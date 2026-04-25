Приглашаем вас в прогулку-открытие по городу, который умеет удивлять. Тут вековые традиции Китая перекликаются с пульсирующей современностью, а европейский шарм вплетён в узор фольклора. Маршрут включает знаковые достопримечательности: поэзия природы в парке, динамика речной набережной, атмосфера старой Европы и самобытное творчество мастеров — ключ к душе мегаполиса.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

8:30 – 10:30 — парк Бэйнин (Ниньюань)

Классический китайский сад с прудами, мостиками, павильонами, галереями и башней Чжиюань. Здесь приятно оказаться утром, когда местные практикуют тайцзи или просто наслаждаются гармонией с природой.

10:40 – 12:00 — набережная реки Хайхэ

Вдоль берега тянутся футуристические небоскрёбы, оригинальные мосты, пешеходные зоны. Это традиционное место для прогулок со старинными и современными зданиями, особенно красивое в вечерней подсветке.

12:10 – 15:30 — Итальянский квартал

Прервёмся на обед, а затем отправимся в уголок Европы в сердце Китая — бывшую итальянскую концессию. Тут мощёные улочки, элегантные виллы с черепичными крышами, множество атмосферных кафе и бутиков.

15:40 – 19:00 — Древняя культурная улица

В завершение вы погуляете по пешеходной туристической зоне Гувэньхау Цзе. Здесь находится центр искусства и фольклора с резными киосками и красными фонариками. Во дворце Тяньхоу знакомят с народными обычаями, а в лавках торгуют глиняными фигурками Чжан, воздушными змеями, лубочными картинками янлюцин, каллиграфическими свитками.

Тяньцзин славится кухней — гид порекомендует заведения. Стоит попробовать рыбные блюда, морепродукты, паровые булочки гоубули баоцзы, пельмени, лепёшки с начинкой, сладкие и солёные закуски.

Организационные детали

Поездка пройдёт автомобиле Buick, BaoJun 530 или Geely Galaxy (детских кресел нет)

С вами буду я или другой гид из нашей команды

Дополнительные расходы