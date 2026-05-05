Индивидуальная
до 4 чел.
Сиань и его Терракотовая армия
Погулять по крепостной стене и посетить известный на весь мир музей терракотовой армии за 1 день
Начало: В центре города
8 авг в 08:00
9 авг в 08:00
от $430 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Сиань: мощь Терракотовой армии и романтика дворца Хуацин
Увидеть, понять и почувствовать историю Китая
Начало: Любое место в центре Сиань
11 авг в 10:00
13 авг в 10:00
от $460 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
По следам Великого шёлкового пути: обзорная экскурсия по Сианю
От древних крепостных стен до живых улиц Тан
Начало: Любое место в центре Сиань
11 авг в 09:00
12 авг в 09:00
от $460 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
Ю
Были на экскурсии 18.04.2026. Очень понравилось! Наш гид Александр заранее приобрел нам билеты, в процессе рассказал много интересных фактов, сопровождал на каждом этапе. Ответил на множество наших вопросов. Мы остались очень довольны!
Вам был полезен этот отзыв?
А
Прекрасная организация и прекрасная экскурсия! Немного сомневались изначально, так как цена высокая, но оно того стоит.
Организатор Женя всегда был на
Организатор Женя всегда был на
Вам был полезен этот отзыв?
И
Очень понравился гид Василий. Интересно и увлечённо рассказывал про любимый Сиань. Предложил кафе где можно хорошо покушать. Очень комфортабельный микроавтобус для 4 человек, идеально чистый с бесплатными бутылочками воды.
Вам был полезен этот отзыв?
А
Спасибо гиду Александру за интересную и познавательно экскурсию по Сианю!
Мы посетили Терракотовую армию, башню в городе, шикарное шоу, пообедали в аутентичном месте. Было интересно и взрослым и подросткам 14 лет. У Александра отличный русский язык. Экскурсию рекомендую!
Мы посетили Терракотовую армию, башню в городе, шикарное шоу, пообедали в аутентичном месте. Было интересно и взрослым и подросткам 14 лет. У Александра отличный русский язык. Экскурсию рекомендую!
+8
Вам был полезен этот отзыв?
Н
Посмотреть вживую на терракотовую армию было одним из пунктов "что обязательно нужно увидеть в Китае". Мы приехали в Сиань на
Вам был полезен этот отзыв?
Мы с подругой прилетали в Сиань всего на один день из Пекина и улетали обратно тем же вечером, и это
+4
Вам был полезен этот отзыв?
Х
Забрали и вернули вовремя, с логистикой все хорошо.
Гидом была Мэй, отлично ориентируется, интересно рассказывает, русским владеет, хорошо поддерживает контакт.
Наверно, из
Гидом была Мэй, отлично ориентируется, интересно рассказывает, русским владеет, хорошо поддерживает контакт.
Наверно, из
Вам был полезен этот отзыв?
ж
Гид ирина, отличное знание русского языка и истории сианя. Очень позитивный ответственный человек. Экскурсия прошла превосходно.
Вам был полезен этот отзыв?
Г
Отличный гид Иван, очень интеллигентный и эрудированный, спасибо! Одно пожелание - освоить приём оплаты по Alipay:)
Вам был полезен этот отзыв?
Т
Привет!
Организация была на высоте, всё по расписанию, трансфер удобный, гид прям совсем в теме.
Однозначно рекомендую!
Организация была на высоте, всё по расписанию, трансфер удобный, гид прям совсем в теме.
Однозначно рекомендую!
Вам был полезен этот отзыв?
Всего 40 отзывов в Сиани в категории "Из центра"
Чтобы посмотреть отзывы о конкретных экскурсиях, откройте страницы с их описанием нажав на карточку из каталога выше
Ответы на вопросы от путешественников по Сиани в категории «Из центра»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Сиани
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
Сколько стоит экскурсия по Сиани в августе 2026
Сейчас в Сиани в категории "Из центра" можно забронировать 3 экскурсии от 430 до 460. Туристы уже оставили гидам 40 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Экскурсии на русском языке в Сиани (Китай 🇨🇳) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2026 год по теме «Из центра», 40 ⭐ отзывов, цены от $430. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Китая. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь