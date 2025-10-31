Сиань - уникальный город Китая, где можно за один день побывать в трёх эпохах: древней империи Цинь, золотом веке династии Тан и современном мегаполисе.
Туристы увидят знаковые места, такие как Колокольная
Туристы увидят знаковые места, такие как Колокольная
6 причин купить эту экскурсию
- 🔔 Погружение в три эпохи
- 🏯 Знаковые исторические места
- 🍜 Традиционная уличная еда
- 🎭 Вечернее шоу эпохи Тан
- 📜 История Великого шёлкового пути
- 🕌 Культурное разнообразие
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для посещения Сианя - с апреля по июнь и с сентября по ноябрь, когда погода наиболее комфортная для прогулок. Летом (июль и август) может быть жарко, но это время подходит для посещения музеев и шоу. Зимой (декабрь-февраль) прохладно, но меньше туристов, что позволяет насладиться спокойствием.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Колокольная башня
- Барабанная башня
- Мусульманский квартал
- Большая пагода Диких Гусей
- Исторический музей Шэньси
- Танский культурный квартал
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Колокольную и Барабанную башни — символы времени в древнем Китае
- Мусульманский квартал — здесь можно попробовать жареные пельмени, свежевыжатый гранатовый сок, суп с лепёшками и многое другое
- Большую пагоду Диких Гусей — познакомитесь с историей буддийского монаха и, если повезёт, полюбуетесь музыкальными фонтанами
- Исторический музей Шэньси — если останутся силы. Увидите артефакты от неолита до династии Цин
- Танский культурный квартал — вечернее шоу и архитектура эпохи Тан
Вы узнаете:
- почему Сиань называли Восточным Римом
- как он стал началом Великого шёлкового пути
- зачем возвели городскую стену
- почему Сиань был крупнейшей столицей мира при Тан
- как смешивались культуры в мусульманском квартале
- где попробовать настоящую китайскую лапшу — и как её есть
- почему Сиань называют китайской Кремниевой долиной
Примерный тайминг
12:00–13:30 — Колокольная и Барабанная башни
13:40–14:30 — Мусульманский квартал + обед по желанию
15:00–16:00 — Пагода Диких Гусей
16:30–17:30 — Исторический музей Шэньси
19:00–20:00 — Танский культурный квартал
Организационные детали
- Тайминг указан для экскурсии с началом в 12 часов — в качестве примера. Время также может быть изменено по вашему запросу
- По запросу можно провести экскурсию на автомобиле. Детали уточняйте в переписке
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
Дополнительные расходы
- Колокольная башня: 30 юаней за чел.
- Барабанная башня: 30 юаней за чел.
- Пагода Диких Гусей: 30 юаней за чел.
- Обед: 25 юаней за чел. (порция)
Цены могут отличаться в зависимости от сезона.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — ваша команда гидов в Сиани
Провели экскурсии для 32 туристов
Я живу в Пекине с 2010 года, люблю этот город и с радостью расскажу вам его самые сокровенные тайны, истории и легенды. Я и моя команда поможем вам влюбиться в Китай
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Наталья
31 окт 2025
В Сиане нас встретил Константин - очень приятный молодой человек. Образованый, общительный, открытый! Носитель русского, хорошо говорит на китайском. Прогулка по городу прошла интересно и не утомительно!
Спасибо!
Спасибо!
Входит в следующие категории Сиани
Похожие экскурсии из Сиани
Индивидуальная
до 5 чел.
Терракотовая армия: тайны древнего Китая
Путешествие в мир терракотовых воинов, где раскроются тайны великого императора Цинь Шихуана и его удивительного наследия. Уникальный опыт ждет вас
Начало: От места вашего проживания
22 ноя в 08:00
23 ноя в 08:00
$200 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Терракотовая армия в Сиане
Погрузитесь в мир древнего Китая и узнайте, как император Цинь Шихуан создавал свою армию для загробного мира. Уникальная экскурсия для всех возрастов
Завтра в 09:30
21 ноя в 09:00
$200 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Великая терракотовая армия
Погрузитесь в мир древнего Китая и узнайте историю терракотовой армии. Уникальные воины, философия и культура ждут вас на этой экскурсии
26 ноя в 12:00
28 ноя в 12:00
$190 за всё до 6 чел.