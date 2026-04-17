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сколько не пожалели. Алина не только смогла нам рассказать историю одного из выдающихся чудес света, но и помогла влиться совсем в незнакомую нам культуру. Терракотовая Армия бесподобна. Алина сумела максимально комфортно провести по выставочному комплексу при этом так объемно и интересно познакомить нас ее историей. Самостоятельно у нас так бы не получилось в принципе. Да и потом она нам дала много советов как провести время и показала и рассказала как самостоятельно добраться и познакомится с парком дворца Хуацин. До этого она нам провела экскурсию по Самому Сияню. За такой срок и так глубоко самим понять этот "муравейник". практически не реально. С ней было все живо и интересно, а главное остались очень душевные воспоминания об этом городе. И снова хочется вернуться чтобы насладится его атмосферой.