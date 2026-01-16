Индивидуальная
до 5 чел.
Терракотовая армия: тайны древнего Китая
Путешествие в мир терракотовых воинов, где раскроются тайны великого императора Цинь Шихуана и его удивительного наследия. Уникальный опыт ждет вас
Начало: От места вашего проживания
28 янв в 08:00
29 янв в 08:00
$200 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Терракотовая армия, святыни и стена в Сиане
Увидеть главные сокровища города за 1 день
Начало: У вашего отеля
28 янв в 08:00
29 янв в 08:00
от $525 за всё до 10 чел.
Мини-группа
до 5 чел.
Терракотовая армия Сианя: посещения музея и мастер-класс по лепке
Рассмотреть глиняных стражей, слепить собственную фигурку и пообедать (на английском, всё включено)
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:30
29 янв в 08:30
30 янв в 08:30
$110 за человека
- ООльга16 января 2026Хотим выразить огромную благодарность Алине за незабываемые экскурсии по городу Сиань и посещение Терракотовой армии! Это была не просто «галочка»
- ЕЕлена7 января 2026Всем добрый день, если бы мы могли поставить 10 - легко бы это сделали. Алина прекрасный экскурсовод - нам очень
- ННаталия7 января 2026Огромная благодарность за экскурсию! Встретились с Алиной у отеля в назначенное время. Она ответила на все вопросы по поводу города
- ГГалина3 января 2026Главная проблема, что вместо экскурсовода Алины к нам пришел милый мальчик-студент. Мы с ним прекрасно поболтали о нюансах жизни в
- ДДенис30 декабря 2025Алина супер гид!
Встретила у отеля в назначенное время, учла все пожелания по транспорту. Ответила на все вопросы по поводу города
- ККирилл26 декабря 2025Экскурсия была насыщенной, интересной и познавательной. Гид поделился увлекательными фактами и легендами, а также помог почувствовать атмосферу древнего Китая. Особенно
- ЮЮлия19 декабря 2025Ожидания совпали с действительностью, получили огромное удовольствие от данной экскурсии и как Алина провела её, особенно понравилась подача материала, спасибо.
- ИИрина29 ноября 2025За наш многолетний опыт посещения экскурсий - это одна из самых лучших! Экскурсия очень хорошо продумана, материал изложен структурировано, очень
- IInna19 ноября 2025Экскурсия очень понравилась! Алина безумно интересно рассказывала. Ребёнок и я в восторге 😃. Алина, спасибо огромное❤️
- ГГригорий12 ноября 2025Все понравилось, очень удобно с русским гидом, все понятно и интересно, другие туристы нам завидовали 😅
