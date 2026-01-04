Мои заказы

Экскурсии по Сиани на машине с гидом

Найдено 3 экскурсии в категории «На машине» в Сиани на русском языке, цены от $110. Расписание для бронирования на январь, февраль и март 2026 г.
Сиань и его Терракотовая армия
На машине
6 часов
35 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Сиань и его Терракотовая армия
Погулять по крепостной стене и посетить известный на весь мир музей терракотовой армии за 1 день
Начало: В центре города
1 мар в 08:00
2 мар в 08:00
$430 за всё до 4 чел.
Терракотовая армия Сианя: посещения музея и мастер-класс по лепке
На машине
4 часа
Мини-группа
до 5 чел.
Терракотовая армия Сианя: посещения музея и мастер-класс по лепке
Рассмотреть глиняных стражей, слепить собственную фигурку и пообедать (на английском, всё включено)
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:30
23 янв в 08:30
24 янв в 08:30
$110 за человека
Сиань: улочки, вкусы и древние ремёсла
На машине
8 часов
Индивидуальная
до 12 чел.
Сиань: улочки, вкусы и древние ремёсла
Прогуляться по городу, где прошлое живёт в настоящем
Начало: В пределах Второй кольцевой дороги Сианя
22 янв в 08:00
23 янв в 08:00
от $410 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Дарья
    4 января 2026
    Сиань и его Терракотовая армия
    Мы с подругой прилетали в Сиань всего на один день из Пекина и улетали обратно тем же вечером, и это
    читать дальше

    было одно из самых ярких впечатлений всей поездки. Экскурсия превзошла все ожидания!
    У нас случился небольшой форс-мажор: в аэропорту у нас изъяли пауэрбанки - они не соответствовали новым правилам перелётов (без маркировки CCC). Мы сразу написали гиду, и он моментально перестроил маршрут: вместо посещения городской стены отвёз нас в торговый центр, где мы купили новые пауэрбанки. Но и это ещё не всё - подходящего провода для моего телефона не нашлось, и гид самостоятельно заказал провод с доставкой прямо к музею Терракотовой армии. Представляете? Когда мы подъезжали к музею, провод уже ждал меня. Это просто уровень заботы 100/10!

    Отдельно хочется отметить и поблагодарить нашего гида Сашу (Сашко). В отзывах многие писали про огромные очереди в музей, но Саша каким-то невероятным образом провёл нас внутрь, минуя почти все очереди. Это настоящий талант и огромный плюс к экскурсии. Терракотовая армия, конечно, потрясающая и впечатляет гораздо больше, чем, к примеру, Великая китайская стена. Гид прекрасно рассказывал! Плюс мы также посетили музей и сувенирный. В завершение, по нашей просьбе, Саша привёз нас в Мусульманский квартал, посоветовал один из своих любимых ресторанов с мантами. Более того, он записал нам на диктофон фразу на китайском, чтобы мы могли дать её послушать прохожим, если вдруг потеряемся. И да, это действительно сработало! 😄

    Хочу искренне сказать: это был лучший гид и лучшая экскурсия за всё время нашего пребывания в Китае, а экскурсий у нас было немало. Потрясающая организация (вплоть до бутылок воды в охлаждающем термопакете в машине гида), гибкость, забота и чувство юмора.

  • Х
    Халитов
    22 ноября 2025
    Сиань и его Терракотовая армия
    Забрали и вернули вовремя, с логистикой все хорошо.

    Гидом была Мэй, отлично ориентируется, интересно рассказывает, русским владеет, хорошо поддерживает контакт.

    Наверно, из
    читать дальше

    замечаний, можно было бы в магазин не заезжать по пути, немного отдает Турцией, когда на экскурсии завозят куда нибудь для продаж.

    Но в целом точно рекомендую

  • ж
    жанна
    16 июня 2025
    Сиань и его Терракотовая армия
    Гид ирина, отличное знание русского языка и истории сианя. Очень позитивный ответственный человек. Экскурсия прошла превосходно.
  • Г
    Галина
    15 июня 2025
    Сиань и его Терракотовая армия
    Отличный гид Иван, очень интеллигентный и эрудированный, спасибо! Одно пожелание - освоить приём оплаты по Alipay:)
  • Т
    Тимур
    6 июня 2025
    Сиань и его Терракотовая армия
    Привет!
    Организация была на высоте, всё по расписанию, трансфер удобный, гид прям совсем в теме.
    Однозначно рекомендую!
  • Е
    Елена
    1 июня 2025
    Сиань и его Терракотовая армия
    Нашим гидом была Зоя. Прекрасный русский. Очень увлеченный человек, великолепно знает историю, рассказала много интересного в музее, выбирая наилучшие месте
    читать дальше

    для остановок. А это очень важно, так как в Китае очень развит внутренний туризм, а понятия личного пространства там нет вообще. Поэтому выбрать место, где лучше встать, чтобы и видно было хорошо, и не очень толкались рядом, было важно.
    Она нас провела по всем павильонам, рассказала про особенности раскопок и восстановления. Было очень интересно.
    Терракотовая армия произвела очень сильное впечатление. Словами передать трудно, это нужно увидеть. Как оказалось, воинов лепили с реальных людей, поэтому там нет двух одинаковых статуй. Лица воинов видны до мельчайших подробностей. Грандиозное зрелище.
    Далее поехали на городскую стену. Там она коротко дала пояснения и дала нам 30 минут, чтобы погулять и зайти в музей. Рассказывать там действительно нечего, и 30 минут хватило как раз. Впрочем, если бы вернулись раньше, то мы знали, где Зоя нас ждет, а если бы задержались, то она заранее сказала, что все в порядке. Великолепная организация и крайне дружелюбное отношение к экскурсантам.
    Потом она отвела нас в прекрасный ресторан с местной кухней. Там было столько интересных блюд, что глаза разбежались. Зоя помогла с выбором и была нашим переводчиком при общении с официантами.

  • Н
    Наталия
    5 мая 2025
    Сиань и его Терракотовая армия
    У нас была экскурсия 03.05.25 Сиань- Терракотовая армия и старая городская стена. Провёл экскурсия очень опытный эрудированный гид Иван. На
    читать дальше

    все вопросы отвечал полно и грамотно, речь правильно и логично построенна. Знает очень много поговорок, что нас очень удивило и понравилось. По договорённости с гидом, нам провели экскурсию для нашей компании из 12 человек и предоставили большой автобус. Обнозначно рекомендую эту команду. Всё чётко и интересно. Знаю, что в связи с китайскими майскими праздниками было практически невозможно купить входные билеты, но они справились, достали их. (знаю, так как сами хотели приехать в Сиань на поезде. Оплатили бронирование билетов заранее, но так билеты и не поступили в продажу, так как были выкуплены компаниями до старта продаж. И нам пришлось покупать билеты на самолёт).

  • М
    Мила
    9 апреля 2025
    Сиань и его Терракотовая армия
    Огромная благодарность гиду Александру. Чудесный молодой человек-петербуржец, учится в Сиане в аспирантуре. Прекрасно знает историю и культуру Китая. Интереснейший рассказчик и просто очаровательный человек.
    Спасибо организатору Евгению за прекрасную организацию.
  • А
    Антонина
    7 апреля 2025
    Сиань и его Терракотовая армия
    22 марта посетили музей Терракотовой армии и городскую стену с прекрасным гидом Лилией! Узнали много нового и интересного о Сиане
    читать дальше

    и об истории Китая. Лилия отлично говорит по-русски, легко доносит информацию и отвечает на любые вопросы) Всей нашей большой компании экскурсия очень понравилась! Большое спасибо организатору!)

  • Е
    Елена
    21 марта 2025
    Сиань и его Терракотовая армия
    Посещение терракотовой армии - обязательно, если вы путешествуете по Китаю. Остались только положительные эмоции. Поражает масштаб археологических раскопок. Когда своими
    читать дальше

    глазами видишь работы древних китайских мастеров, фигуры воинов и лошадей, выполненных в натуральную величину с тщательной детализацией жестов, мимики, очень сильно впечатляет.

Ответы на вопросы от путешественников по Сиани в категории «На машине»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Сиани
В январе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Сиань и его Терракотовая армия;
  2. Терракотовая армия Сианя: посещения музея и мастер-класс по лепке;
  3. Сиань: улочки, вкусы и древние ремёсла.
Какие места ещё посмотреть в Сиани
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в январе:
  1. Самое главное;
  2. Городская стена Сианя.
Сколько стоит экскурсия по Сиани в январе 2026
Сейчас в Сиани в категории "На машине" можно забронировать 3 экскурсии от 110 до 430. Туристы уже оставили гидам 35 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
Экскурсии на русском языке в Сиани (Китай 🇨🇳) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2026 год на машине, 35 ⭐ отзывов, цены от $110. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Китая. Сегодня можно забронировать на 📅 январь, февраль и март