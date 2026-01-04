читать дальше

было одно из самых ярких впечатлений всей поездки. Экскурсия превзошла все ожидания!

У нас случился небольшой форс-мажор: в аэропорту у нас изъяли пауэрбанки - они не соответствовали новым правилам перелётов (без маркировки CCC). Мы сразу написали гиду, и он моментально перестроил маршрут: вместо посещения городской стены отвёз нас в торговый центр, где мы купили новые пауэрбанки. Но и это ещё не всё - подходящего провода для моего телефона не нашлось, и гид самостоятельно заказал провод с доставкой прямо к музею Терракотовой армии. Представляете? Когда мы подъезжали к музею, провод уже ждал меня. Это просто уровень заботы 100/10!



Отдельно хочется отметить и поблагодарить нашего гида Сашу (Сашко). В отзывах многие писали про огромные очереди в музей, но Саша каким-то невероятным образом провёл нас внутрь, минуя почти все очереди. Это настоящий талант и огромный плюс к экскурсии. Терракотовая армия, конечно, потрясающая и впечатляет гораздо больше, чем, к примеру, Великая китайская стена. Гид прекрасно рассказывал! Плюс мы также посетили музей и сувенирный. В завершение, по нашей просьбе, Саша привёз нас в Мусульманский квартал, посоветовал один из своих любимых ресторанов с мантами. Более того, он записал нам на диктофон фразу на китайском, чтобы мы могли дать её послушать прохожим, если вдруг потеряемся. И да, это действительно сработало! 😄



Хочу искренне сказать: это был лучший гид и лучшая экскурсия за всё время нашего пребывания в Китае, а экскурсий у нас было немало. Потрясающая организация (вплоть до бутылок воды в охлаждающем термопакете в машине гида), гибкость, забота и чувство юмора.