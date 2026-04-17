Экскурсии из аэропорта Сиани

Найдено 3 экскурсии в категории «Из аэропорта» в Сиани на русском языке, цены от $215. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Терракотовая армия: тайны древнего Китая
Пешая
4 часа
77 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Терракотовая армия: тайны древнего Китая
Путешествие в мир терракотовых воинов, где раскроются тайны великого императора Цинь Шихуана и его удивительного наследия. Уникальный опыт ждет вас
Начало: От места вашего проживания в пределах города. Возм...
30 авг в 08:00
31 авг в 08:00
от $215 за всё до 5 чел.
Сиань между рейсами: главное за 6 часов
На машине
6 часов
Индивидуальная
до 12 чел.
Сиань между рейсами: главное за 6 часов
Пагода диких гусей, городская стена, Шуъюаньмэнь и Мусульманский квартал
Начало: В аэропорту или на вокзале Сианя
Завтра в 09:30
29 авг в 08:00
от $435 за всё до 2 чел.
Терракотовая армия за одну пересадку в Сиане
На машине
6 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
Терракотовая армия за одну пересадку в Сиане
Не терять время в аэропорту и познакомиться с главным археологическим сокровищем Сианя
Начало: в аэропорту Сианя
Завтра в 09:00
29 авг в 08:00
от $480 за всё до 2 чел.

Последние отзывы на экскурсии

И
Терракотовая армия: тайны древнего Китая
Дата посещения: 20 мар 2026
Большое спасибо Алине Тепляковой за такую экскурсию. Всё было замечательно. Интересно рассказала, всё показала, объяснила и без спешки и суеты.
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В
Терракотовая армия: тайны древнего Китая
⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ Безумно понравилась экскурсия. Алина очень увлекательно рассказывала об истории императора, процессе создания терракотовых воинов и любопытных фактах раскопок, не
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зачитывала сухие факты по конспекту, делилась живыми, малоизвестными деталями и терпеливо отвечала на абсолютно все наши вопросы. Хочу отметить, что у Алины действительно глубокие, основательные познания в истории! 🔥📚

Маршрут был продуман до мелочей: мы последовательно обошли все ключевые залы комплекса, никто не подгонял, было достаточно времени на внимательный осмотр экспозиции и фотосъёмку. Гид подсказывала удачные ракурсы, обращала наше внимание на важные нюансы фигур воинов, которые мы сами бы точно не заметили.

Благодаря её эмоциональному повествованию мы по‑настоящему ощутили грандиозный масштаб и величие этого уникального древнего памятника. После экскурсии остались исключительно яркие и приятные впечатления. Однозначно рекомендуем гида Алину всем, кто планирует посещение комплекса 🤍✨

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Е
Терракотовая армия: тайны древнего Китая
Алина, спасибо за потрясающую экскурсию по Терракотовой армии! 😍 Очень здорово познакомила нас с городом — информация подавалась легко и
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непринуждённо, без лишней «сухой» теории, и при этом мы узнали столько интересного! Ответила на все наши вопросы, ничего не пропустила и не торопила — было очень комфортно.
Особенно запомнилось, как после экскурсии мы посидели в кафе с мороженым и просто поболтали, обсудили впечатления — это добавило поездке особого уюта. Все советы по городу оказались супер полезными, а памятный подарочек — очень трогательный жест, до сих пор его бережно храним!
От всей души рекомендуем: с правильным экскурсоводом Сиань раскрывается по-особенному. Алина, спасибо за эмоции и за то, что сделала этот день по-настоящему классным!

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Артур
Терракотовая армия: тайны древнего Китая
Отличная экскурсия, очень информативная, мах рекомендую! Познавательно и интересно
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М
Терракотовая армия: тайны древнего Китая
Мы очень благодарны Алине за прекрасную экскурсию. Мы были на экскурсии вместе с нашим сыном 8 лет. И мы все
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с удовольствием слушали рассказ Алины. Она отлично организовала маршрут, рассказывала живо и интересно. Мы действительно в восторге от того, что обратились к Алине. Это экскурсовод с отличным глубоким знанием предмета. Спасибо огромное!

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Андрей
Терракотовая армия: тайны древнего Китая
Огромное спасибо за путешествие во времени⌛
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И
Терракотовая армия: тайны древнего Китая
все отлично. Гид супер!
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Л
Терракотовая армия: тайны древнего Китая
Спасибо большое, Алина! мы все в восторге от Вашей экскурсии. Знание темы, материала,истории,умение интересно рассказать -отметили все в нашей маленькой группе. Большой плюс за организацию самой экскурсии-грамотные локации во времени и пространстве. Рекомендую всем данную экскурсию и гида Алину!
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Е
Терракотовая армия: тайны древнего Китая
Экскурсия «Терракотовая армия: тайны древнего Китая» нам очень понравилась! Огромное спасибо Алине — она настоящий профессионал и замечательный экскурсовод.

Мы были
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с детьми 9 и 11 лет, а они у нас довольно привередливые и быстро теряют интерес. Но Алине удалось настолько увлекательно рассказать об истории Древнего Китая, что дети с интересом слушали всю экскурсию и совсем не скучали.

Рассказ был очень хорошо продуман, материал подан легко и интересно. Алина ответила на все наши вопросы, создала очень комфортную и дружелюбную атмосферу. Видно, что она любит свое дело и умеет заинтересовать как взрослых, так и детей.

Если вы выбираете экскурсию по этой выставке, искренне рекомендую идти именно с Алиной — уверена, вы останетесь довольны!

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С
Терракотовая армия: тайны древнего Китая
Хочется по благодарит Алину за замечательно проведенное время в Сияне. Мы начале знакомство с Китаем именно с Сияня и не
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сколько не пожалели. Алина не только смогла нам рассказать историю одного из выдающихся чудес света, но и помогла влиться совсем в незнакомую нам культуру. Терракотовая Армия бесподобна. Алина сумела максимально комфортно провести по выставочному комплексу при этом так объемно и интересно познакомить нас ее историей. Самостоятельно у нас так бы не получилось в принципе. Да и потом она нам дала много советов как провести время и показала и рассказала как самостоятельно добраться и познакомится с парком дворца Хуацин. До этого она нам провела экскурсию по Самому Сияню. За такой срок и так глубоко самим понять этот "муравейник". практически не реально. С ней было все живо и интересно, а главное остались очень душевные воспоминания об этом городе. И снова хочется вернуться чтобы насладится его атмосферой.

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Всего 77 отзывов в Сиани в категории "Из аэропорта"

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Ответы на вопросы от путешественников по Сиани в категории «Из аэропорта»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Сиани
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Терракотовая армия: тайны древнего Китая;
  2. Сиань между рейсами: главное за 6 часов;
  3. Терракотовая армия за одну пересадку в Сиане.
Какие места ещё посмотреть в Сиани
4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в августе:
  1. Городская стена Сианя;
  2. Метро;
  3. Старый город;
  4. Поющие фонтаны.
Сколько стоит экскурсия по Сиани в августе 2026
Сейчас в Сиани в категории "Из аэропорта" можно забронировать 3 экскурсии от 215 до 480. Туристы уже оставили гидам 77 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Экскурсии на русском языке в Сиани (Китай 🇨🇳) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2026 год по теме «Из аэропорта», 77 ⭐ отзывов, цены от $215. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Китая. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь