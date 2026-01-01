Мои заказы

Экскурсионные туры на неделю в Шанхай

Найдено 3 тура в категории «7-дневные туры» в Шанхае на русском языке, цены от 221 000 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель 2026 г.
Неделя в Шанхае с поездкой в горы Аватара, речным круизом и чайной церемонией (мини-группа)
На машине
Музыкальные теплоходы
Круизы
7 дней
Погулять по саду Юйюань и городу Чибао, увидеть парящие скалы и Небесные врата и ощутить дух Франции
Начало: Аэропорт Шанхая, 13:00
9 апр в 13:00
16 апр в 13:00
222 000 ₽ за человека
Шанхай и горы Аватара
7 дней
Этот тур - не просто поездка, а настоящее приключение
23 апр в 10:00
16 апр в 10:00
от 222 000 ₽ за человека
Тур-девичник в Поднебесной: Шанхай и парк Чжанцзяцзе в мини-группе
7 дней
-
15%
Посетить «Диснейленд», прокатиться по реке Хуанпу и увидеть горы Аватара
Начало: Аэропорт Шанхая, 8:00 или по договорённости
16 мая в 08:00
221 000 ₽260 000 ₽ за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Шанхаю в категории «7-дневные туры»

Какие места ещё посмотреть в Шанхае
4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в феврале:
  1. Шанхайская башня;
  2. Набережная Вайтань (Бунд);
  3. Сад Юй Юань;
  4. Торговая улица Нанкин-Роуд.
Сколько стоит тур в Шанхае в феврале 2026
Сейчас в Шанхае в категории "7-дневные туры" можно забронировать 3 тура от 221 000 до 222 000 со скидкой до 15%.
