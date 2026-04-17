Индивидуальная
до 5 чел.
Терракотовая армия: тайны древнего Китая
Путешествие в мир терракотовых воинов, где раскроются тайны великого императора Цинь Шихуана и его удивительного наследия. Уникальный опыт ждет вас
Начало: От места вашего проживания в пределах города. Возм...
30 авг в 08:00
31 авг в 08:00
от $215 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 12 чел.
Сиань между рейсами: главное за 6 часов
Пагода диких гусей, городская стена, Шуъюаньмэнь и Мусульманский квартал
Начало: В аэропорту или на вокзале Сианя
Завтра в 09:30
29 авг в 08:00
от $435 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Терракотовая армия за одну пересадку в Сиане
Не терять время в аэропорту и познакомиться с главным археологическим сокровищем Сианя
Начало: в аэропорту Сианя
Завтра в 09:00
29 авг в 08:00
от $480 за всё до 2 чел.
Последние отзывы на экскурсии
И
Дата посещения: 20 мар 2026
Большое спасибо Алине Тепляковой за такую экскурсию. Всё было замечательно. Интересно рассказала, всё показала, объяснила и без спешки и суеты.
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В
⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ Безумно понравилась экскурсия. Алина очень увлекательно рассказывала об истории императора, процессе создания терракотовых воинов и любопытных фактах раскопок, не
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Е
Алина, спасибо за потрясающую экскурсию по Терракотовой армии! 😍 Очень здорово познакомила нас с городом — информация подавалась легко и
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Отличная экскурсия, очень информативная, мах рекомендую! Познавательно и интересно
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М
Мы очень благодарны Алине за прекрасную экскурсию. Мы были на экскурсии вместе с нашим сыном 8 лет. И мы все
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Огромное спасибо за путешествие во времени⌛
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И
все отлично. Гид супер!
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Л
Спасибо большое, Алина! мы все в восторге от Вашей экскурсии. Знание темы, материала,истории,умение интересно рассказать -отметили все в нашей маленькой группе. Большой плюс за организацию самой экскурсии-грамотные локации во времени и пространстве. Рекомендую всем данную экскурсию и гида Алину!
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Е
Экскурсия «Терракотовая армия: тайны древнего Китая» нам очень понравилась! Огромное спасибо Алине — она настоящий профессионал и замечательный экскурсовод.
Мы были
Мы были
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С
Хочется по благодарит Алину за замечательно проведенное время в Сияне. Мы начале знакомство с Китаем именно с Сияня и не
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Всего 77 отзывов в Сиани в категории "Из аэропорта"
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Ответы на вопросы от путешественников по Сиани в категории «Из аэропорта»
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Сейчас в Сиани в категории "Из аэропорта" можно забронировать 3 экскурсии от 215 до 480. Туристы уже оставили гидам 77 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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