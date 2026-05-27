Культурный Тяньцзинь: древний город Янлюцин, особняк Ши и рынок Дажигу

А также мастер-класс по вырезанию из бумаги, посещение Музея почты и Музея банка
В этой поездке вы откроете для себя культурную сторону Тяньцзиня — исследуете древний город Янлюцин и посетите мастер-класс по традиционному ремеслу: вырезанию из бумаги.

Заглянете в особняк семьи Ши, узнаете о финансовом развитии города в Музее банка и коммуникационном — в Музее почты. А затем окунётесь в оживлённую атмосферу рынка Дажигу.
Описание мастер-класса

Обзорная поездка по Тяньцзиню с рассказом о его истории и культуре.

Янлюцин — древний город, известный торговым наследием и народными ремёслами. Вы прогуляетесь по уютным улочкам и полюбуетесь многовековыми особняками. А затем посетите мастер-класс по тонкому ремеслу вырезания из бумаги. Под руководством мастера создадите собственное произведение и заберёте его с собой как сувенир.

Особняк семьи Ши — один из лучших примеров архитектуры династии Цин в Тяньцзине. Грандиозный дворцовый комплекс с элегантными залами, украшенными замысловатой резьбой, и скрытыми двориками. Здесь вы узнаете историю богатой торговой семьи и поймёте её роль в коммерческом прошлом Тяньцзиня.

Музей банка, рассказывающий о ранней банковской индустрии Китая. Внутри — наглядные экспозиции и истории о валютах, торговле и финансовой роли Тяньцзиня в современную эпоху.

Музей почты. Вы погрузитесь в историю китайской почты: от редких марок и винтажных почтовых ящиков до рассказов о способах коммуникации в разные эпохи.

Рынок Дажигу. Вы прогуляетесь между прилавками со свежими продуктами, ароматными специями и местными закусками. Пообщаетесь с продавцами и насладитесь подлинной повседневной жизнью Тяньцзиня.

Примерный тайминг

  • Поездка по Тяньцзиню — 30 мин
  • Янлюцин + мастер-класс — 2 ч
  • Особняк семьи Ши — 2 ч
  • Музей банка — 1,5 ч
  • Музей почты — 1 ч
  • Рынок Дажигу — 1 ч

Тайминг указан ориентировочно и может корректироваться.

Организационные детали

  • В стоимость входит трансфер на комфортабельном авто, мастер-класс по вырезанию из бумаги, вход в особняк семьи Ши, один местный перекус и напиток
  • Обед оплачивается дополнительно, по желанию
  • С вами будет гид из нашей команды

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лесли
Лесли — Организатор в Тяньцзини
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 573 туристов
Мы профессиональная туристическая компания со штаб-квартирой в Великобритании. Специализируемся на создании уникальных и незабываемых краткосрочных индивидуальных путешествий для международных туристов. Наша компания разрабатывает индивидуальные маршруты, предлагая культурные открытия, гастрономические впечатления, природные пейзажи и роскошный отдых. Гарантируем, что каждое путешествие соответствует или превосходит ожидания путешественников.

