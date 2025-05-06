читать дальше валюты, китайский язык свободный. Русский язык родной, родом из Краснодарского края. Клиент ориентирована, слышит и учитывает запросы туристов, маршруты строит под запрос. Очень спокойная, уравновешенная, интересный рассказчик. Огромное ей спасибо за первые дни проведенные нами в Китае, Сиане и Хуашане. Рекомендуем!

Алина прекрасный организатор и неравнодушный человек. Помогла нам по всем вопросам пребывания в Сиане и его окрестностях, покупка билетов, обмен