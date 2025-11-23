читать дальше

встретил меня вовремя, был крайне вежлив и внимателен. Уже в этот момент стало понятно, что экскурсия пройдёт на высоком уровне.

Азим оказался не просто гидом, а настоящим знатоком города. Он не просто показывал достопримечательности, а увлекательно рассказывал о них, делился интересными историческими фактами и местными легендами. Благодаря его рассказам древние памятники оживали, и я по-настоящему погрузилась в атмосферу Сианя.

Особенно ценю то, что Азим:

* внимательно относился к моим пожеланиям и учитывал все просьбы;

* не ограничивал по времени — мы могли задержаться у тех объектов, которые меня особенно заинтересовали;

* помимо туристических мест показал аутентичные закусочные и кафе, где можно попробовать настоящие местные блюда.

* Если вы планируете фотосессию в Китае и не знаете языка — смело обращайтесь к Азиму! Он не только нашёл для меня профессионального фотографа и визажиста с костюмами, но и сопровождал на протяжении всей съёмки, помогая с коммуникацией. Благодаря его поддержке я смогла получить удовольствие от процесса. Фотографии вышли потрясающими, а день запомнился как один из лучших в путешествии.

Однозначно рекомендую — он отлично знает город, умеет интересно рассказывать и заботится о комфорте туристов!