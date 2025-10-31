Мои заказы

По следам императоров и шёлковых караванов в Сиане

Откройте для себя Сиань - город, где прошлое и будущее сливаются. Погрузитесь в атмосферу древних империй и современного Китая
Сиань - уникальный город Китая, где можно за один день побывать в трёх эпохах: древней империи Цинь, золотом веке династии Тан и современном мегаполисе.

Туристы увидят знаковые места, такие как Колокольная
и Барабанная башни, Большая пагода Диких Гусей и Мусульманский квартал.

Также можно посетить Исторический музей Шэньси и насладиться вечерним шоу в Танском культурном квартале. Это возможность ощутить, как прошлое и будущее сосуществуют в одном месте

5
1 отзыв

6 причин купить эту экскурсию

  • 🔔 Погружение в три эпохи
  • 🏯 Знаковые исторические места
  • 🍜 Традиционная уличная еда
  • 🎭 Вечернее шоу эпохи Тан
  • 📜 История Великого шёлкового пути
  • 🕌 Культурное разнообразие

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для посещения Сианя - с апреля по июнь и с сентября по ноябрь, когда погода наиболее комфортная для прогулок. Летом (июль и август) может быть жарко, но это время подходит для посещения музеев и шоу. Зимой (декабрь-февраль) прохладно, но меньше туристов, что позволяет насладиться спокойствием.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
По следам императоров и шёлковых караванов в Сиане© Анна
По следам императоров и шёлковых караванов в Сиане© Анна
По следам императоров и шёлковых караванов в Сиане© Анна

Что можно увидеть

  • Колокольная башня
  • Барабанная башня
  • Мусульманский квартал
  • Большая пагода Диких Гусей
  • Исторический музей Шэньси
  • Танский культурный квартал

Описание экскурсии

Вы увидите:

  • Колокольную и Барабанную башни — символы времени в древнем Китае
  • Мусульманский квартал — здесь можно попробовать жареные пельмени, свежевыжатый гранатовый сок, суп с лепёшками и многое другое
  • Большую пагоду Диких Гусей — познакомитесь с историей буддийского монаха и, если повезёт, полюбуетесь музыкальными фонтанами
  • Исторический музей Шэньси — если останутся силы. Увидите артефакты от неолита до династии Цин
  • Танский культурный квартал — вечернее шоу и архитектура эпохи Тан

Вы узнаете:

  • почему Сиань называли Восточным Римом
  • как он стал началом Великого шёлкового пути
  • зачем возвели городскую стену
  • почему Сиань был крупнейшей столицей мира при Тан
  • как смешивались культуры в мусульманском квартале
  • где попробовать настоящую китайскую лапшу — и как её есть
  • почему Сиань называют китайской Кремниевой долиной

Примерный тайминг

12:00–13:30 — Колокольная и Барабанная башни
13:40–14:30 — Мусульманский квартал + обед по желанию
15:00–16:00 — Пагода Диких Гусей
16:30–17:30 — Исторический музей Шэньси
19:00–20:00 — Танский культурный квартал

Организационные детали

  • Тайминг указан для экскурсии с началом в 12 часов — в качестве примера. Время также может быть изменено по вашему запросу
  • По запросу можно провести экскурсию на автомобиле. Детали уточняйте в переписке
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды

Дополнительные расходы

  • Колокольная башня: 30 юаней за чел.
  • Барабанная башня: 30 юаней за чел.
  • Пагода Диких Гусей: 30 юаней за чел.
  • Обед: 25 юаней за чел. (порция)
    Цены могут отличаться в зависимости от сезона.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна
Анна — ваша команда гидов в Сиани
Провели экскурсии для 32 туристов
Я живу в Пекине с 2010 года, люблю этот город и с радостью расскажу вам его самые сокровенные тайны, истории и легенды. Я и моя команда поможем вам влюбиться в Китай
и сделать вашу поездку незабываемой. Мы предоставляем услуги сопровождающего гида по всем без исключения городам Китая. Можем предложить как авторские туры, рассчитанные на путешествие по Китаю от нескольких дней до нескольких недель, так и однодневные поездки в любой город Китая, а ещё — встречу в аэропорту, помощь в покупке и бронировании билетов на достопримечательности, выбор и бронирование отеля. Мы спланируем путешествие за вас, поможем вам влюбиться в Китай и прочувствовать сложный букет его историй!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Н
Наталья
31 окт 2025
В Сиане нас встретил Константин - очень приятный молодой человек. Образованый, общительный, открытый! Носитель русского, хорошо говорит на китайском. Прогулка по городу прошла интересно и не утомительно!
Спасибо!

Входит в следующие категории Сиани

