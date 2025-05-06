Городская стена Сианя – экскурсии в Сиани

Найдено 3 экскурсии в категории «Городская стена Сианя» в Сиани на русском языке, цены от $160, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2025 году
Сиань и его Терракотовая армия
На машине
6 часов
31 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Сиань и его Терракотовая армия
Сиань - это место, где древняя история встречается с современностью. Прогуляйтесь по городской стене и откройте для себя тайны терракотовой армии
Начало: В центре города
14 июн в 08:00
17 июн в 08:00
$430 за всё до 4 чел.
Мусульманский квартал + городская стена Сианя
Пешая
4 часа
2 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Мусульманский квартал + башни Сианя
Погрузитесь в атмосферу древнего Сианя, посетив Мусульманский квартал и исторические башни. Узнайте об их значении и роли в современном мире
14 июн в 13:00
15 июн в 08:30
$200 за всё до 5 чел.
Сиань - древняя столица и начало Великого Шёлкового пути
Пешая
4 часа
-
20%
Индивидуальная
до 7 чел.
Сиань - древняя столица и начало Великого Шёлкового пути
Погрузиться в историю Китая через легендарные памятники и атмосферу перекрёстка культур
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$160$200 за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    6 мая 2025
    Мусульманский квартал + городская стена Сианя
    Алина прекрасный организатор и неравнодушный человек. Помогла нам по всем вопросам пребывания в Сиане и его окрестностях, покупка билетов, обмен
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    валюты, китайский язык свободный. Русский язык родной, родом из Краснодарского края. Клиент ориентирована, слышит и учитывает запросы туристов, маршруты строит под запрос. Очень спокойная, уравновешенная, интересный рассказчик. Огромное ей спасибо за первые дни проведенные нами в Китае, Сиане и Хуашане. Рекомендуем!

  • Н
    Наталия
    5 мая 2025
    Сиань и его Терракотовая армия
    У нас была экскурсия 03.05.25 Сиань- Терракотовая армия и старая городская стена. Провёл экскурсия очень опытный эрудированный гид Иван. На
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    все вопросы отвечал полно и грамотно, речь правильно и логично построенна. Знает очень много поговорок, что нас очень удивило и понравилось. По договорённости с гидом, нам провели экскурсию для нашей компании из 12 человек и предоставили большой автобус. Обнозначно рекомендую эту команду. Всё чётко и интересно. Знаю, что в связи с китайскими майскими праздниками было практически невозможно купить входные билеты, но они справились, достали их. (знаю, так как сами хотели приехать в Сиань на поезде. Оплатили бронирование билетов заранее, но так билеты и не поступили в продажу, так как были выкуплены компаниями до старта продаж. И нам пришлось покупать билеты на самолёт).

  • М
    Мила
    9 апреля 2025
    Сиань и его Терракотовая армия
    Огромная благодарность гиду Александру. Чудесный молодой человек-петербуржец, учится в Сиане в аспирантуре. Прекрасно знает историю и культуру Китая. Интереснейший рассказчик и просто очаровательный человек. Спасибо организатору Евгению за прекрасную организацию.
  • А
    Антонина
    7 апреля 2025
    Сиань и его Терракотовая армия
    22 марта посетили музей Терракотовой армии и городскую стену с прекрасным гидом Лилией! Узнали много нового и интересного о Сиане
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    и об истории Китая. Лилия отлично говорит по-русски, легко доносит информацию и отвечает на любые вопросы) Всей нашей большой компании экскурсия очень понравилась! Большое спасибо организатору!)

    22 марта посетили музей Терракотовой армии и городскую стену с прекрасным гидом Лилией! Узнали много нового22 марта посетили музей Терракотовой армии и городскую стену с прекрасным гидом Лилией! Узнали много нового22 марта посетили музей Терракотовой армии и городскую стену с прекрасным гидом Лилией! Узнали много нового
  • А
    Алексей
    25 марта 2025
    Мусульманский квартал + городская стена Сианя
    Отличная экскурсия. Алина заинтересовала знанием истории Сианя, развития шелкового пути и формирования современного облика города, в котором мирно развиваются разные
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    конфессии и проживают разные национальности. Посетили Барабанную и Колокольную башни. Впечатления только положительные. Алина дополнительно рассказала о других достопримечательностях, которые можно и нужно посетить в городе. Отлично. 5 звезд и наилучшие пожелания.

Ответы на вопросы от путешественников по Сиани в категории «Городская стена Сианя»

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Сколько стоит экскурсия по Сиани в июне 2025
Сейчас в Сиани в категории "Городская стена Сианя" можно забронировать 3 экскурсии от 160 до 430 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 33 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
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