Вас ждёт комфортное путешествие без забот! Мы заберём вас из отеля и отвезём в музей, где вы увидите знаменитую терракотовую армия Цинь Шихуанди и рассмотрите старинных воинов вблизи. На обед вы попробуете традиционную китайскую кухню. А ещё побываете на мастер-классе, где освоите древние технологии и своими руками сделаете фигурку.
Описание мастер-класса
Музей терракотовой армии (2 ч). Вы увидите воинов династии Цинь, созданных более 2000 лет назад. Зайдёте в огромные павильоны и сможете разглядеть лица, детали одежды — и не только.
Мастер-класс (1,5 ч). Под руководством опытного мастера вы освоите древние технологии и своими руками создадите терракотовую фигурку, которая станет отличным сувениром из путешествия.
Организационные детали
- Обратите внимание: с вами будет англоговорящий гид
- В стоимость включено: трансфер из отеля и обратно на комфортабельном автомобиле, входной билет в музей, традиционный обед, мастер-класс по изготовлению терракотовой фигурки
- Мастер-класс пройдёт в оборудованной мастерской под руководством опытного учителя
ежедневно в 08:30
Стоимость мастер-класса
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|$110
Необходима полная оплата.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:30
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сяо Мин — Организатор в Сиани
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 21 туриста
Мы специализируемся на качественных экскурсиях и локальных впечатлениях для путешественников со всего мира. Мы сотрудничаем с профессиональными гидами в Китае и странах Юго-Восточной Азии — и предлагаем однодневные туры, городские экскурсии, культурные программы, трансферы и индивидуальные путешествия. Наша миссия — сделать путешествие проще и ближе к настоящей культуре.
$110 за человека