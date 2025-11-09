Сиань - это город, где переплетаются истории империй и религий.Здесь можно пройтись по крепостной стене, заглянуть в старейшую мечеть Китая и узнать, как город стал воротами в неизведанный Запад.Экскурсия включает

посещение Колокольной и Барабанной башен, прогулку по Мусульманскому кварталу и Большой пагоде диких гусей. Этот тур идеально подходит для тех, кто интересуется культурой, историей и гастрономией, и готов пройти 5 км пешком

Цена за 1-7 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Колокольная башня. Символ древнего Сианя и географический центр Старого города. Построена по правилам фэншуй и использовалась как главный хронометр столицы.

Барабанная башня. Здесь ударяли в барабан перед закрытием городских ворот, извещая жителей о наступлении ночи.

Мусульманский квартал. Яркий район с уличной едой, рынками и китайско-исламской архитектурой. Вы узнаете, что арабские купцы привезли не только товары, но и ислам, адаптированный под китайские традиции.

Сианьская городская стена. Её протяжённость — 14 км, ширина — до 12 м. Я раскрою вам жуткий секрет императора Чжу Юаньчжана, при котором появилось это строение.

Большая пагода диких гусей. Поговорим о монахе-путешественнике, который 20 лет шёл в Индию за священными текстами. И выясним, почему башня уже 1300 лет падает, но никак не упадёт.

Кому подойдёт экскурсия

тем, кто впервые в Сиане, — маршрут охватывает главные достопримечательности

путешествует с детьми (от 6 лет) — насыщенно, но не утомительно

интересуется культурой, историей и кухней — сочетание прогулки и гастрономических открытий

Может не подойти тем, кто уже неплохо знает город или не любит много ходить — нам предстоит пройти около 5 км с перерывами.

Организационные детали

Экскурсия пешеходная, мы преодолеем 5–7 км. До стены и пагоды доберёмся на такси (15–20 мин, ~20–30 юаней) или метро (линия 2 и 3)

Берите с собой головной убор, солнцезащитный крем, бутылку воды. Выбирайте удобную обувь (каменные плиты на стене и в квартале могут быть скользкими)

