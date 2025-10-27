Экскурсия по Боготе с русскими колумбийцами предлагает уникальный взгляд на столицу Колумбии. Братья, родившиеся в Москве, но вернувшиеся в Колумбию, проведут вас по значимым местам города.Подъем на гору Монсеррате с

панорамными видами, прогулка по историческому району Ла-Канделария, посещение Музея золота и музея Фернандо Ботеро - это лишь часть маршрута. В ходе экскурсии можно узнать о доиспанском периоде, завоевании Испанией и современной жизни в Боготе. Это возможность увидеть город глазами местных жителей и погрузиться в его культуру

Алехандро и Филипп Представитель команды в Боготе

Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00

Описание экскурсии

Поднимемся на фуникулёре на знаменитую гору Монсеррате. Насладимся панорамами города и заглянем в католический монастырь 17 века на её вершине.

Затем (при желании) спустимся пешком, как настоящие паломники. Или вновь воспользуемся фуникулёром.

Направимся в исторический центр Боготы и обойдём все ключевые точки района Ла-Канделария — от фонтана Чорро-де-Кеведо до Музея золота.

Зайдём в чудесный музей Фернандо Ботеро — самого известного художника Колумбии.

Посетим Монетный двор и площадь Боливар, где находятся Президентский дворец, здания Конгресса и Верховного суда.

Во время прогулки:

Затронем доиспанский период Колумбии — поговорим об индейцах, населявших эти земли, их особенностях и культуре

Обсудим нюансы завоевания Колумбии Испанией

Открыто расскажем о современной жизни в Боготе — без прикрас и цензуры

Организационные детали

Два брата, два видения — мы проводим экскурсии как вместе, так и по отдельности.

