Сиань раскрывается не на главных улицах, а в узких переулках, ароматах еды и звуках ремесленных лавок. На этой экскурсии мы выйдем за пределы туристических маршрутов.
Вы прогуляетесь по тихим улочкам, познакомитесь с традиционным теневым театром, увидите работу мастеров и попробуете местную уличную еду.
Описание экскурсии
Район Сацзиньцяо и улочки рядом с Мусульманским кварталом (1 ч)
Вместо главных туристических улиц вы отправитесь в тихие переулки, где живут и работают местные, и понаблюдаете за аутентичной жизнью Старого города.
Теневой театр (30 мин)
По пути познакомитесь с традиционным китайским теневым театром. Узнаете, как создаются фигурки и как с помощью света и рассказа оживают представления.
Дегустация местной закуски (1 ч)
Сделаем паузу, чтобы попробовать локальные блюда у уличного торговца. В зависимости от наличия это может быть жоудзямо (китайский мясной сэндвич), лянпи (холодная лапша) или жареные мясные шашлычки.
Культурная улица Шуъюаньмэнь (1 ч)
Пройдём по оживлённой культурной улице, где мастера размещают лавки прямо вдоль дороги. Вы посмотрите, как художники рисуют, занимаются каллиграфией и вырезают именные печати.
Прогулка вдоль городской стены Сианя (1 ч)
Здесь поговорим, как стена формировала структуру города и защищала древнюю столицу.
Организационные детали
В стоимость входит: перемещение на такси, бутилированная вода, закуска в кафе
С вами будет гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро «Сацзиньцяо»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Лесли — Организатор в Сиани
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 573 туристов
Мы профессиональная туристическая компания со штаб-квартирой в Великобритании. Специализируемся на создании уникальных и незабываемых краткосрочных индивидуальных путешествий для международных туристов.
Наша компания разрабатывает индивидуальные маршруты, предлагая культурные открытия, гастрономические впечатления, природные пейзажи и роскошный отдых. Гарантируем, что каждое путешествие соответствует или превосходит ожидания путешественников.
