В этой поездке вы откроете для себя культурную сторону Тяньцзиня — исследуете древний город Янлюцин и посетите мастер-класс по традиционному ремеслу: вырезанию из бумаги. Заглянете в особняк семьи Ши, узнаете о финансовом развитии города в Музее банка и коммуникационном — в Музее почты. А затем окунётесь в оживлённую атмосферу рынка Дажигу.

Описание мастер-класса

Обзорная поездка по Тяньцзиню с рассказом о его истории и культуре.

Янлюцин — древний город, известный торговым наследием и народными ремёслами. Вы прогуляетесь по уютным улочкам и полюбуетесь многовековыми особняками. А затем посетите мастер-класс по тонкому ремеслу вырезания из бумаги. Под руководством мастера создадите собственное произведение и заберёте его с собой как сувенир.

Особняк семьи Ши — один из лучших примеров архитектуры династии Цин в Тяньцзине. Грандиозный дворцовый комплекс с элегантными залами, украшенными замысловатой резьбой, и скрытыми двориками. Здесь вы узнаете историю богатой торговой семьи и поймёте её роль в коммерческом прошлом Тяньцзиня.

Музей банка, рассказывающий о ранней банковской индустрии Китая. Внутри — наглядные экспозиции и истории о валютах, торговле и финансовой роли Тяньцзиня в современную эпоху.

Музей почты. Вы погрузитесь в историю китайской почты: от редких марок и винтажных почтовых ящиков до рассказов о способах коммуникации в разные эпохи.

Рынок Дажигу. Вы прогуляетесь между прилавками со свежими продуктами, ароматными специями и местными закусками. Пообщаетесь с продавцами и насладитесь подлинной повседневной жизнью Тяньцзиня.

Примерный тайминг

Поездка по Тяньцзиню — 30 мин

Янлюцин + мастер-класс — 2 ч

Особняк семьи Ши — 2 ч

Музей банка — 1,5 ч

Музей почты — 1 ч

Рынок Дажигу — 1 ч

Тайминг указан ориентировочно и может корректироваться.

Организационные детали