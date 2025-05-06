Индивидуальная
до 4 чел.
Сиань и его Терракотовая армия
Сиань - это место, где древняя история встречается с современностью. Прогуляйтесь по городской стене и откройте для себя тайны терракотовой армии
Начало: В центре города
14 июн в 08:00
17 июн в 08:00
$430 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Мусульманский квартал + башни Сианя
Погрузитесь в атмосферу древнего Сианя, посетив Мусульманский квартал и исторические башни. Узнайте об их значении и роли в современном мире
14 июн в 13:00
15 июн в 08:30
$200 за всё до 5 чел.
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20%
Индивидуальная
до 7 чел.
Сиань - древняя столица и начало Великого Шёлкового пути
Погрузиться в историю Китая через легендарные памятники и атмосферу перекрёстка культур
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$160
$200 за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена6 мая 2025Алина прекрасный организатор и неравнодушный человек. Помогла нам по всем вопросам пребывания в Сиане и его окрестностях, покупка билетов, обмен
- ННаталия5 мая 2025У нас была экскурсия 03.05.25 Сиань- Терракотовая армия и старая городская стена. Провёл экскурсия очень опытный эрудированный гид Иван. На
- ММила9 апреля 2025Огромная благодарность гиду Александру. Чудесный молодой человек-петербуржец, учится в Сиане в аспирантуре. Прекрасно знает историю и культуру Китая. Интереснейший рассказчик и просто очаровательный человек. Спасибо организатору Евгению за прекрасную организацию.
- ААнтонина7 апреля 202522 марта посетили музей Терракотовой армии и городскую стену с прекрасным гидом Лилией! Узнали много нового и интересного о Сиане
- ААлексей25 марта 2025Отличная экскурсия. Алина заинтересовала знанием истории Сианя, развития шелкового пути и формирования современного облика города, в котором мирно развиваются разные
Ответы на вопросы от путешественников по Сиани в категории «Городская стена Сианя»
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