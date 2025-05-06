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все вопросы отвечал полно и грамотно, речь правильно и логично построенна. Знает очень много поговорок, что нас очень удивило и понравилось. По договорённости с гидом, нам провели экскурсию для нашей компании из 12 человек и предоставили большой автобус. Обнозначно рекомендую эту команду. Всё чётко и интересно. Знаю, что в связи с китайскими майскими праздниками было практически невозможно купить входные билеты, но они справились, достали их. (знаю, так как сами хотели приехать в Сиань на поезде. Оплатили бронирование билетов заранее, но так билеты и не поступили в продажу, так как были выкуплены компаниями до старта продаж. И нам пришлось покупать билеты на самолёт).