Мои заказы

Сиань: улочки, вкусы и древние ремёсла

Прогуляться по городу, где прошлое живёт в настоящем
Вы увидите Сиань таким, каким его знают местные жители: прогуляетесь по оживлённому мусульманскому кварталу и рынку, попробуете уличную еду. Полюбуетесь Колокольной и Барабанной башнями. Пройдёте по улице, где работают художники и ремесленники, и создадите собственный сувенир. И завершите прогулку на древней стене с панорамным видом на Сиань.
Сиань: улочки, вкусы и древние ремёсла
Сиань: улочки, вкусы и древние ремёсла
Сиань: улочки, вкусы и древние ремёсла

Описание экскурсии

Мусульманский квартал и утренний рынок (1,5 часа)

Вы заглянете на рынок, где покупают продукты жители Сианя и увидите повседневную жизнь без туристических декораций: прилавки с овощами, специями, лепёшками и домашними закусками.

Большая мечеть Сианя (30 минут)

Посетите одну из древнейших исламских мечетей Китая, спрятанную в переулках улицы Хуацзюэ. Здесь китайская архитектура гармонично соединяется с исламскими традициями. Вы прогуляетесь по тихим дворам и узнаете о культуре мусульман-хуэй и роли ислама в истории Сианя.

Дегустация уличной еды (30 минут)

Вы попробуете популярные блюда, которые любят сами сианьцы: холодную лапшу лянпи, жоудзямо — местный бургер, шашлычки из баранины на углях и сладкие пирожки с хурмой.

Колокольная и Барабанная башни — осмотр снаружи (30 минут)

Вы остановитесь у главных символов Сианя и поймёте, как в древности здесь отсчитывали время.

Храм Сянцзы (30 минут)

Вы прогуляетесь по дворикам, наполненным ароматами благовоний, и узнаете о даосских верованиях и символике.

Улица Шуйюаньмен (1,5 часа)

Пройдёте по одной из самых атмосферных улиц Сианя, где работают художники, каллиграфы и мастера резьбы по печатям. Увидите процесс создания традиционных работ и сможете выбрать аутентичные сувениры.

Мастер-класс по каллиграфии и традиционной китайской живописи (1,5 часа)

Под руководством мастера вы познакомитесь с основами китайской каллиграфии и живописи гохуа. Затем создадите собственное произведение на бумажном веере: напишете иероглифы с благопожелательным смыслом или изобразите цветы, птиц и пейзажи. И заберёте веер с собой, как памятный сувенир.

Городская стена Сианя (1 час)

Вы прогуляетесь по хорошо сохранившейся стене, увидите панорамы старого и современного Сианя.

Организационные детали

  • Экскурсия пройдёт на такси
  • В стоимость включены трансфер, все входные билеты, мастер-класс по каллиграфии и 2–3 дегустации местных блюд
  • Дополнительно оплачивается обед
  • Обратите внимание: по понедельникам мечеть закрыта. В этот день мы посетим традиционный театр теней
  • С вами будет один из гидов нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В пределах Второй кольцевой дороги Сианя
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лесли
Лесли — Организатор в Сиани
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 534 туристов
Мы профессиональная туристическая компания со штаб-квартирой в Великобритании. Специализируемся на создании уникальных и незабываемых краткосрочных индивидуальных путешествий для международных туристов. Наша компания разрабатывает индивидуальные маршруты, предлагая культурные открытия, гастрономические впечатления, природные пейзажи и роскошный отдых. Гарантируем, что каждое путешествие соответствует или превосходит ожидания путешественников.

Входит в следующие категории Сиани

Похожие экскурсии на «Сиань: улочки, вкусы и древние ремёсла»

Терракотовая армия в Сиане
Пешая
5 часов
65 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Терракотовая армия в Сиане
Погрузитесь в мир древнего Китая и узнайте, как император Цинь Шихуан создавал свою армию для загробного мира. Уникальная экскурсия для всех возрастов
Сегодня в 09:00
22 мая в 09:00
$250 за всё до 5 чел.
Мусульманский квартал + городская стена Сианя
Пешая
4 часа
7 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Мусульманский квартал + городская стена Сианя
Погрузитесь в атмосферу древнего Сианя, посетив Мусульманский квартал и исторические башни. Узнайте об их значении и роли в современном мире
Начало: От отеля в пределах города
Завтра в 12:00
22 мая в 08:30
$200 за всё до 5 чел.
Сиань и его Терракотовая армия
На машине
6 часов
40 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Сиань и его Терракотовая армия
Погулять по крепостной стене и посетить известный на весь мир музей терракотовой армии за 1 день
Начало: В центре города
22 мая в 08:00
23 мая в 08:00
$430 за всё до 4 чел.
Сиань - древняя столица и начало Великого Шёлкового пути
Пешая
4 часа
18 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
Сиань - древняя столица и начало Великого Шёлкового пути
Узнайте, как Сиань стал центром мира: от шумных караванов до храмовых колоколов. Погрузитесь в историю и культуру этого уникального города
Сегодня в 08:00
Завтра в 14:00
$250 за всё до 7 чел.
У нас ещё много экскурсий в Сиани. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Сиани
-5%
до 3 июня
от $390 за человека