Экскурсии от вашего отеля в Сиани

Найдено 3 экскурсии в категории «От вашего отеля» в Сиани на русском языке, цены от $110. Расписание для бронирования на январь, март и апрель 2026 г.
Терракотовая армия: тайны древнего Китая
Пешая
4 часа
44 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Терракотовая армия: тайны древнего Китая
Путешествие в мир терракотовых воинов, где раскроются тайны великого императора Цинь Шихуана и его удивительного наследия. Уникальный опыт ждет вас
Начало: От места вашего проживания
28 янв в 08:00
29 янв в 08:00
$200 за всё до 5 чел.
Терракотовая армия, святыни и стена в Сиане
На машине
9 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
Терракотовая армия, святыни и стена в Сиане
Увидеть главные сокровища города за 1 день
Начало: У вашего отеля
28 янв в 08:00
29 янв в 08:00
от $525 за всё до 10 чел.
Терракотовая армия Сианя: посещения музея и мастер-класс по лепке
На машине
4 часа
Мини-группа
до 5 чел.
Терракотовая армия Сианя: посещения музея и мастер-класс по лепке
Рассмотреть глиняных стражей, слепить собственную фигурку и пообедать (на английском, всё включено)
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:30
29 янв в 08:30
30 янв в 08:30
$110 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    16 января 2026
    Терракотовая армия: тайны древнего Китая
    Хотим выразить огромную благодарность Алине за незабываемые экскурсии по городу Сиань и посещение Терракотовой армии! Это была не просто «галочка»
    в списке достопримечательностей, а настоящее интеллектуальное и культурное путешествие.
    Алина рассказывала не просто сухие факты и даты, а создавала целостную картину эпохи Цинь Шихуанди. Отвечала на все вопросы легко и подробно, видно, что человек живет этой темой. При этом экскурсия не была лекцией, у Алины отличное чувство юмора — она умело разбавляла серьезный исторический рассказ забавными историями.
    Отдельно хочу отметить прекрасную организацию: никакой суеты, все четко, логично и самое главное - с заботой. Мы остались в полном восторге.
    Рекомендуем без малейших колебаний.

  • Е
    Елена
    7 января 2026
    Терракотовая армия: тайны древнего Китая
    Всем добрый день, если бы мы могли поставить 10 - легко бы это сделали. Алина прекрасный экскурсовод - нам очень
    и очень и очень понравилось: правильно расставленные акценты с погружениями в культуру страны и ее обычаи, владение материалом на высшем уровне, организация и удержание внимания 4х человек разного возраста на протяжении всего времени экскурсии - хотелось слушать Алину постоянно, чтобы она рассказывала и рассказывала. Всем очень рекомендуем и жаль что уже уезжаем, сходили, бы еще c ней на экскурсию по городу с удовольствием. Желаем Алине всех благ в наступившем году

  • Н
    Наталия
    7 января 2026
    Терракотовая армия: тайны древнего Китая
    Огромная благодарность за экскурсию! Встретились с Алиной у отеля в назначенное время. Она ответила на все вопросы по поводу города
    Сиань и Китая в целом, очень заинтересована культурой страны. Алина живет в Китае уже достаточно долго, поэтому все подробно рассказала. Экскурсия прошла очень грамотно. Алина знает разные версии истории, отвечает на все вопросы возникшие в павильонах. Дополнительно потратила свое время, чтобы нам добраться до Пагоды, несмотря на свой плотный рабочий график. Порекомендовала хороший ресторан. Очень рекомендуем посещать Терракотовую армию с Алиной!

  • Г
    Галина
    3 января 2026
    Терракотовая армия: тайны древнего Китая
    Главная проблема, что вместо экскурсовода Алины к нам пришел милый мальчик-студент. Мы с ним прекрасно поболтали о нюансах жизни в
    Китае, он нам посоветовал отличный ресторанчик. Парень оказался приятным, но совершенно не разбирался в исторической части. В целом хорошо, но своих денег эта экскурсия честно говоря не стоила.

  • Д
    Денис
    30 декабря 2025
    Терракотовая армия: тайны древнего Китая
    Алина супер гид!
    Встретила у отеля в назначенное время, учла все пожелания по транспорту. Ответила на все вопросы по поводу города
    Сиань и Китая в целом, очень заинтересована культурой страны. Алина живет в Китае уже достаточно долго, поэтому все подробно рассказала. Экскурсия прошла очень грамотно. Алина знает разные версии истории, вкладывается полностью во всю экскурсию, отвечает на все вопросы возникшие в павильонах. Учитывает все пожелания, клиентоориентированность на высшем уровне. Дополнительно потратила свое время, чтобы помочь приобрести сувениры, несмотря на свой плотный рабочий график. В целом, очень приятная и интересная девушка с хорошим чувством юмора. Мы провели с ней весь день, было очень комфортно и позитивно. Очень рады знакомству с ней!
    Экскурсия стоит своих денег.

  • К
    Кирилл
    26 декабря 2025
    Терракотовая армия: тайны древнего Китая
    Экскурсия была насыщенной, интересной и познавательной. Гид поделился увлекательными фактами и легендами, а также помог почувствовать атмосферу древнего Китая. Особенно
    впечатлили рассказы о Терракотовой армии и императоре. Организация экскурсии была на высшем уровне: комфортный транспорт и внимательное отношение к каждому участнику группы. Благодаря этому путешествию мы смогли глубже погрузиться в китайскую историю. Рекомендуем всем, кто хочет познакомиться с Терракотовой армией!

  • Ю
    Юлия
    19 декабря 2025
    Терракотовая армия: тайны древнего Китая
    Ожидания совпали с действительностью, получили огромное удовольствие от данной экскурсии и как Алина провела её, особенно понравилась подача материала, спасибо.
  • И
    Ирина
    29 ноября 2025
    Терракотовая армия: тайны древнего Китая
    За наш многолетний опыт посещения экскурсий - это одна из самых лучших! Экскурсия очень хорошо продумана, материал изложен структурировано, очень
    интересно и понятно. Алина - замечательный гид, очень приятная и образованная девушка. Очень хорошо знает историю создания Терракотовой армии и историю Китая в целом. Алина также исчерпывающе ответила на все наши вопросы о современной жизни и экономике Китая. Замечательный опыт! Данную экскурсию действительно хочется рекомендовать всем друзьям и знакомым!

  • I
    Inna
    19 ноября 2025
    Терракотовая армия: тайны древнего Китая
    Экскурсия очень понравилась! Алина безумно интересно рассказывала. Ребёнок и я в восторге 😃. Алина, спасибо огромное❤️
  • Г
    Григорий
    12 ноября 2025
    Терракотовая армия: тайны древнего Китая
    Все понравилось, очень удобно с русским гидом, все понятно и интересно, другие туристы нам завидовали 😅

Ответы на вопросы от путешественников по Сиани в категории «От вашего отеля»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Сиани
В январе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Терракотовая армия: тайны древнего Китая;
  2. Терракотовая армия, святыни и стена в Сиане;
  3. Терракотовая армия Сианя: посещения музея и мастер-класс по лепке.
Какие места ещё посмотреть в Сиани
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в январе:
  1. Самое главное;
  2. Городская стена Сианя.
Сколько стоит экскурсия по Сиани в январе 2026
Сейчас в Сиани в категории "От вашего отеля" можно забронировать 3 экскурсии от 110 до 525. Туристы уже оставили гидам 44 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
Экскурсии на русском языке в Сиани (Китай 🇨🇳) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2026 год по теме «От вашего отеля», 44 ⭐ отзыва, цены от $110. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Китая. Сегодня можно забронировать на 📅 январь, февраль и март