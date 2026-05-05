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Экскурсии из центра Сиани

Найдено 3 экскурсии в категории «Из центра» в Сиани на русском языке, цены от $430. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Сиань и его Терракотовая армия
На машине
6 часов
40 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Сиань и его Терракотовая армия
Погулять по крепостной стене и посетить известный на весь мир музей терракотовой армии за 1 день
Начало: В центре города
8 авг в 08:00
9 авг в 08:00
от $430 за всё до 4 чел.
Сиань: мощь Терракотовой армии и романтика дворца Хуацин
На машине
8 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Сиань: мощь Терракотовой армии и романтика дворца Хуацин
Увидеть, понять и почувствовать историю Китая
Начало: Любое место в центре Сиань
11 авг в 10:00
13 авг в 10:00
от $460 за всё до 5 чел.
По следам Великого шёлкового пути: обзорная экскурсия по Сианю
На машине
На микроавтобусе
8 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
По следам Великого шёлкового пути: обзорная экскурсия по Сианю
От древних крепостных стен до живых улиц Тан
Начало: Любое место в центре Сиань
11 авг в 09:00
12 авг в 09:00
от $460 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Ю
Сиань и его Терракотовая армия
Были на экскурсии 18.04.2026. Очень понравилось! Наш гид Александр заранее приобрел нам билеты, в процессе рассказал много интересных фактов, сопровождал на каждом этапе. Ответил на множество наших вопросов. Мы остались очень довольны!
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А
Сиань и его Терракотовая армия
Прекрасная организация и прекрасная экскурсия! Немного сомневались изначально, так как цена высокая, но оно того стоит.
Организатор Женя всегда был на
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связи. Все заранее обсудили.
В день экскурсии гид Саша встретил нас в отеле с букетом цветов, что было безумно мило. Мы с мужем ездили в свадебное путешествие, и нас так приятно поздравили.
Гид прекрасно говорит по-русски, что очень важно в Китае. Достопримечательности интересные и обязательны к посещению. Не поленитесь заехать в Сиань. Саша замечательно провел экскурсию, еще завел нас на чайную церемонию, и подсказал, где поужинать. Вся логистика была очень удобная на автомобиле. День вышел идеальным. Большое спасибо за впечатления ❤️

Прекрасная организация и прекрасная экскурсия! Немного сомневались изначально, так как цена высокая, но оно того стоит.
Прекрасная организация и прекрасная экскурсия! Немного сомневались изначально, так как цена высокая, но оно того стоит.
Прекрасная организация и прекрасная экскурсия! Немного сомневались изначально, так как цена высокая, но оно того стоит.
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И
Сиань и его Терракотовая армия
Очень понравился гид Василий. Интересно и увлечённо рассказывал про любимый Сиань. Предложил кафе где можно хорошо покушать. Очень комфортабельный микроавтобус для 4 человек, идеально чистый с бесплатными бутылочками воды.
Очень понравился гид Василий. Интересно и увлечённо рассказывал про любимый Сиань. Предложил кафе где можно хорошо
Очень понравился гид Василий. Интересно и увлечённо рассказывал про любимый Сиань. Предложил кафе где можно хорошо
Очень понравился гид Василий. Интересно и увлечённо рассказывал про любимый Сиань. Предложил кафе где можно хорошо
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А
Сиань и его Терракотовая армия
Спасибо гиду Александру за интересную и познавательно экскурсию по Сианю!
Мы посетили Терракотовую армию, башню в городе, шикарное шоу, пообедали в аутентичном месте. Было интересно и взрослым и подросткам 14 лет. У Александра отличный русский язык. Экскурсию рекомендую!
Спасибо гиду Александру за интересную и познавательно экскурсию по Сианю!
Спасибо гиду Александру за интересную и познавательно экскурсию по Сианю!
Спасибо гиду Александру за интересную и познавательно экскурсию по Сианю!
Спасибо гиду Александру за интересную и познавательно экскурсию по Сианю!+8
Спасибо гиду Александру за интересную и познавательно экскурсию по Сианю!
Спасибо гиду Александру за интересную и познавательно экскурсию по Сианю!
Спасибо гиду Александру за интересную и познавательно экскурсию по Сианю!
Спасибо гиду Александру за интересную и познавательно экскурсию по Сианю!
Спасибо гиду Александру за интересную и познавательно экскурсию по Сианю!
Спасибо гиду Александру за интересную и познавательно экскурсию по Сианю!
Спасибо гиду Александру за интересную и познавательно экскурсию по Сианю!
Спасибо гиду Александру за интересную и познавательно экскурсию по Сианю!
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Н
Сиань и его Терракотовая армия
Посмотреть вживую на терракотовую армию было одним из пунктов "что обязательно нужно увидеть в Китае". Мы приехали в Сиань на
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один день, и организаторы любезно согласились объединить две экскурсии, чтобы максимально наполнить день новыми впечатлениями, новым опытом и информацией. Нас встретили на вокзале и доставили обратно на вокзал. Это очень облегчило логистику путешествия.
Огромное спасибо организаторам и конечно нашему прекрасному гиду Ян Гуану за интересную экскурсию, за помощь в разных бытовых вопросах, за возможность оперативно подстраивать маршрут под наши просьбы.
Еще у нас был прекрасный водитель.
От души рекомендуем эту команду.

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Дарья
Сиань и его Терракотовая армия
Мы с подругой прилетали в Сиань всего на один день из Пекина и улетали обратно тем же вечером, и это
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было одно из самых ярких впечатлений всей поездки. Экскурсия превзошла все ожидания!
У нас случился небольшой форс-мажор: в аэропорту у нас изъяли пауэрбанки - они не соответствовали новым правилам перелётов (без маркировки CCC). Мы сразу написали гиду, и он моментально перестроил маршрут: вместо посещения городской стены отвёз нас в торговый центр, где мы купили новые пауэрбанки. Но и это ещё не всё - подходящего провода для моего телефона не нашлось, и гид самостоятельно заказал провод с доставкой прямо к музею Терракотовой армии. Представляете? Когда мы подъезжали к музею, провод уже ждал меня. Это просто уровень заботы 100/10!

Отдельно хочется отметить и поблагодарить нашего гида Сашу (Сашко). В отзывах многие писали про огромные очереди в музей, но Саша каким-то невероятным образом провёл нас внутрь, минуя почти все очереди. Это настоящий талант и огромный плюс к экскурсии. Терракотовая армия, конечно, потрясающая и впечатляет гораздо больше, чем, к примеру, Великая китайская стена. Гид прекрасно рассказывал! Плюс мы также посетили музей и сувенирный. В завершение, по нашей просьбе, Саша привёз нас в Мусульманский квартал, посоветовал один из своих любимых ресторанов с мантами. Более того, он записал нам на диктофон фразу на китайском, чтобы мы могли дать её послушать прохожим, если вдруг потеряемся. И да, это действительно сработало! 😄

Хочу искренне сказать: это был лучший гид и лучшая экскурсия за всё время нашего пребывания в Китае, а экскурсий у нас было немало. Потрясающая организация (вплоть до бутылок воды в охлаждающем термопакете в машине гида), гибкость, забота и чувство юмора.

Мы с подругой прилетали в Сиань всего на один день из Пекина и улетали обратно тем
Мы с подругой прилетали в Сиань всего на один день из Пекина и улетали обратно тем
Мы с подругой прилетали в Сиань всего на один день из Пекина и улетали обратно тем
Мы с подругой прилетали в Сиань всего на один день из Пекина и улетали обратно тем+4
Мы с подругой прилетали в Сиань всего на один день из Пекина и улетали обратно тем
Мы с подругой прилетали в Сиань всего на один день из Пекина и улетали обратно тем
Мы с подругой прилетали в Сиань всего на один день из Пекина и улетали обратно тем
Мы с подругой прилетали в Сиань всего на один день из Пекина и улетали обратно тем
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Х
Сиань и его Терракотовая армия
Забрали и вернули вовремя, с логистикой все хорошо.

Гидом была Мэй, отлично ориентируется, интересно рассказывает, русским владеет, хорошо поддерживает контакт.

Наверно, из
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замечаний, можно было бы в магазин не заезжать по пути, немного отдает Турцией, когда на экскурсии завозят куда нибудь для продаж.

Но в целом точно рекомендую

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ж
Сиань и его Терракотовая армия
Гид ирина, отличное знание русского языка и истории сианя. Очень позитивный ответственный человек. Экскурсия прошла превосходно.
Гид ирина, отличное знание русского языка и истории сианя. Очень позитивный ответственный человек. Экскурсия прошла превосходно.
Гид ирина, отличное знание русского языка и истории сианя. Очень позитивный ответственный человек. Экскурсия прошла превосходно.
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Г
Сиань и его Терракотовая армия
Отличный гид Иван, очень интеллигентный и эрудированный, спасибо! Одно пожелание - освоить приём оплаты по Alipay:)
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Т
Сиань и его Терракотовая армия
Привет!
Организация была на высоте, всё по расписанию, трансфер удобный, гид прям совсем в теме.
Однозначно рекомендую!
Привет!
Привет!
Привет!
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Всего 40 отзывов в Сиани в категории "Из центра"

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Ответы на вопросы от путешественников по Сиани в категории «Из центра»

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Сколько стоит экскурсия по Сиани в августе 2026
Сейчас в Сиани в категории "Из центра" можно забронировать 3 экскурсии от 430 до 460. Туристы уже оставили гидам 40 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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