Классический китайский сад с прудами, мостиками, павильонами, галереями и башней Чжиюань. Здесь приятно оказаться утром, когда местные практикуют тайцзи или просто наслаждаются гармонией с природой.
10:40 – 12:00 — набережная реки Хайхэ
Вдоль берега тянутся футуристические небоскрёбы, оригинальные мосты, пешеходные зоны. Это традиционное место для прогулок со старинными и современными зданиями, особенно красивое в вечерней подсветке.
12:10 – 15:30 — Итальянский квартал
Прервёмся на обед, а затем отправимся в уголок Европы в сердце Китая — бывшую итальянскую концессию. Тут мощёные улочки, элегантные виллы с черепичными крышами, множество атмосферных кафе и бутиков.
15:40 – 19:00 — Древняя культурная улица
В завершение вы погуляете по пешеходной туристической зоне Гувэньхау Цзе. Здесь находится центр искусства и фольклора с резными киосками и красными фонариками. Во дворце Тяньхоу знакомят с народными обычаями, а в лавках торгуют глиняными фигурками Чжан, воздушными змеями, лубочными картинками янлюцин, каллиграфическими свитками.
Тяньцзин славится кухней — гид порекомендует заведения. Стоит попробовать рыбные блюда, морепродукты, паровые булочки гоубули баоцзы, пельмени, лепёшки с начинкой, сладкие и солёные закуски.
Средний чек за обед — 50 юаней в кофейне, 100–300 юаней в ресторане
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В вашем отеле
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей — ваша команда гидов в Тяньцзини
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провели экскурсии для 911 туристов
Наша команда — это коллеги, друзья, земляки и однокурсники, которые уже много лет работают вместе. Среди нас — те, кто в 2009–2010 годах принимал в Китае более тысячи российских детей, читать дальшеуменьшить
приглашённых президентом. Верим, что эти ребята уже выросли и, возможно, сегодня вносят свой вклад в дружбу между нашими странами.
Есть и старшие братья и сёстры — наши наставники, талантливые специалисты из Министерства промышленности и других организаций. С нами — друзья, окончившие Хабаровский и Московский университеты, и однокурсники, с которыми мы всегда поддерживаем друг друга.
Будем рады встретиться с вами в Китае, познакомиться, вместе увидеть культурные и природные достопримечательности страны и сделать всё возможное, чтобы вы полюбили китайскую культуру, традиции, обычаи, кухню, товары и многое другое.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Владислава
Всё хорошо организовано. Гид Алексей был нашим проводником к достопримечательностям Тянцзиня, учёл все наши «хотелки». Не навязывал посещение разных минишопов. Информации не много, но для первого раза достаточно, задавайте вопросы- дадут ответы) В целом всё понравилось. Иногда приходилось долго ждать машину на солнце, но это трафик города.
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