Индивидуальная
до 5 чел.
Терракотовая армия в Сиане
Погрузитесь в мир древнего Китая и узнайте, как император Цинь Шихуан создавал свою армию для загробного мира. Уникальная экскурсия для всех возрастов
Завтра в 09:30
11 дек в 09:00
$200 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Сиань - древняя столица и начало Великого Шёлкового пути
Узнайте, как Сиань стал центром мира: от шумных караванов до храмовых колоколов. Погрузитесь в историю и культуру этого уникального города
Сегодня в 11:30
Завтра в 08:00
$200 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Лучший выборТерракотовая армия: тайны древнего Китая
Путешествие в мир терракотовых воинов, где раскроются тайны великого императора Цинь Шихуана и его удивительного наследия. Уникальный опыт ждет вас
Начало: От места вашего проживания
13 дек в 12:00
14 дек в 08:00
$200 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Мусульманский квартал + башни Сианя
Погрузитесь в атмосферу древнего Сианя, посетив Мусульманский квартал и исторические башни. Узнайте об их значении и роли в современном мире
13 дек в 12:00
14 дек в 08:00
$200 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
По следам императоров и шёлковых караванов
Откройте для себя Сиань - город, где прошлое и будущее сливаются. Погрузитесь в атмосферу древних империй и современного Китая
Сегодня в 11:30
Завтра в 09:00
$250 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММаксим23 ноября 202523 ноября были с Азимом в музее Террракотовая армия. От центра Сиаля ехать минут 40. Сама экскурсия очень понравилать, экспозиция впечаляет. Азим нам подробно раасказал про ЦиСыШихуанДи, и про Терракотовую армию. Большое спасибо. Рекомендуем!
- ААнтон20 ноября 2025Огромная благодарность гиду Азиму за прекрасную экскурсию по Сианю и к терракотовой армии! Всё было организовано на высшем уровне: интересный рассказ, комфортная логистика и потрясающая атмосфера. Азим — настоящий профессионал и увлеченный своим делом человек. Однозначно рекомендую!
- ЛЛана9 ноября 2025Вчера Арсалан провел для нас экскурсию по городу Сиань. Впечатления самые хорошие. Замечательный рассказ, очень структурированная и информативная лекция. Подробно
- YYuriy8 ноября 2025Азим организовал нам (3-е взрослых и 2 подростка) 2 экскурсии: обзорную по городу Сиань, а также в музей Теракотовой армии.
Очень
- YYuriy8 ноября 2025Азим организовал нам (3-е взрослых и 2 подростка) 2 экскурсии: обзорную по городу Сиань, а также в музей Теракотовой армии.
Очень
- ННаталья5 ноября 2025Два незабываемых дня в Сиане! Спасибо Арслану, что передал нам своему коллеге Азиму. От момента встречи с гидом Азимом до
- ООльга3 ноября 2025Все было очень хорошо, как с точки зрения взаимодействия так и эмоциональным большой умничка) особенно после сравнения с другими экскурсиями
- ННаталья31 октября 2025В Сиане нас встретил Константин - очень приятный молодой человек. Образованый, общительный, открытый! Носитель русского, хорошо говорит на китайском. Прогулка по городу прошла интересно и не утомительно!
Спасибо!
- ООльга28 октября 2025Посетили терракотовую армию с Арсланом. Экскурсия проведена интересно, информативно и четко по расписанию. Все понравилось
- ЕЕкатерина27 октября 2025Стань-просто невероятный город, он остался в нашем сердцем и хотелось бы вернуться в него когда-нибудь еще. Влюбил нас в город
- ААдина27 октября 2025Арслан, невероятно чуткий гид.
Сопроводил мою бабушку от и до, спасибо ему большое!
- ММихаил24 октября 2025👍
- ООксана24 октября 2025Хочу поблагодарить Азима за превосходную экскурсию по Сианю!
С самого начала — ещё на вокзале — он произвёл самое приятное впечатление:
- ООлег21 октября 2025Мы были с Арсланом на 2 экскурсиях, по городу и терракотовая армия. Нам очень понравилось. Арслан идеально знает как русский
- ЕЕлизавета19 октября 2025Арслан очень интересно проводит и рассказывает экскурсию. Подробно рассказал про колокольную и барабанную башни. После сходили погуляли по мусульманской улице.
- ЮЮлия14 октября 2025Экскурсия превзошла наши ожидания. Гид был знающим, все организовано четко. Очень насыщенно и интересно. Арслан не просто зачитывал сухие факты, а со знанием дела рассказывал о культуре, традициях и истории каждого места. Однозначно рекомендуем данную экскурсию!
- ААнна6 октября 2025Было очень информативно, Арслан отличный организатор и экскурсовод. Координировал наши действия и давал подсказки, куда лучше пойти и что взять на память. В музее отлично ориентируется и знает самые интересные места и ракурсы.
- ССветлана28 сентября 2025Были в Сиане трансфером всего 8 часов. И благодаря гиду Арслану успели посетить экскурсию Терракотовая армия. Опасалась, что мало времени
- ЯЯна27 сентября 2025Большое спасибо Арслану за наш день в Сиане! Мы были в Сиане трансфером 12 часов по дороге в Тайланд. Благодаря
- ЕЕкатерина27 сентября 2025Очень рекомендую экскурсию к посещению, если хотите познакомиться с городом. Наш экскурсовод Азим прекрасный гид, рассказал нам об истории Китая и города, мы осмотрели основные достопримечательности и прекрасно провели время. Огромное спасибо за душевный прием и отличное чувство юмора:-)
