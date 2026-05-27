Сиань раскрывается не на главных улицах, а в узких переулках, ароматах еды и звуках ремесленных лавок. На этой экскурсии мы выйдем за пределы туристических маршрутов. Вы прогуляетесь по тихим улочкам, познакомитесь с традиционным теневым театром, увидите работу мастеров и попробуете местную уличную еду.

Район Сацзиньцяо и улочки рядом с Мусульманским кварталом (1 ч)

Вместо главных туристических улиц вы отправитесь в тихие переулки, где живут и работают местные, и понаблюдаете за аутентичной жизнью Старого города.

Теневой театр (30 мин)

По пути познакомитесь с традиционным китайским теневым театром. Узнаете, как создаются фигурки и как с помощью света и рассказа оживают представления.

Дегустация местной закуски (1 ч)

Сделаем паузу, чтобы попробовать локальные блюда у уличного торговца. В зависимости от наличия это может быть жоудзямо (китайский мясной сэндвич), лянпи (холодная лапша) или жареные мясные шашлычки.

Культурная улица Шуъюаньмэнь (1 ч)

Пройдём по оживлённой культурной улице, где мастера размещают лавки прямо вдоль дороги. Вы посмотрите, как художники рисуют, занимаются каллиграфией и вырезают именные печати.

Прогулка вдоль городской стены Сианя (1 ч)

Здесь поговорим, как стена формировала структуру города и защищала древнюю столицу.

