Мини-группа
до 12 чел.
Китайский театр теней: мастер-класс по сборке куклы в Сиане
С просмотром короткого представления и созданием собственного
Начало: У станции метро Yongningmen
31 июл в 09:00
1 авг в 09:00
$255 за человека
Индивидуальная
до 12 чел.
Сиань изнутри: прогулка по скрытым кварталам
Традиции, ремёсла и аутентичная уличная жизнь
Начало: У метро «Сацзиньцяо»
30 июл в 09:00
31 июл в 09:00
от $305 за всё до 2 чел.
-
5%
Мини-группа
до 5 чел.
Нетуристический Сиань: аутентичные памятники и кварталы
Погрузиться в историю древней столицы Китая и познакомиться с её религиями
Начало: На станции метро «Юннинмэн»
Расписание: ежедневно в 08:30, 09:00, 09:30 и 10:00
31 июл в 08:30
1 авг в 08:30
$237
$249 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Сиани в категории «От метро»
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