Контрасты Шанхая и уют Ханчжоу в мини-группе с круизом по реке и чайной церемонией
Посмотреть на мегаполис с высоты телебашни, узнать всё о китайском чаепитии и погулять у озера Сиху
Начало: Шанхай, аэропорт, 10:00 (возможна встреча в течени...
30 мар в 10:00
16 апр в 10:00
106 800 ₽ за человека
В поисках панд и скал-аватаров: индивидуальный тур в Чэнду и нацпарк «Чжанцзяцзе»
Понаблюдать за милыми мишками, подняться к Небесным вратам и увидеть парящие в облаках изваяния
Начало: Аэропорт Чэнду, 10:30
2 мар в 10:30
9 мар в 10:30
$482 за человека
Огни Шанхая и гармония Ханчжоу
Огни мегаполиса и тишина озера. В этом туре мы увидим Шанхай
30 мар в 10:00
16 апр в 10:00
от 106 800 ₽ за человека
