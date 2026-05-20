Вы увидите Сиань таким, каким его знают местные жители: прогуляетесь по оживлённому мусульманскому кварталу и рынку, попробуете уличную еду. Полюбуетесь Колокольной и Барабанной башнями. Пройдёте по улице, где работают художники и ремесленники, и создадите собственный сувенир. И завершите прогулку на древней стене с панорамным видом на Сиань.

Описание экскурсии

Мусульманский квартал и утренний рынок (1,5 часа)

Вы заглянете на рынок, где покупают продукты жители Сианя и увидите повседневную жизнь без туристических декораций: прилавки с овощами, специями, лепёшками и домашними закусками.

Большая мечеть Сианя (30 минут)

Посетите одну из древнейших исламских мечетей Китая, спрятанную в переулках улицы Хуацзюэ. Здесь китайская архитектура гармонично соединяется с исламскими традициями. Вы прогуляетесь по тихим дворам и узнаете о культуре мусульман-хуэй и роли ислама в истории Сианя.

Дегустация уличной еды (30 минут)

Вы попробуете популярные блюда, которые любят сами сианьцы: холодную лапшу лянпи, жоудзямо — местный бургер, шашлычки из баранины на углях и сладкие пирожки с хурмой.

Колокольная и Барабанная башни — осмотр снаружи (30 минут)

Вы остановитесь у главных символов Сианя и поймёте, как в древности здесь отсчитывали время.

Храм Сянцзы (30 минут)

Вы прогуляетесь по дворикам, наполненным ароматами благовоний, и узнаете о даосских верованиях и символике.

Улица Шуйюаньмен (1,5 часа)

Пройдёте по одной из самых атмосферных улиц Сианя, где работают художники, каллиграфы и мастера резьбы по печатям. Увидите процесс создания традиционных работ и сможете выбрать аутентичные сувениры.

Мастер-класс по каллиграфии и традиционной китайской живописи (1,5 часа)

Под руководством мастера вы познакомитесь с основами китайской каллиграфии и живописи гохуа. Затем создадите собственное произведение на бумажном веере: напишете иероглифы с благопожелательным смыслом или изобразите цветы, птиц и пейзажи. И заберёте веер с собой, как памятный сувенир.

Городская стена Сианя (1 час)

Вы прогуляетесь по хорошо сохранившейся стене, увидите панорамы старого и современного Сианя.

