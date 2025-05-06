Индивидуальная
до 5 чел.
Мусульманский квартал + башни Сианя
Погрузитесь в атмосферу древнего Сианя, посетив Мусульманский квартал и исторические башни. Узнайте об их значении и роли в современном мире
1 авг в 14:00
2 авг в 08:00
$200 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
По следам императоров и шёлковых караванов в Сиане
Пешком по городу, где сливаются эпохи - от династии Цинь до 21 века
Завтра в 09:00
30 июл в 09:00
$250 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
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Сиань - древняя столица и начало Великого Шёлкового пути
Узнайте, как Сиань стал центром мира: от шумных караванов до храмовых колоколов. Погрузитесь в историю и культуру этого уникального города
Завтра в 08:00
30 июл в 08:00
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Последние отзывы на экскурсии
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- ААлексей25 марта 2025Отличная экскурсия. Алина заинтересовала знанием истории Сианя, развития шелкового пути и формирования современного облика города, в котором мирно развиваются разные
Ответы на вопросы от путешественников по Сиани в категории «Сианьская соборная мечеть»
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