$2800
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки
- Трансферы от/до аэропорта
- Частные трансферы между вокзалами/отелями, иногда аренда авто с водителем на день
- Билеты на скоростные поезда и автобусы
- Сопровождение гидом
- Входные билеты, экскурсии, активности по программе
Что не входит в цену
- Билеты в Шанхай и обратно в ваш город
- Обеды, ужины, напитки, перекусы
- 1-местное проживание
- Медицинская страховка