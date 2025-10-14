В мир традиций и древностей: путешествие из Шанхая в Пекин
Сравнить 3 города, пообедать в «мишленовском» ресторане и выпить чая у Великой Китайской стены
Начало: Аэропорт Шанхая, первая половина дня
14 окт в 08:00
8 ноя в 08:00
$2400 за человека
Индивидуальный тур по Шанхаю и шанхайской Венеции - Чжуцзяцзяо
Погулять по живописным садам и эклектичному району, подняться на телебашню и прокатиться на гондоле
Начало: Шанхай, в холле вашего отеля или другом месте по д...
17 авг в 08:00
18 авг в 08:00
$350 за всё до 15 чел.
От Шанхая до Пекина: тур-знакомство по главным достопримечательностям Поднебесной
Насладиться чайной церемонией у Великой Китайской стены и увидеть Терракотовую армию
Начало: Аэропорт Шанхая, время прибытия вашего рейса
14 окт в 10:00
8 ноя в 08:00
$2400 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Шанхаю в категории «На ноябрьские праздники»
Самые популярные туры этой рубрики в Шанхае
В августе 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
Сколько стоит тур в Шанхае в августе 2025
Сейчас в Шанхае в категории "На ноябрьские праздники" можно забронировать 3 тура от 350 до 2400.
Туры на русском языке в Шанхае (Китай 🇨🇳) – у нас можно купить 3 тура на 2025 год на ноябрьские праздники, цены от $350. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Китая. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь