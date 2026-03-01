К облакам на священную гору Хуаншань из Шанхая: индивидуальный тур
Прогуляться среди пиков и скал, посетить аутентичную деревню и переночевать в горном отеле
Начало: Г. Шанхай, место по договорённости, 07:00
7 мар в 08:00
8 мар в 08:00
$720 за человека
Индивидуальный тур по Шанхаю и шанхайской Венеции - Чжуцзяцзяо
Погулять по живописным садам и эклектичному району, подняться на телебашню и прокатиться на гондоле
Начало: Шанхай, в холле вашего отеля или другом месте по д...
7 мар в 08:00
8 мар в 08:00
$848 за всё до 15 чел.
Индивидуальный тур по Шанхаю: городские контрасты и Диснейленд
Заглянуть в сад Юйюань, прогуляться по французским кварталам и посетить город на воде Чжуцзяцзяо
Начало: Шанхай, станция метро «Юйюань», 9:00
14 мар в 09:00
17 мар в 09:00
110 000 ₽ за всё до 10 чел.
