Любовь К. проводит ещё 6 экскурсий

Столица Колумбии — Богота — многомиллионный динамичный город 🏙️, в котором, к сожалению, не так много достопримечательностей 🏛️ известные из них — это исторический район Канделярия и площадь Симона Боливара, гора Монтсеррат, откуда открываются великолепные панорамные виды на город, «Изумрудный квартал» Хименес, где находится множество ювелирных магазинов, в которых продают знаменитые колумбийские изумруды и украшения с ними, сертифицированные в соответствии с международными нормами.

Любителям истории 📖 будет интересно посетить Музей 🖼 золота, Музей изумрудов и старинные церкви, также расположенные в Канделярии.

Обзорная экскурсия ⛳ по историческим местам столицы ⭐️ занимает целый день, а отдохнуть, расслабиться и «потусоваться» можно съездить на север города, в район Zona Rosa, где находятся фешенебельные кафе, популярные рестораны и дискотеки.