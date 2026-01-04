Индивидуальная
до 4 чел.
Сиань и его Терракотовая армия
Погулять по крепостной стене и посетить известный на весь мир музей терракотовой армии за 1 день
Начало: В центре города
1 мар в 08:00
2 мар в 08:00
$430 за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 5 чел.
Терракотовая армия Сианя: посещения музея и мастер-класс по лепке
Рассмотреть глиняных стражей, слепить собственную фигурку и пообедать (на английском, всё включено)
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:30
23 янв в 08:30
24 янв в 08:30
$110 за человека
Индивидуальная
до 12 чел.
Сиань: улочки, вкусы и древние ремёсла
Прогуляться по городу, где прошлое живёт в настоящем
Начало: В пределах Второй кольцевой дороги Сианя
22 янв в 08:00
23 янв в 08:00
от $410 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ДДарья4 января 2026Мы с подругой прилетали в Сиань всего на один день из Пекина и улетали обратно тем же вечером, и это
- ХХалитов22 ноября 2025Забрали и вернули вовремя, с логистикой все хорошо.
Гидом была Мэй, отлично ориентируется, интересно рассказывает, русским владеет, хорошо поддерживает контакт.
Наверно, из
- жжанна16 июня 2025Гид ирина, отличное знание русского языка и истории сианя. Очень позитивный ответственный человек. Экскурсия прошла превосходно.
- ГГалина15 июня 2025Отличный гид Иван, очень интеллигентный и эрудированный, спасибо! Одно пожелание - освоить приём оплаты по Alipay:)
- ТТимур6 июня 2025Привет!
Организация была на высоте, всё по расписанию, трансфер удобный, гид прям совсем в теме.
Однозначно рекомендую!
- ЕЕлена1 июня 2025Нашим гидом была Зоя. Прекрасный русский. Очень увлеченный человек, великолепно знает историю, рассказала много интересного в музее, выбирая наилучшие месте
- ННаталия5 мая 2025У нас была экскурсия 03.05.25 Сиань- Терракотовая армия и старая городская стена. Провёл экскурсия очень опытный эрудированный гид Иван. На
- ММила9 апреля 2025Огромная благодарность гиду Александру. Чудесный молодой человек-петербуржец, учится в Сиане в аспирантуре. Прекрасно знает историю и культуру Китая. Интереснейший рассказчик и просто очаровательный человек.
Спасибо организатору Евгению за прекрасную организацию.
- ААнтонина7 апреля 202522 марта посетили музей Терракотовой армии и городскую стену с прекрасным гидом Лилией! Узнали много нового и интересного о Сиане
- ЕЕлена21 марта 2025Посещение терракотовой армии - обязательно, если вы путешествуете по Китаю. Остались только положительные эмоции. Поражает масштаб археологических раскопок. Когда своими
