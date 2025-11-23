Мои заказы

Большая пагода диких гусей – экскурсии в Сиани

Найдено 5 экскурсий в категории «Большая пагода диких гусей» в Сиани на русском языке, цены от $200. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Терракотовая армия в Сиане
Пешая
4 часа
32 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Терракотовая армия в Сиане
Погрузитесь в мир древнего Китая и узнайте, как император Цинь Шихуан создавал свою армию для загробного мира. Уникальная экскурсия для всех возрастов
Завтра в 09:30
11 дек в 09:00
$200 за всё до 5 чел.
Сиань - древняя столица и начало Великого Шёлкового пути
Пешая
4 часа
8 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
Сиань - древняя столица и начало Великого Шёлкового пути
Узнайте, как Сиань стал центром мира: от шумных караванов до храмовых колоколов. Погрузитесь в историю и культуру этого уникального города
Сегодня в 11:30
Завтра в 08:00
$200 за всё до 7 чел.
Терракотовая армия: тайны древнего Китая
Пешая
4 часа
36 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Лучший выбор
Терракотовая армия: тайны древнего Китая
Путешествие в мир терракотовых воинов, где раскроются тайны великого императора Цинь Шихуана и его удивительного наследия. Уникальный опыт ждет вас
Начало: От места вашего проживания
13 дек в 12:00
14 дек в 08:00
$200 за всё до 5 чел.
Мусульманский квартал + городская стена Сианя
Пешая
4 часа
4 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Мусульманский квартал + башни Сианя
Погрузитесь в атмосферу древнего Сианя, посетив Мусульманский квартал и исторические башни. Узнайте об их значении и роли в современном мире
13 дек в 12:00
14 дек в 08:00
$200 за всё до 5 чел.
По следам императоров и шёлковых караванов в Сиане
Пешая
7 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 3 чел.
По следам императоров и шёлковых караванов
Откройте для себя Сиань - город, где прошлое и будущее сливаются. Погрузитесь в атмосферу древних империй и современного Китая
Сегодня в 11:30
Завтра в 09:00
$250 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Максим
    23 ноября 2025
    Терракотовая армия в Сиане
    23 ноября были с Азимом в музее Террракотовая армия. От центра Сиаля ехать минут 40. Сама экскурсия очень понравилать, экспозиция впечаляет. Азим нам подробно раасказал про ЦиСыШихуанДи, и про Терракотовую армию. Большое спасибо. Рекомендуем!
  • А
    Антон
    20 ноября 2025
    Сиань - древняя столица и начало Великого Шёлкового пути
    Огромная благодарность гиду Азиму за прекрасную экскурсию по Сианю и к терракотовой армии! Всё было организовано на высшем уровне: интересный рассказ, комфортная логистика и потрясающая атмосфера. Азим — настоящий профессионал и увлеченный своим делом человек. Однозначно рекомендую!
  • Л
    Лана
    9 ноября 2025
    Сиань - древняя столица и начало Великого Шёлкового пути
    Вчера Арсалан провел для нас экскурсию по городу Сиань. Впечатления самые хорошие. Замечательный рассказ, очень структурированная и информативная лекция. Подробно
    ответил на все вопросы, даже не связанные с основной темой экскурсии. Очень доброжелательный и широко информированный об истории города специалист. Будем с удовольствием рекомендовать его своим знакомым.

  • Y
    Yuriy
    8 ноября 2025
    Терракотовая армия в Сиане
    Азим организовал нам (3-е взрослых и 2 подростка) 2 экскурсии: обзорную по городу Сиань, а также в музей Теракотовой армии.

    Очень
    приятные положительные впечатления. Азим хорошо образован, свободно владеет русским, китайским и английским языками.
    Нам всем очень понравилось, как организационная часть, так и содержание.
    Экскурсии получились интересными, насыщенными, информативными.

    Лично у меня даже поменялось отношение к китайскому народу, осознала масштабы его страданий и корни присущих ему качеств: трудолюбия, терпения, эффективности и послушания.
    Искренняя благодарность Азиму.

    Гида рекомендуем.

  • Y
    Yuriy
    8 ноября 2025
    Сиань - древняя столица и начало Великого Шёлкового пути
    Азим организовал нам (3-е взрослых и 2 подростка) 2 экскурсии: обзорную по городу Сиань, а также в музей Теракотовой армии.

    Очень
    приятные положительные впечатления. Азим хорошо образован, свободно владеет русским, китайским и английским языками.
    Нам всем очень понравилось, как организационная часть, так и содержание.
    Экскурсии получились интересными, насыщенными, информативными.

    Лично у меня даже поменялось отношение к китайскому народу, осознала масштабы его страданий и корни присущих ему качеств: трудолюбия, терпения, эффективности и послушания.
    Искренняя благодарность Азиму.

    Гида рекомендуем.

  • Н
    Наталья
    5 ноября 2025
    Терракотовая армия в Сиане
    Два незабываемых дня в Сиане! Спасибо Арслану, что передал нам своему коллеге Азиму. От момента встречи с гидом Азимом до
    вечера второго дня — всё было продумано. Особенно впечатлила поездка на экскурсию в комплекс терракотовой армии: масштаб и история, стоящая за каждым воином, буквально захватывают дух. Гид рассказывал не только факты, но и легенды, что добавило живости и глубины.
    И показал нам другие локации, связанные с этим временем.
    Также посетили мусульманский квартал и древнюю мечеть — атмосфера там по-настоящему колоритная.
    Успели заглянуть и на Сианскую городскую стену — вид просто волшебные!
    Организация прекрасна: транспорт, внимание к деталям и забота о нашем комфорте.
    Наша поездка и пешие прогулки получились насыщенными, но при этом не утомительными. Сиань открылся нам во всём своём великолепии — спасибо Азиму за открытие этого удивительного города!

  • О
    Ольга
    3 ноября 2025
    Терракотовая армия в Сиане
    Все было очень хорошо, как с точки зрения взаимодействия так и эмоциональным большой умничка) особенно после сравнения с другими экскурсиями
    по Китаю- он лучший!

    Мы втроём были с совершенно разного возраста и пола и всем понравилось)

    Это нескучный монолог диалог с другом)
    Ну как будто окунулись в сказку про окаменевших Войнов Сианя….

  • Н
    Наталья
    31 октября 2025
    По следам императоров и шёлковых караванов в Сиане
    В Сиане нас встретил Константин - очень приятный молодой человек. Образованый, общительный, открытый! Носитель русского, хорошо говорит на китайском. Прогулка по городу прошла интересно и не утомительно!
    Спасибо!
  • О
    Ольга
    28 октября 2025
    Терракотовая армия в Сиане
    Посетили терракотовую армию с Арсланом. Экскурсия проведена интересно, информативно и четко по расписанию. Все понравилось
  • Е
    Екатерина
    27 октября 2025
    Сиань - древняя столица и начало Великого Шёлкового пути
    Стань-просто невероятный город, он остался в нашем сердцем и хотелось бы вернуться в него когда-нибудь еще. Влюбил нас в город
    гид из команды Арслана - Азим. Азим - кладец легенд о городе, его истории. Мы посетили основные исторические точки притяжения, прогулялись по аутентичному мусульманскому кварталу, где, благодаря Азиму побывали на чайной церемонии.
    Это была непросто экскурсия, а неспешная прогулка с другом, который погрузил не только в историю, но и влюбил в город!
    Азим, спасибо! ♥️

  • А
    Адина
    27 октября 2025
    Терракотовая армия в Сиане
    Арслан, невероятно чуткий гид.
    Сопроводил мою бабушку от и до, спасибо ему большое!
  • М
    Михаил
    24 октября 2025
    Терракотовая армия в Сиане
    👍
  • О
    Оксана
    24 октября 2025
    Терракотовая армия в Сиане
    Хочу поблагодарить Азима за превосходную экскурсию по Сианю!
    С самого начала — ещё на вокзале — он произвёл самое приятное впечатление:
    встретил меня вовремя, был крайне вежлив и внимателен. Уже в этот момент стало понятно, что экскурсия пройдёт на высоком уровне.
    Азим оказался не просто гидом, а настоящим знатоком города. Он не просто показывал достопримечательности, а увлекательно рассказывал о них, делился интересными историческими фактами и местными легендами. Благодаря его рассказам древние памятники оживали, и я по-настоящему погрузилась в атмосферу Сианя.
    Особенно ценю то, что Азим:
    * внимательно относился к моим пожеланиям и учитывал все просьбы;
    * не ограничивал по времени — мы могли задержаться у тех объектов, которые меня особенно заинтересовали;
    * помимо туристических мест показал аутентичные закусочные и кафе, где можно попробовать настоящие местные блюда.
    * Если вы планируете фотосессию в Китае и не знаете языка — смело обращайтесь к Азиму! Он не только нашёл для меня профессионального фотографа и визажиста с костюмами, но и сопровождал на протяжении всей съёмки, помогая с коммуникацией. Благодаря его поддержке я смогла получить удовольствие от процесса. Фотографии вышли потрясающими, а день запомнился как один из лучших в путешествии.
    Однозначно рекомендую — он отлично знает город, умеет интересно рассказывать и заботится о комфорте туристов!

  • О
    Олег
    21 октября 2025
    Сиань - древняя столица и начало Великого Шёлкового пути
    Мы были с Арсланом на 2 экскурсиях, по городу и терракотовая армия. Нам очень понравилось. Арслан идеально знает как русский
    так и китайский, что очень сильно упрощало любые взаимодействия. Было видно, что он отлично разбирается в своей теме. Знает практически все о местах которые мы посетили и их истории, вплоть до небольших музейных экспонатов. Всем рекомендую!

    Мы были с Арсланом на 2 экскурсиях, по городу и терракотовая армия. Нам очень понравилось. Арслан идеально знает как русский так и китайский, что очень сильно упрощало любые взаимодействия. Было видно, что он отлично разбирается в своей теме. Знает практически все о местах которые мы посетили и их истории, вплоть до небольших музейных экспонатов. Всем рекомендую!
  • Е
    Елизавета
    19 октября 2025
    Сиань - древняя столица и начало Великого Шёлкового пути
    Арслан очень интересно проводит и рассказывает экскурсию. Подробно рассказал про колокольную и барабанную башни. После сходили погуляли по мусульманской улице.
    Вкусно поели. Была интересная история про местную лапшу. Далее зашли в местные сувениры, где немного поторговались. Арслан предупредил, что можно сбивать цену. Так же сходили после к местной художнице. Разрешили покалиграфить на чем угодно. Было занимательно. Прогулялись по стене и посмотрели на фонтаны с пагодой гусей. Однозначно рекомендую. Арслан открытый и чуткий. Если что может помочь главное - это озвучить.

  • Ю
    Юлия
    14 октября 2025
    Сиань - древняя столица и начало Великого Шёлкового пути
    Экскурсия превзошла наши ожидания. Гид был знающим, все организовано четко. Очень насыщенно и интересно. Арслан не просто зачитывал сухие факты, а со знанием дела рассказывал о культуре, традициях и истории каждого места. Однозначно рекомендуем данную экскурсию!
  • А
    Анна
    6 октября 2025
    Терракотовая армия в Сиане
    Было очень информативно, Арслан отличный организатор и экскурсовод. Координировал наши действия и давал подсказки, куда лучше пойти и что взять на память. В музее отлично ориентируется и знает самые интересные места и ракурсы.
  • С
    Светлана
    28 сентября 2025
    Терракотовая армия в Сиане
    Были в Сиане трансфером всего 8 часов. И благодаря гиду Арслану успели посетить экскурсию Терракотовая армия. Опасалась, что мало времени
    для осмотра. Но гид Арслан нас успокоил, что все успеем, постоянно был на связи, отвечал на все наши вопросы. Так и получилось! Арслан нас встретил в аэропорту, помог с багажом, купил билеты в музей и после экскурсии проводил на рейс. Очень интересно рассказывал, много информации, отвечал на все наши вопросы, и не только по экскурсии, очень грамотный, эрудированный, узнали много новых фактов о терракотовой армии. Были до самого закрытия музея. Спасибо большое, Арслан! Обязательно посетим Сиань еще раз и опять обратимся к Арслану для экскурсий по Сианю.

  • Я
    Яна
    27 сентября 2025
    Терракотовая армия в Сиане
    Большое спасибо Арслану за наш день в Сиане! Мы были в Сиане трансфером 12 часов по дороге в Тайланд. Благодаря
    Арслану получилось провести день очень качественно. Это непередаваемо здорово когда рядом человек который не только рассказывает историю, но и решает все твои проблемы в пути. Арслан, еще раз спасибо!

  • Е
    Екатерина
    27 сентября 2025
    Сиань - древняя столица и начало Великого Шёлкового пути
    Очень рекомендую экскурсию к посещению, если хотите познакомиться с городом. Наш экскурсовод Азим прекрасный гид, рассказал нам об истории Китая и города, мы осмотрели основные достопримечательности и прекрасно провели время. Огромное спасибо за душевный прием и отличное чувство юмора:-)
    Очень рекомендую экскурсию к посещению, если хотите познакомиться с городом. Наш экскурсовод Азим прекрасный гид, рассказал нам об истории Китая и города, мы осмотрели основные достопримечательности и прекрасно провели время. Огромное спасибо за душевный прием и отличное чувство юмора:-)

