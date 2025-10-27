Мои заказы

По Боготе - с русскими колумбийцами

Настоящая Богота в компании двух братьев из Москвы. Поднимитесь на Монсеррате и прогуляйтесь по Ла-Канделарии, открывая для себя историю и культуру
Экскурсия по Боготе с русскими колумбийцами предлагает уникальный взгляд на столицу Колумбии. Братья, родившиеся в Москве, но вернувшиеся в Колумбию, проведут вас по значимым местам города.

Подъем на гору Монсеррате с
читать дальше

панорамными видами, прогулка по историческому району Ла-Канделария, посещение Музея золота и музея Фернандо Ботеро - это лишь часть маршрута.

В ходе экскурсии можно узнать о доиспанском периоде, завоевании Испанией и современной жизни в Боготе. Это возможность увидеть город глазами местных жителей и погрузиться в его культуру

5
1 отзыв

6 причин купить эту экскурсию

  • 🌄 Подъем на Монсеррате
  • 🏛️ Прогулка по Ла-Канделарии
  • 🎨 Визит в музей Ботеро
  • 🏺 Экскурсия в Музей золота
  • 📜 Истории о доиспанском периоде
  • 🇨🇴 Современная жизнь Боготы
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00

Что можно увидеть

  • Гора Монсеррате
  • Ла-Канделария
  • Музей золота
  • Музей Фернандо Ботеро
  • Площадь Боливар

Описание экскурсии

Поднимемся на фуникулёре на знаменитую гору Монсеррате. Насладимся панорамами города и заглянем в католический монастырь 17 века на её вершине.

Затем (при желании) спустимся пешком, как настоящие паломники. Или вновь воспользуемся фуникулёром.

Направимся в исторический центр Боготы и обойдём все ключевые точки района Ла-Канделария — от фонтана Чорро-де-Кеведо до Музея золота.

Зайдём в чудесный музей Фернандо Ботеро — самого известного художника Колумбии.

Посетим Монетный двор и площадь Боливар, где находятся Президентский дворец, здания Конгресса и Верховного суда.

Во время прогулки:

  • Затронем доиспанский период Колумбии — поговорим об индейцах, населявших эти земли, их особенностях и культуре
  • Обсудим нюансы завоевания Колумбии Испанией
  • Открыто расскажем о современной жизни в Боготе — без прикрас и цензуры

Организационные детали

Два брата, два видения — мы проводим экскурсии как вместе, так и по отдельности.

Дополнительные расходы

  • Фуникулёр на гору Монсеррате — €8 за чел.
  • Билет в Музей золота — €2 за чел.
  • Питание (по желанию)

Алехандро и Филипп
Алехандро и Филипп — ваша команда гидов в Боготе
Мы — братья Филипп и Алехандро, родились в Москве. Наш отец — колумбиец, и нас всегда тянуло на вторую родину — Колумбию. Пару лет назад мы приняли решение переехать сюда.
читать дальше

Каждый из нас реализуется в своей области (психология и фотография). Нас объединяет любовь к познанию нашей культуры и желание поделиться накопленным опытом с вами. Мы организуем частные и групповые туры по Боготе и окрестностям, с фокусом на индивидуальный подход. Рассказываем и показываем то, о чём молчат или не знают обычные гиды. Это не просто экскурсии — это погружение в настоящий мир столицы Колумбии, а главное — впечатления, которые вы сохраните навсегда.

Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
А
Андрей
27 окт 2025
Большое спасибо за невероятно интересную экскурсию! Было абсолютно захватывающе. Вы не просто рассказываете факты, а погружаете в историю с головой, словно переносишься в другое время. Огромный респект за вашу работу и энтузиазм! Обязательно прийдём ещё и порекомендуем вас всем друзьям!
