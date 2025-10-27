Экскурсия по Боготе с русскими колумбийцами предлагает уникальный взгляд на столицу Колумбии. Братья, родившиеся в Москве, но вернувшиеся в Колумбию, проведут вас по значимым местам города.
6 причин купить эту экскурсию
- 🌄 Подъем на Монсеррате
- 🏛️ Прогулка по Ла-Канделарии
- 🎨 Визит в музей Ботеро
- 🏺 Экскурсия в Музей золота
- 📜 Истории о доиспанском периоде
- 🇨🇴 Современная жизнь Боготы
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00
Что можно увидеть
- Гора Монсеррате
- Ла-Канделария
- Музей золота
- Музей Фернандо Ботеро
- Площадь Боливар
Описание экскурсии
Поднимемся на фуникулёре на знаменитую гору Монсеррате. Насладимся панорамами города и заглянем в католический монастырь 17 века на её вершине.
Затем (при желании) спустимся пешком, как настоящие паломники. Или вновь воспользуемся фуникулёром.
Направимся в исторический центр Боготы и обойдём все ключевые точки района Ла-Канделария — от фонтана Чорро-де-Кеведо до Музея золота.
Зайдём в чудесный музей Фернандо Ботеро — самого известного художника Колумбии.
Посетим Монетный двор и площадь Боливар, где находятся Президентский дворец, здания Конгресса и Верховного суда.
Во время прогулки:
- Затронем доиспанский период Колумбии — поговорим об индейцах, населявших эти земли, их особенностях и культуре
- Обсудим нюансы завоевания Колумбии Испанией
- Открыто расскажем о современной жизни в Боготе — без прикрас и цензуры
Организационные детали
Два брата, два видения — мы проводим экскурсии как вместе, так и по отдельности.
Дополнительные расходы
- Фуникулёр на гору Монсеррате — €8 за чел.
- Билет в Музей золота — €2 за чел.
- Питание (по желанию)
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Алехандро и Филипп — ваша команда гидов в Боготе
Мы — братья Филипп и Алехандро, родились в Москве. Наш отец — колумбиец, и нас всегда тянуло на вторую родину — Колумбию. Пару лет назад мы приняли решение переехать сюда.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Андрей
27 окт 2025
Большое спасибо за невероятно интересную экскурсию! Было абсолютно захватывающе. Вы не просто рассказываете факты, а погружаете в историю с головой, словно переносишься в другое время. Огромный респект за вашу работу и энтузиазм! Обязательно прийдём ещё и порекомендуем вас всем друзьям!
