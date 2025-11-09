Мои заказы

Сиань - древняя столица и начало Великого Шёлкового пути

Узнайте, как Сиань стал центром мира: от шумных караванов до храмовых колоколов. Погрузитесь в историю и культуру этого уникального города
Сиань - это город, где переплетаются истории империй и религий.

Здесь можно пройтись по крепостной стене, заглянуть в старейшую мечеть Китая и узнать, как город стал воротами в неизведанный Запад.

Экскурсия включает
читать дальше

посещение Колокольной и Барабанной башен, прогулку по Мусульманскому кварталу и Большой пагоде диких гусей.

Этот тур идеально подходит для тех, кто интересуется культурой, историей и гастрономией, и готов пройти 5 км пешком

5
7 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏛️ Исторический центр Сианя
  • 🕌 Старейшая мечеть Китая
  • 🍜 Гастрономические открытия
  • 🏯 Крепостная стена и секреты
  • 👨‍👩‍👧‍👦 Подходит для семей с детьми
Сиань - древняя столица и начало Великого Шёлкового пути© Арслан
Сиань - древняя столица и начало Великого Шёлкового пути© Арслан
Сиань - древняя столица и начало Великого Шёлкового пути© Арслан

Что можно увидеть

  • Колокольная башня
  • Барабанная башня
  • Мусульманский квартал
  • Сианьская городская стена
  • Большая пагода диких гусей

Описание экскурсии

Колокольная башня. Символ древнего Сианя и географический центр Старого города. Построена по правилам фэншуй и использовалась как главный хронометр столицы.

Барабанная башня. Здесь ударяли в барабан перед закрытием городских ворот, извещая жителей о наступлении ночи.

Мусульманский квартал. Яркий район с уличной едой, рынками и китайско-исламской архитектурой. Вы узнаете, что арабские купцы привезли не только товары, но и ислам, адаптированный под китайские традиции.

Сианьская городская стена. Её протяжённость — 14 км, ширина — до 12 м. Я раскрою вам жуткий секрет императора Чжу Юаньчжана, при котором появилось это строение.

Большая пагода диких гусей. Поговорим о монахе-путешественнике, который 20 лет шёл в Индию за священными текстами. И выясним, почему башня уже 1300 лет падает, но никак не упадёт.

Кому подойдёт экскурсия

  • тем, кто впервые в Сиане, — маршрут охватывает главные достопримечательности
  • путешествует с детьми (от 6 лет) — насыщенно, но не утомительно
  • интересуется культурой, историей и кухней — сочетание прогулки и гастрономических открытий

Может не подойти тем, кто уже неплохо знает город или не любит много ходить — нам предстоит пройти около 5 км с перерывами.

Организационные детали

  • Экскурсия пешеходная, мы преодолеем 5–7 км. До стены и пагоды доберёмся на такси (15–20 мин, ~20–30 юаней) или метро (линия 2 и 3)
  • Берите с собой головной убор, солнцезащитный крем, бутылку воды. Выбирайте удобную обувь (каменные плиты на стене и в квартале могут быть скользкими)

Дополнительные расходы

  • Уличная еда в Мусульманском квартале (по желанию)
  • Барабанная башня — 30 юаней за чел.
  • Колокольная башня — 30 юаней за чел.
  • Мусульманская мечеть — 25 юаней за чел.
  • Городская стена — 55–65 юаней за чел.
  • Билеты гида оплачивают путешественники

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Арслан
Арслан — ваш гид в Сиани
Провёл экскурсии для 195 туристов
Почему стоит выбрать мои экскурсии: Живу в Сиане с 2017 года — я не просто гид, а человек, влюблённый в этот город и его историю. Родной русский язык — никакого «перевода с
читать дальше

китайского через английский». Живой, понятный и интересный рассказ без языкового барьера. Индивидуальный подход — помогу избежать толп, подскажу, где сделать лучшие фото, учту ваши пожелания по маршруту. Не просто экскурсия — погружение в эпоху. Вы увидите, как современный Китай связан с величием древней империи. Для меня это не просто работа — возможность разделить с вами восхищение этим уникальным местом. Готов показать Сиань таким, каким его полюбил я — городом, где история оживает на каждом шагу. А ещё я всегда рад подсказать лучшие места для продолжения дня после экскурсии — где вкусно поесть, что ещё посмотреть и как поймать самое красивое закатное освещение на стенах старого города.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 7 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
7
4
3
2
1
Л
Лана
9 ноя 2025
Вчера Арсалан провел для нас экскурсию по городу Сиань. Впечатления самые хорошие. Замечательный рассказ, очень структурированная и информативная лекция. Подробно ответил на все вопросы, даже не связанные с основной темой экскурсии. Очень доброжелательный и широко информированный об истории города специалист. Будем с удовольствием рекомендовать его своим знакомым.
Y
Yuriy
8 ноя 2025
Азим организовал нам (3-е взрослых и 2 подростка) 2 экскурсии: обзорную по городу Сиань, а также в музей Теракотовой армии.

Очень приятные положительные впечатления. Азим хорошо образован, свободно владеет русским, китайским
читать дальше

и английским языками.
Нам всем очень понравилось, как организационная часть, так и содержание.
Экскурсии получились интересными, насыщенными, информативными.

Лично у меня даже поменялось отношение к китайскому народу, осознала масштабы его страданий и корни присущих ему качеств: трудолюбия, терпения, эффективности и послушания.
Искренняя благодарность Азиму.

Гида рекомендуем.

Е
Екатерина
27 окт 2025
Стань-просто невероятный город, он остался в нашем сердцем и хотелось бы вернуться в него когда-нибудь еще. Влюбил нас в город гид из команды Арслана - Азим. Азим - кладец легенд
читать дальше

о городе, его истории. Мы посетили основные исторические точки притяжения, прогулялись по аутентичному мусульманскому кварталу, где, благодаря Азиму побывали на чайной церемонии.
Это была непросто экскурсия, а неспешная прогулка с другом, который погрузил не только в историю, но и влюбил в город!
Азим, спасибо! ♥️

Олег
Олег
21 окт 2025
Мы были с Арсланом на 2 экскурсиях, по городу и терракотовая армия. Нам очень понравилось. Арслан идеально знает как русский так и китайский, что очень сильно упрощало любые взаимодействия. Было видно, что он отлично разбирается в своей теме. Знает практически все о местах которые мы посетили и их истории, вплоть до небольших музейных экспонатов. Всем рекомендую!
Мы были с Арсланом на 2 экскурсиях, по городу и терракотовая армия. Нам очень понравилось. АрсланМы были с Арсланом на 2 экскурсиях, по городу и терракотовая армия. Нам очень понравилось. АрсланМы были с Арсланом на 2 экскурсиях, по городу и терракотовая армия. Нам очень понравилось. АрсланМы были с Арсланом на 2 экскурсиях, по городу и терракотовая армия. Нам очень понравилось. АрсланМы были с Арсланом на 2 экскурсиях, по городу и терракотовая армия. Нам очень понравилось. АрсланМы были с Арсланом на 2 экскурсиях, по городу и терракотовая армия. Нам очень понравилось. Арслан
Елизавета
Елизавета
19 окт 2025
Арслан очень интересно проводит и рассказывает экскурсию. Подробно рассказал про колокольную и барабанную башни. После сходили погуляли по мусульманской улице. Вкусно поели. Была интересная история про местную лапшу. Далее зашли
читать дальше

в местные сувениры, где немного поторговались. Арслан предупредил, что можно сбивать цену. Так же сходили после к местной художнице. Разрешили покалиграфить на чем угодно. Было занимательно. Прогулялись по стене и посмотрели на фонтаны с пагодой гусей. Однозначно рекомендую. Арслан открытый и чуткий. Если что может помочь главное - это озвучить.

Ю
Юлия
14 окт 2025
Экскурсия превзошла наши ожидания. Гид был знающим, все организовано четко. Очень насыщенно и интересно. Арслан не просто зачитывал сухие факты, а со знанием дела рассказывал о культуре, традициях и истории каждого места. Однозначно рекомендуем данную экскурсию!
Екатерина
Екатерина
27 сен 2025
Очень рекомендую экскурсию к посещению, если хотите познакомиться с городом. Наш экскурсовод Азим прекрасный гид, рассказал нам об истории Китая и города, мы осмотрели основные достопримечательности и прекрасно провели время. Огромное спасибо за душевный прием и отличное чувство юмора:-)
Очень рекомендую экскурсию к посещению, если хотите познакомиться с городом. Наш экскурсовод Азим прекрасный гид, рассказалОчень рекомендую экскурсию к посещению, если хотите познакомиться с городом. Наш экскурсовод Азим прекрасный гид, рассказалОчень рекомендую экскурсию к посещению, если хотите познакомиться с городом. Наш экскурсовод Азим прекрасный гид, рассказал

Входит в следующие категории Сиани

Похожие экскурсии из Сиани

Терракотовая армия в Сиане
Пешая
4 часа
31 отзыв
Индивидуальная
до 5 чел.
Терракотовая армия в Сиане
Погрузитесь в мир древнего Китая и узнайте, как император Цинь Шихуан создавал свою армию для загробного мира. Уникальная экскурсия для всех возрастов
21 ноя в 09:00
22 ноя в 09:00
$200 за всё до 5 чел.
Терракотовая армия: тайны древнего Китая
Пешая
4 часа
34 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Терракотовая армия: тайны древнего Китая
Путешествие в мир терракотовых воинов, где раскроются тайны великого императора Цинь Шихуана и его удивительного наследия. Уникальный опыт ждет вас
Начало: От места вашего проживания
22 ноя в 08:00
23 ноя в 08:00
$200 за всё до 5 чел.
Великая терракотовая армия (из Сианя без включённого трансфера)
Пешая
5 часов
19 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Великая терракотовая армия
Погрузитесь в мир древнего Китая и узнайте историю терракотовой армии. Уникальные воины, философия и культура ждут вас на этой экскурсии
26 ноя в 12:00
28 ноя в 12:00
$190 за всё до 6 чел.
У нас ещё много экскурсий в Сиани. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Сиани