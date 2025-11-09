Сиань - древняя столица и начало Великого Шёлкового пути
Узнайте, как Сиань стал центром мира: от шумных караванов до храмовых колоколов. Погрузитесь в историю и культуру этого уникального города
Сиань - это город, где переплетаются истории империй и религий.
Здесь можно пройтись по крепостной стене, заглянуть в старейшую мечеть Китая и узнать, как город стал воротами в неизведанный Запад.
посещение Колокольной и Барабанной башен, прогулку по Мусульманскому кварталу и Большой пагоде диких гусей.
Этот тур идеально подходит для тех, кто интересуется культурой, историей и гастрономией, и готов пройти 5 км пешком
5
7 отзывов
5 причин купить эту экскурсию
🏛️ Исторический центр Сианя
🕌 Старейшая мечеть Китая
🍜 Гастрономические открытия
🏯 Крепостная стена и секреты
👨👩👧👦 Подходит для семей с детьми
Что можно увидеть
Колокольная башня
Барабанная башня
Мусульманский квартал
Сианьская городская стена
Большая пагода диких гусей
Описание экскурсии
Колокольная башня. Символ древнего Сианя и географический центр Старого города. Построена по правилам фэншуй и использовалась как главный хронометр столицы.
Барабанная башня. Здесь ударяли в барабан перед закрытием городских ворот, извещая жителей о наступлении ночи.
Мусульманский квартал. Яркий район с уличной едой, рынками и китайско-исламской архитектурой. Вы узнаете, что арабские купцы привезли не только товары, но и ислам, адаптированный под китайские традиции.
Сианьская городская стена. Её протяжённость — 14 км, ширина — до 12 м. Я раскрою вам жуткий секрет императора Чжу Юаньчжана, при котором появилось это строение.
Большая пагода диких гусей. Поговорим о монахе-путешественнике, который 20 лет шёл в Индию за священными текстами. И выясним, почему башня уже 1300 лет падает, но никак не упадёт.
Кому подойдёт экскурсия
тем, кто впервые в Сиане, — маршрут охватывает главные достопримечательности
путешествует с детьми (от 6 лет) — насыщенно, но не утомительно
интересуется культурой, историей и кухней — сочетание прогулки и гастрономических открытий
Может не подойти тем, кто уже неплохо знает город или не любит много ходить — нам предстоит пройти около 5 км с перерывами.
Организационные детали
Экскурсия пешеходная, мы преодолеем 5–7 км. До стены и пагоды доберёмся на такси (15–20 мин, ~20–30 юаней) или метро (линия 2 и 3)
Берите с собой головной убор, солнцезащитный крем, бутылку воды. Выбирайте удобную обувь (каменные плиты на стене и в квартале могут быть скользкими)
Дополнительные расходы
Уличная еда в Мусульманском квартале (по желанию)
Барабанная башня — 30 юаней за чел.
Колокольная башня — 30 юаней за чел.
Мусульманская мечеть — 25 юаней за чел.
Городская стена — 55–65 юаней за чел.
Билеты гида оплачивают путешественники
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Арслан — ваш гид в Сиани
Провёл экскурсии для 195 туристов
Почему стоит выбрать мои экскурсии:
Живу в Сиане с 2017 года — я не просто гид, а человек, влюблённый в этот город и его историю.
китайского через английский». Живой, понятный и интересный рассказ без языкового барьера.
Индивидуальный подход — помогу избежать толп, подскажу, где сделать лучшие фото, учту ваши пожелания по маршруту.
Не просто экскурсия — погружение в эпоху. Вы увидите, как современный Китай связан с величием древней империи.
Для меня это не просто работа — возможность разделить с вами восхищение этим уникальным местом. Готов показать Сиань таким, каким его полюбил я — городом, где история оживает на каждом шагу.
А ещё я всегда рад подсказать лучшие места для продолжения дня после экскурсии — где вкусно поесть, что ещё посмотреть и как поймать самое красивое закатное освещение на стенах старого города.
Отзывы и рейтинг
Основано на 7 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Л
Лана
9 ноя 2025
Вчера Арсалан провел для нас экскурсию по городу Сиань. Впечатления самые хорошие. Замечательный рассказ, очень структурированная и информативная лекция. Подробно ответил на все вопросы, даже не связанные с основной темой экскурсии. Очень доброжелательный и широко информированный об истории города специалист. Будем с удовольствием рекомендовать его своим знакомым.
Y
Yuriy
8 ноя 2025
Азим организовал нам (3-е взрослых и 2 подростка) 2 экскурсии: обзорную по городу Сиань, а также в музей Теракотовой армии.
и английским языками. Нам всем очень понравилось, как организационная часть, так и содержание. Экскурсии получились интересными, насыщенными, информативными.
Лично у меня даже поменялось отношение к китайскому народу, осознала масштабы его страданий и корни присущих ему качеств: трудолюбия, терпения, эффективности и послушания. Искренняя благодарность Азиму.
Гида рекомендуем.
Е
Екатерина
27 окт 2025
о городе, его истории. Мы посетили основные исторические точки притяжения, прогулялись по аутентичному мусульманскому кварталу, где, благодаря Азиму побывали на чайной церемонии. Это была непросто экскурсия, а неспешная прогулка с другом, который погрузил не только в историю, но и влюбил в город! Азим, спасибо! ♥️
Олег
21 окт 2025
Мы были с Арсланом на 2 экскурсиях, по городу и терракотовая армия. Нам очень понравилось. Арслан идеально знает как русский так и китайский, что очень сильно упрощало любые взаимодействия. Было видно, что он отлично разбирается в своей теме. Знает практически все о местах которые мы посетили и их истории, вплоть до небольших музейных экспонатов. Всем рекомендую!
Елизавета
19 окт 2025
в местные сувениры, где немного поторговались. Арслан предупредил, что можно сбивать цену. Так же сходили после к местной художнице. Разрешили покалиграфить на чем угодно. Было занимательно. Прогулялись по стене и посмотрели на фонтаны с пагодой гусей. Однозначно рекомендую. Арслан открытый и чуткий. Если что может помочь главное - это озвучить.
Ю
Юлия
14 окт 2025
Экскурсия превзошла наши ожидания. Гид был знающим, все организовано четко. Очень насыщенно и интересно. Арслан не просто зачитывал сухие факты, а со знанием дела рассказывал о культуре, традициях и истории каждого места. Однозначно рекомендуем данную экскурсию!
Екатерина
27 сен 2025
Очень рекомендую экскурсию к посещению, если хотите познакомиться с городом. Наш экскурсовод Азим прекрасный гид, рассказал нам об истории Китая и города, мы осмотрели основные достопримечательности и прекрасно провели время. Огромное спасибо за душевный прием и отличное чувство юмора:-)