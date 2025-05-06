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Колокольная и Барабанная башни – экскурсии в Сиани

Найдено 3 экскурсии в категории «Колокольная и Барабанная башни» в Сиани на русском языке, цены от $200. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2025 году
Мусульманский квартал + городская стена Сианя
Пешая
4 часа
2 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Мусульманский квартал + башни Сианя
Погрузитесь в атмосферу древнего Сианя, посетив Мусульманский квартал и исторические башни. Узнайте об их значении и роли в современном мире
1 авг в 14:00
2 авг в 08:00
$200 за всё до 5 чел.
По следам императоров и шёлковых караванов в Сиане
Пешая
7 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
По следам императоров и шёлковых караванов в Сиане
Пешком по городу, где сливаются эпохи - от династии Цинь до 21 века
Завтра в 09:00
30 июл в 09:00
$250 за всё до 3 чел.
Сиань - древняя столица и начало Великого Шёлкового пути
Пешая
4 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
Сиань - древняя столица и начало Великого Шёлкового пути
Узнайте, как Сиань стал центром мира: от шумных караванов до храмовых колоколов. Погрузитесь в историю и культуру этого уникального города
Завтра в 08:00
30 июл в 08:00
$200 за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    6 мая 2025
    Мусульманский квартал + городская стена Сианя
    Алина прекрасный организатор и неравнодушный человек. Помогла нам по всем вопросам пребывания в Сиане и его окрестностях, покупка билетов, обмен
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    валюты, китайский язык свободный. Русский язык родной, родом из Краснодарского края. Клиент ориентирована, слышит и учитывает запросы туристов, маршруты строит под запрос. Очень спокойная, уравновешенная, интересный рассказчик. Огромное ей спасибо за первые дни проведенные нами в Китае, Сиане и Хуашане. Рекомендуем!

  • А
    Алексей
    25 марта 2025
    Мусульманский квартал + городская стена Сианя
    Отличная экскурсия. Алина заинтересовала знанием истории Сианя, развития шелкового пути и формирования современного облика города, в котором мирно развиваются разные
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    конфессии и проживают разные национальности. Посетили Барабанную и Колокольную башни. Впечатления только положительные. Алина дополнительно рассказала о других достопримечательностях, которые можно и нужно посетить в городе. Отлично. 5 звезд и наилучшие пожелания.

Ответы на вопросы от путешественников по Сиани в категории «Колокольная и Барабанная башни»

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Сколько стоит экскурсия по Сиани в июле 2025
Сейчас в Сиани в категории "Колокольная и Барабанная башни" можно забронировать 3 экскурсии от 200 до 250. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
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