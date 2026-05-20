Прогуляться по городу, где прошлое живёт в настоящем
Вы увидите Сиань таким, каким его знают местные жители: прогуляетесь по оживлённому мусульманскому кварталу и рынку, попробуете уличную еду. Полюбуетесь Колокольной и Барабанной башнями. Пройдёте по улице, где работают художники и ремесленники, и создадите собственный сувенир. И завершите прогулку на древней стене с панорамным видом на Сиань.
Описание экскурсии
Мусульманский квартал и утренний рынок (1,5 часа)
Вы заглянете на рынок, где покупают продукты жители Сианя и увидите повседневную жизнь без туристических декораций: прилавки с овощами, специями, лепёшками и домашними закусками.
Большая мечеть Сианя (30 минут)
Посетите одну из древнейших исламских мечетей Китая, спрятанную в переулках улицы Хуацзюэ. Здесь китайская архитектура гармонично соединяется с исламскими традициями. Вы прогуляетесь по тихим дворам и узнаете о культуре мусульман-хуэй и роли ислама в истории Сианя.
Дегустация уличной еды (30 минут)
Вы попробуете популярные блюда, которые любят сами сианьцы: холодную лапшу лянпи, жоудзямо — местный бургер, шашлычки из баранины на углях и сладкие пирожки с хурмой.
Колокольная и Барабанная башни — осмотр снаружи (30 минут)
Вы остановитесь у главных символов Сианя и поймёте, как в древности здесь отсчитывали время.
Храм Сянцзы (30 минут)
Вы прогуляетесь по дворикам, наполненным ароматами благовоний, и узнаете о даосских верованиях и символике.
Улица Шуйюаньмен (1,5 часа)
Пройдёте по одной из самых атмосферных улиц Сианя, где работают художники, каллиграфы и мастера резьбы по печатям. Увидите процесс создания традиционных работ и сможете выбрать аутентичные сувениры.
Мастер-класс по каллиграфии и традиционной китайской живописи (1,5 часа)
Под руководством мастера вы познакомитесь с основами китайской каллиграфии и живописи гохуа. Затем создадите собственное произведение на бумажном веере: напишете иероглифы с благопожелательным смыслом или изобразите цветы, птиц и пейзажи. И заберёте веер с собой, как памятный сувенир.
Городская стена Сианя (1 час)
Вы прогуляетесь по хорошо сохранившейся стене, увидите панорамы старого и современного Сианя.
Организационные детали
Экскурсия пройдёт на такси
В стоимость включены трансфер, все входные билеты, мастер-класс по каллиграфии и 2–3 дегустации местных блюд
Дополнительно оплачивается обед
Обратите внимание: по понедельникам мечеть закрыта. В этот день мы посетим традиционный театр теней
С вами будет один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В пределах Второй кольцевой дороги Сианя
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лесли — Организатор в Сиани
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 534 туристов
Мы профессиональная туристическая компания со штаб-квартирой в Великобритании. Специализируемся на создании уникальных и незабываемых краткосрочных индивидуальных путешествий для международных туристов.
Наша компания разрабатывает индивидуальные маршруты, предлагая культурные открытия, гастрономические впечатления, природные пейзажи и роскошный отдых. Гарантируем, что каждое путешествие соответствует или превосходит ожидания путешественников.
Входит в следующие категории Сиани
Похожие экскурсии на «Сиань: улочки, вкусы и древние ремёсла»