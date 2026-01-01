Неделя в Шанхае с поездкой в горы Аватара, речным круизом и чайной церемонией (мини-группа)
Погулять по саду Юйюань и городу Чибао, увидеть парящие скалы и Небесные врата и ощутить дух Франции
Начало: Аэропорт Шанхая, 13:00
9 апр в 13:00
16 апр в 13:00
222 000 ₽ за человека
Шанхай и горы Аватара
Этот тур - не просто поездка, а настоящее приключение
23 апр в 10:00
16 апр в 10:00
от 222 000 ₽ за человека
-
15%
Тур-девичник в Поднебесной: Шанхай и парк Чжанцзяцзе в мини-группе
Посетить «Диснейленд», прокатиться по реке Хуанпу и увидеть горы Аватара
Начало: Аэропорт Шанхая, 8:00 или по договорённости
16 мая в 08:00
221 000 ₽
260 000 ₽ за человека
